K mání je skoro nejeté auto za 1,5 výplaty, bizarní verzi skoro vyhynulého modelu sušil důchodce v garáži před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: SB-Autohaus, publikováno se souhlasem

Zánovní auto za tak malé peníze může dnes působit jako sen, tohle je reálně k dispozici. Smířit je ale třeba se s tím, že jde o opravdu svérázné provedení a ona „zánovnost” je pouze kilometrová. Ale co byste nechtěli za 60 tisíc korun?

Pokud patříte k těm, kteří s láskou vzpomínají na chvíle, kdy italský Fiat dokázal dominovat evropským prodejům aut a v klíčové nižší střední třídě se o korunu krále pral s VW a jeho Golfem za pomoci modelů Bravo a Brava, dnes přišel váš den. Je totiž dnes skoro nemožné koupit si některý z těchto vozů v pěkném stavu, pokud se pak nějaká šance přece jen naskytne, bývá neúměrně drahá. Dnes se ale podíváme na auto, které je skoro nové a stojí pomalu drobné.

Jakkoli to někoho, kdo dění v automobilovém světě nesleduje, může překvapit, najít dnes v prodeji pěkné Bravo je opravdu složité. I když se svého času jednalo o velmi rozšířený automobil a jedno z nejprodávanějších aut Evropy, slehla se po něm zem. Bravo i se sesterským Bravem proslulo mezi auty, která rychle zmizela ze silnic hlavně kvůli potížím se spolehlivostí a korozí. Na celém Mobile.de je dnes k mání pouhých 327 aut prvního typu a dokonce jen 9 kousků toho druhého. A podívejte se, v jakém stavu většina z nich je.

Jeden z vozů v prodeji ale z obvyklých mezí dalece vymyká, je dodnes skoro nový a přitom je na prodej za pakatel. Na první pohled vás možná napadne, že to nějaká bouračka opravená pomocí nelakovaných nárazníků, ale omyl, tohle je auto z dob, kdy totálně oholené základní verze ještě byly „in”. Jde tedy o továrně nelakované nárazníky, nelakované jsou i kryty zrcátek, kliky dveří... Je to verze S, nejnuznější Bravo, které tehdy šlo koupit, doplněné motor 1,4 12V. To není tříválec, projevem šetření tehdy bylo zřejmě i použití tří ventilů na válec místo čtyř.

K takovým autům se leckdo choval neurvale, tohle ale navzdory 24 letům na krku vypadá jako nové. Strávilo většinu svého života v garáží, a tak najelo pouhých 45 800 km v rukou prvního a jediného majitele. Že jde o důchodce, vzhledem k provedení a stavu ani nepřekvapí, majitel s autem zjevně jezdil jen v neděli do kostela a ve středu na nákupy či něco na ten způsob. A jakkoli to zní jako průpovídka protřelého bazaristy, tady vážně není důvod pochybovat.

Cena vozu přitom činí jen 2 499 euro, tedy asi 60 tisíc Kč. Za takhle výjimečný kousek - jde svým způsobem o zánovní vůz - je to zvlášť na dnešním trhu nízká cena, i když provedení je opravdu bídné a zmíněný motor s 80 koňmi má ke svižnému daleko. Není tu ani téměř žádná výbava, jen pár airbagů a dokoupené rádio, také klimatizace je sen, který se nemůže splnit. Kdo ale má rád Fiaty, na kterých se toho nemá moc co pokazit, tohle je jeden z nich.

Kdybyste po tomto vozu zatoužili, k mání je v německém Weisenheimu Am Sand. Je to svérázná věc, za cenu odpovídající asi 1,5násobku průměrné české měsíční výplaty se ale nejeví být marnou. Však je to pořád zánovní auto, které vám třeba při jízdách po městě poslouží na výbornou. A možná se za ním i pár hlav otočí. Však připomeňme, že dvojice Bravo/Brava byla v roce 1996 vyhlášena evropským autem roku. A jak jsme již zmínili populární nebyla jen u novinářů - během dalších pěti let si našla cestu k milionům zákazníků a jen v samotném roce 1996 se obou verzí pouze v Evropě prodalo skoro 300 tisíc kusů. Dnes můžete mít za zmíněnou cenu jeden z nejlepších kousků v prodeji, které jsme za poslední léta viděli.

Tohle Bravo po německém důchodci je jeden z nejzachovalejších kusů, které se daly za poslední roky koupit. Přesto nestojí skoro nic, ona verze S a motor 1,4 12V moc žádoucím zbožím nejsou. Foto: SB-Autohaus, publikováno se souhlasem

Zdroj: Autoscout24

