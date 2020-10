K mání je německý supersedan v úžasném stavu, první majitel s ním 17 let sotva vyjel před 6 hodinami | Petr Miler

Doby, kdy tohle auto vládlo silnicím, jsou dávno pryč, okouzlit ale umí i dnes. Toto je jedno z mála, které dneška dožilo v nádherném stavu a může být vaše i jako možná výhodná investice.

Na začátku tohoto tisíciletí se naplno rozhořely výkonové války německých prémiových značek. Mezi léty 2003 a 2009 to bylo v případě modelů vyšší střední třídy jako na houpačce - nejprve přišlo Audi RS6 C5 s 450 koňmi, na což Mercedes reagoval svým E55 AMG s 476 kobylami. Audi chtělo zvýšit výkon RS6 na 500 koní, ale narazilo na limity převodovky a zůstalo na 450 kobylách.

Iniciativa tak přišla odjinud, když BMW v tomhle mariáši vytáhlo svou M5 F10 s 507 koňmi, ale to už Mercedes přepřahal na E63 AMG s 514 koňmi. Co na to Audi? Postavilo zcela nové auto, RS6 C6, a jeho kulové eso rozbilo bank s 572 koňmi. Tahle tahanice trvá dodnes, bláznivosti začátku tisíciletí ale už zdaleka nedosahuje, to by dnes nové BMW M5 muselo mít víc koní než Bugatti Veyron.

Současnost ale pro dnešek hoďme za hlavu a podívejme se na samotný začátek, tedy do časů, kdy všechna zmíněná auta šlo koupit jako sedan i kombi - tak moc Němci nechtěli dát prostor jedni druhým. I jinak obvykle pouze „kombíkovité” Audi RS - zde RS6 v generaci C5 - bylok mání také s tříprostorovou karoserií a ani s ní se nemělo za co stydět. Zmíněných 450 koní, 560 Nm, quattro a 1 800 kg hmotnosti stačily na stovku za 4,5 sekundy. To je na rok 2003 a velký luxusní sedan docela bláznivá hodnota.

Právě z roku 2003 je auto, které se nyní objevilo v prodeji na eBay a zajímavé je přinejmenším ze dvou důvodů. První - je to RS6, to by leckomu mohlo stačit. Dále - mělo za celou tu dobu jediného majitele, který s vozem najel pouhých 59 200 km, což z ní dělá nejméně jetou RS6 v současným prodeji. Přepočteno na každý rok vlastnictví to znamená ježdění méně než 3 500 km za rok, to je opravdu mimořádně málo. Stav vozu je vskutku výjimečně dobrý a alespoň podle fotek vypadá, jako by ho vyrobili před 17 měsíci, nikoli léty.

Specifikace není nijak zvlášť nápaditá, exteriéru i interiéru vládnou různé odstíny šedi. O to zajímavější ale má být technický stav po servisu za 5 tisíc euro, tedy asi 136 tisíc Kč. Auto dostalo mimo jiné nové rozvody, tlumiče a samozřejmě olej se vším všudy. V nabídce zní dnešním pohledem poněkud komicky zmínky o emisích CO2 ve výši 350 g/km. Při současném limitu 95 g/km to jen připomíná, jak rychle se časy v automobilovém světě změnily.

Možná to uvidíte jinak, ale nám se líbí, i když má za sebou 17 let provozu. A nebo spíše 17 let čekání na pořádný provoz. Nyní je v tomto stavu a provedení k dispozici komukoli a i když cena 29 900 Eur (815 tisíc Kč) není vyloženě nízká, je na poměry zachovalých RS6 docela výhodná a měla by při mírném ježdění jen růst. V případě zájmu auto stojí v německém Dachau.

Vskutku výjimečná RS6 C5 sedan se objevila na prodej v Německu, dodnes vypadá skoro jako nové auto

