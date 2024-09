K mání je neobvyklé auto nejbohatšího Evropana. Chtěl sám řídit vůz pro fandy, a tak si nechal postavit tohle, dvě skla vzadu nemá pro legraci před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Automobile Privée by Bordeaux, publikováno se souhlasem

Jeho jmění se počítá na biliony korun a je nejen nejbohatším Evropanem, ale i jedním z hrstky nejmajetnějších lidí světa. Jemu podobní obvykle cestují na zadních sedadel nejdražších limuzín, ale co když si takový člověk usmyslí, že chce sám řídit slavný hot hatch Peugeotu?

Peugeot 205 GTI je jedním z praotců rychlých kompaktních hatchbacků, v posledních dekádách velmi oblíbeného to typu aut. Nepříliš nápadným vozem byl už v době svého vzniku, dnes se za ním na ulici ohlédnou jen znalci. To ale nakonec patří mezi jeho výhody - malý Peugeot uměl a stále umí nabídnout spoustu řidičských zážitků, aniž by dráždil kohokoli krom toho, kdo sedí za jeho volantem.

Nakonec tedy není divu, že právě po tomto autě svého času zatoužil také Bernard Arnault, vládce konglomerátu LVMH a mimořádně bohatý člověk. S majetkem odhadovaným na víc jak 173 miliard dolarů je nejen nejbohatším Francouzem, ale i nejbohatším Evropanem a pravidelně se objevuje také mezi nejbohatšími lidmi světa - aktuálně ho Forbes řadí mezi nejlepší trojku po boku Muska a Bezose. Pro lepší představu: Ona suma v dolarech představuje asi 4 biliony Kč, bavíme se tedy 4 000 miliardách Kč, pro normálního smrtelníka nepředstavitelná hromada peněz.

Arnault se nestal miliardářem přes noc, dnes 75letý muž byl extrémně bohatý už v roce 1990, kdy si s majetkem v řádu stovek miliard korun mohl dovolit prakticky cokoli. Chtěl ale zůstat mimo pozornost a občas se sám projet s autem pro fandy, a tak si koupil právě zmíněnou 205 GTI. Bylo to jistě pozoruhodný krok sám o sobě, z ekonomického hlediska to ale byla vlastně velká nuda - pro Arnaulta to tou dobou muselo být srovnatelné s tím, když jsme si my koupili Pedro. Jenže člověk jako on si nemůže dovolit brázdit ulice v obyčejném voze jen tak.

Jeho bohatství láká i desperáty, a tak běžně cestuje pouze obrněnými luxusními limuzínami, jak byste ostatně čekali. A jezdit v obyčejném kompaktu by pro něj bylo vedle toho příliš riskantní. Vzdát se naplnění touhy řídit GTI ale nechtěl, a tak šedé GTI na fotkách níže nechal upravit podle svých představ.

Hned jako nové tedy putovalo do specializované firmy, kde bylo vybaveno ochrannými prvky proti napadení. Arnault si objednal bezpečnostní obrnění druhého stupně a do konstrukce vozu tak byly zapracovány výztuhy, tlusté plechové panely a silnější okna. Na autě to skoro není vidět, prozradí ho primárně jen otevření pátých dveří, na které úpravce nechtěl sahat, aby zachoval jejich funkčnost. Ochranu posádky tedy vyřešil instalací dodatečné přepážky včetně druhého skla za zadní sedadla. Kdyby tedy Arnault s vozem vyrazil třeba na nákup croissantů, ty by mu cestou domů rozstřílet mohli... Jeho samotného ale ne.

Samozřejmě nemohlo zůstat jen u ochrany navíc, auto tedy dostalo také nové odpružení a jiné, logicky výkonnější brzdy. Motor ovšem zůstal bez úprav. Interiér pak byl doplněn o černé kožené sedačky, klimatizaci a posilovač řízení, které se standardně nedodávaly.

Původní majitel chtěl co nejvíc splynout s davem, přitom mít jistotu bezpečí, proto také vysoká odolnost na první pohled není vidět. Šedý lak z továrního vzorníku jistě též pomohly, jen si nakonec nejsme jisti, jak moc zbylo z tolik kýžených řidičských zážitků, neboť pohotovostní hmotnost auta narostla až k hranici 1 400 kilogramů. Bernard A. si na každý pád tohle auto užíval, a to docela dlouho - osobně jej řídil až do roku 2009, kdy jej prodal soukromému sběrateli, byť s nájezdem jen asi 14 tisíc km.

Nyní jej vlastní další Francouz, který by vůz rád poslal do světa přes specializovaného prodejce z Montussanu s pořád jen 15 tisíci kilometry na tachometru. Cena není nízká, 59 990 euro znamená asi 1,5 milionu Kč. Ale jak jinak byste se dostali k obrněnému Peugeotu 205 GTI, navíc s takovou historií?

Malý francouzský hot hatch po Bernardu Arnaultovi odolá palbě z ručních zbraní. Na první pohled jeho hroší kůže není vidět , to musíte aspoň otevřít zadní dveře. Foto: Automobile Privée by Bordeaux, publikováno se souhlasem

Zdroj: Automobile Privée by Bordeaux@Leboncoin

