K mání je nenápadný kombík Audi, který je rychlý skoro jako současná RS6. Přes pár let stáří nebude drahý včera | Petr Prokopec

/ Foto: The Collectables, tiskové materiály

RS6 je legenda, je to už ale také docela křiklavé auto, což nebude po chuti každému. Máte-li zájem o srovnatelnou dynamiku v nesrovnatelně skromnějším balení, tohle je cesta, navíc nebude drahá.

Stále ještě aktuální Audi S6 (všeho do času) není špatné auto, nadšence ale okouzlí jen stěží. Spíš než S6 je to taková A6 3,0 TDI s paketem S-line (která se ovšem mimo jiné také nabízela současně s ní), neboť na rozdíl od předchozí generace stejného modelu už pod kapotou nemá čtyřlitrový osmiválec s dvěma turby. Místo benzinové jednotky Němci v honbě za nižšími emisemi CO2 zaměstnali pod kapotou třílitrový turbodiesel, který možná potěší kombinací dynamiky a spotřeby, zrovna kvůli ní si ale sportovní modely lidé nekupují. Prioritou bývá dynamika a zvuk a zrovna v těchto ohledech na tom poslední S6 v porovnání se svými předchůdci moc dobře není.

Situaci samozřejmě lze napravit dovozem kousku určeného pro USA, neboť v zámoří Audi S6 pracuje s 2,9litrovým benzinovym šestiválcem. Tedy stejnou jednotkou, jakou dostala zatím poslední RS4 Avant. Kombík se 450 koňmi pak zvládá stovku za 4,1 sekundy, tedy o rovnou sekundu rychleji než dieselová S6 disponující 349 koňmi. Ještě je tu ale jedna možnost - sáhnout po ojeté S6 předchozí generace pořád s 4,0 V8. A jeden takový Avant tu dnes máme, navíc neobyčejný.

Auto není sériové, jeho nizozemský majitel si jej koupil v Německu cíleně s tím, že z něj udělá nenápadného bijce supersportů. Čtyřlitrovou pohonnou jednotku tak upravil s pomocí nového výfukového potrubí, katalyzátorů a zakázkové řídicí jednotky. Díky tomu osmiválcový agregát produkuje až 568 koní, tedy o 8 koní vyšší výkon, než jaký byl v jeho éře spojený se standardním provedením RS6 Avant. A jen o 32 koní nižším výkonem, než který nabízí stále současná RS6. To stovku zvládá za 3,6 sekundy a při volbě řidičského paketu dosáhne mety až 305 km/h. Srovnatelnou dynamiku má nabízet tato S6.

Vyjma prostoru pod kapotou na úpravy nedošlo, auto tedy vypadá pořád nenápadně, vlastně ještě nenápadněji díky odstranění většiny specifických znaků es-šestky. Jde o vlka v beránčím rouše, i když možná ne úplně učiněného - je to trochu černá ovce. Ale ruku na srdce, hádali byste tomu kombíku něco víc než 200 až 300 koní obvyklých dieselových verzí? Pochybujeme o tom.

Pokud by vám tohle auto dosud neučarovalo, v kombinaci s cenou by mohlo. Nabízí jej nizozemská aukční firma The Collectables (jak moc je tohle auto „kolektabilní” je diskutabilní, ale to dnes nechme stranou) a byť výsledek dražby bude známý až v úterý, dosavadní nejvyšší příhoz v podobě 17 tisíc Eur (cca 425 tisíc Kč) nemíří k ceně vyšší než okolo 30 tisíc Eur, což by bylo asi 750 tisíc Kč. Tolik peněz za pouze sedmiletou, zřetelně velmi zachovalou, pravidelně servisovanou S6 s takovým potenciálem, to nezní špatně, i když nájezd 156 tisíc kilometrů není úplně nejnižší.

568 koní pod kapotou by tomuto Audi A6, pardon S6 Avant nikdo nehádal. Už v továrním provedení je to tak trochu sleeper, natož v tomto. Foto: The Collectables, tiskové materiály

Zdroj: The Collectables

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.