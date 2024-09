K mání je nejslavnější seriálové auto. KITT přímo od Barrise „schválený” Hasselhoffem ale nedá plechy lacino před 7 hodinami | Petr Miler

Se svým původem, historií a přímou vazbou na obě legendy si zaslouží tučnou cenovkou, je to opravdu „ten KITT”, který mohl sedlat sám Michael Knight. Ale jen mohl, přímo na obrazovkách se ale tohle konkrétní auto nikdy neobjevilo.

Pokud jste tak jako já měli možnost u nás v 80. letech možnost ladit některou ze západoněmeckých televizí, jen stěží ho dostanete z hlavy. Už tehdy světově proslulý televizní seriál o Michaelu Knightovi a jeho věrném druhovi v podobě automobilu jménem KITT byl vedle místní totalitní tvorby prostě „něco” a bylo těžké mu nepropadnout, ať už vám bylo 8, 18 nebo 28 let. Dnes se nad nad tím možná jen ušklíbneme a pomyslíme si něco o trochu jiném pojetí „pohádkových” seriálů typu Walker, Texas Ranger, ani to ale dobré vzpomínky na tehdejší zpestření jinak ne zase tak pestrého života z hlavy nedostane.

Pokud si je chcete řádně osvěžit, můžete si právě teď jeden KITT koupit a používat ho třeba... na ježdění do práce. Není to originální vůz použitý přímo při natáčení seriálu, těch se dodnes zachovalo minimum, není to ale ani replika od některého z fanoušků, kterých po světě bude jezdit nespočet. Jde o kousek postavený dnes už zesnulým Georgem Barrisem, legendárním tvůrcem filmových a seriálových aut, který KITT stvořil. A na tomto kousku zanechal i svůj podpis, co víc si přát?

I když se tohle konkrétní auto neobjevilo před kamerami, spojitost se seriálem má přímou. Barris jej vyrobil na popud jeho tvůrců jako jeden z vozů, které sloužily při propagaci seriálu v USA. Je to tedy asi ten nejoriginálnější z ne úplně originálních seriálových KITTů, který si lze představit. Což je možná ideální stav, pokud chcete auto používat.

Seriálová rekvizita už totiž patří leda do muzea, tohle je něco, s čím pořád můžete jezdit a prožívat to, co jsme vám přibližovali nedávno. Existuje jen málo lidí, kteří by nevěděli, co je to KITT a za takovým autem se na ulici neotočili. A autenticita tohoto stroje je nekonečná - nikdo nevěděl líp než Barris, jak udělat jeho specifický přední nárazník nebo jaké všechny (vesměs falešné, pochopitelně) vychytávky instalovat v interiéru.

Tento konkrétní kousek nabízí na prodej firma Specialty Car Collection příznačně z Hollywoodu a iluzi inteligentního auta se skoro nekonečnou škálou až nadpřirozených schopností z pozdějších sérií Knight Ridera vytváří dokonale. Že jde o povedený kus, dosvědčuje vedle Barrisova podpisu také autogram Davida Hasselhoffa. Jestli auto dokáže mluvit, prodávající neuvádí, asi ne, ale s použitím současné techniky by bylo možné auto naučit odpovídat i na docela komplikované dotazy.

I s neznámým nájezdem se tohle auto zdá být ve velmi dobrém stavu a prodávající jej nenabízí lacino - žádá za něj 150 000 dolarů, tedy asi 3,4 milionu Kč. To rozhodně není málo na Pontiac Trans Am z roku 1982 se sice osmiválcovým motorem, ale výkonem sotva 150 koní. Ale zkuste si z některého postavit tak autentický KITT. A pak mu přidat jeho historii a podpisy obou legend. Není to možné, tohle některého z nadšenců jistě uchvátí. Sami bychom si už pro všechnu tu nostalgii kolem nechali říct aspoň při možnosti takový stroj osedlat, jen na tlačítko Turbo Boost bychom za jízdy raději nesahali...

Z hlediska způsobu vzniku i historie vlastně originální KITT se objevila v prodeji v Hollywoodu. Za 3,4 milionu Kč dokonale probudí Michaela Knighta žijícího ve vašem nitru. Foto: Specialty Car Collection, publikováno se souhlasem

