K mání je poslední VW Golf s motorem V6, který kdy vznikl, krásný kousek jde pořád koupit rozumně | Petr Miler

/ Foto: Denis Ohmann, publikováno se souhlasem

Nemáme nejmenších pochyb o tom, že tohle auto bude jednou prodáváno v hezkém stavu za miliony, o předchůdci to nakonec platí už dnes. I tady ale žíla pěkných exemplářů vysychá, tento je jedním z těch, který pořád můžete mít.

Volkswagen tento týden představil Golf R 20, který vzpomíná na 20 let existence tohoto ostrého modelu. Jde jistě o zajímavé auto, s 333 koňmi bude pekelně rychlé a přitom pořád normálně použitelné, popravdě řečeno bychom ale kdykoli dali přednost onomu originálu s šestiválcovým motorem.

Bylo to auto z dob, kdy se do nových vozů ještě nestěhovaly kulhavé tříválce vyžádané leda evropskými regulacemi. Tehdy šlo i Golf koupit s pěti- a šestiválcovými motory bez velké pompy, prostě to byly vrcholné, ani ne nutně sportovní verze. A pak tu bylo provedení R32, které mělo pod kapotou 3,2litrový motor VR6.

Je to výjimečný stroj, problém je v tom, že to o něm každý ví a hezkých kousků je jako šafránu. Když na nějaký narazíte, budete snadno potřebovat více peněz než na onen nový Golf R 20, cifry kolem 1,5 milionu korun nebudou výjimkou. Jak z toho ven? Jedna cesta tu je. Motor 3,2 VR6 se totiž dostal i do páté generace Golfu, až v šesté generaci zpod kapoty chladně zmizel. V sedmé zní o poznání hrději zůstal a protože osmička je jen větším faceliftem sedmičky, má ho pochopitelně dodnes.

V případě pětky byl stále k dispozici pravověrný Golf R32. Mohli jste jej mít se třemi nebo pěti dveřmi, s manuálním či automatickým řazením. A byl to vážně poslední šestiválec v Golfu - rádi bychom řekli prozatím, bez změny politického zřízení to ale asi bude už navždy. Není tedy divu, že ceny Golfů R32 rychle rostou, zejména jde-li o vůz v dobrém sériovém stavu. Když má navíc manuální převodovku, malý nájezd nebo aspoň nádhernou modrou barvu Rising Blue, ceny už se blíží milionovým hodnotám. Ale pořád jich nedosáhly, tedy alespoň v případě prodeje z rukou rozumnějších majitelů.

Když si počkáte na ten správný kus, můžete si pořídit třeba auto na fotkách níže. Barva Rising Blue mu nechybí, je to atraktivnější třídvířko, jen manuální převodovka absentuje. Zrovna ke Golfu R32 ale DSG historicky pasuje (bylo to první sériové auto s dvouspojkou, vážně) a je třeba být realistou - kousků s manuály je opravdu hodně málo. Tenhle Golf vypadá skvěle, byl prvně registrován v roce 2007, a moc toho nenajezdil - 44 800 km v rukou dvou majitelů není nic. Majitelé ho navíc až do současnosti pravidelně servisovali a zdá se být pomalu v přehlídkovém stavu.

Miliony na něj třeba nejsou, vyloženě láci ovšem nečekejte - 30 000 euro znamená asi 740 tisíc korun. I za takové peníze je to ale lákavý vůz, který už teď působí jako zjevení. A představte si ho za pár let. Přijedete na sraz Volkswagenů, kde budou lidé postávat hrdě u svých elektrických ID či tou dobou leda tříválcových GTI s motorem 1,0 TSI s dvěma elektromotory a vám bude zpod kapoty vykukovat motor o dvakrát větším počtu válců s 3,2krát větším zdvihovým objemem. Nezní to pěkně? Už vyhlídky na takový pocit se zdají být k nezaplacení, a to jste ještě „neprohrábli” plyn...

Tenhle Golf R32 je skoro jako nový, je po druhém majiteli, kdy oba se o něj pečlivě starali - poslední servis má čerstvě za sebou. S ohledem na vývoj na trhu je to zřejmě jedna z posledních šancí, jak se k zachovalému R32 dostat za alespoň trochu rozumné peníze. Foto: Denis Ohmann, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

