K mání je jediný luxusní dieselový kombík svého druhu na světě, je to splněný sen Čechů

Foto: Historics Auctioneers

Je to jako kdyby Mercedes postavil třídu S kombi s naftovým motorem nebo spíše BMW stvořilo dieselový kombík řady 7. Tohle auto je vlastně ještě bizarnější, je to kombík postavený z největšího Maserati.

Maserati Quattroporte vždy působilo jako elegantní doplněk pro náročné majitele obleků šitých na míru. Poslední generace se vyrábí od roku 2012, proto nepatří zrovna mezi výkvěty technologických inovací. Vevnitř už to začíná být hodně patrné, ale vnější vzhled pořád umí zaujmout - ti odvážnější označují Quattroporte i dnes za nejkrásnější luxusní sedan světa.

Takové auto umí okouzlit, ale ne prakticky uvažující jedince, kteří touží po stylu. Podobným lidem sice bude vyhovovat italský design a image vozu prestižní značky, ale jak do sedanu naskládáte rodinu i s bagáží na celý víkend? A co ten benzinový osmiválec pod kapotou coby vítaný sponzor čerpacích stanic? Zdá se to být neřešitelným rébusem, na každou otázku se ale nakonec najde odpověď.

Postarala se o ni karosárna Carrozzeria Touring, která vzala líbivě tvarovaný sedan, aby vytvořila jedinečnou verzi kombi, nebo spíše Shooting Brake, která musí vzít u srdce každého Čecha s rodinou, pro kterého „styl” není sprosté slovo. I pro takové odvážní návrháři již dříve vyrobili praktičtější varianty předchozí generace Quattroporte, ale v případě poslední generace je kufr maskovaný svažující se linií střechy unikátem.

Takto aspoň popisuje vůz ve své tiskové zprávě firma Historic Auctioneers, která informuje o jeho prodeji, který se odehraje formou aukce na dostihovém závodišti Ascot Racecourse příští víkend. Podle ní nejen Carrozzeria Touring, ale ani nikdo jiný na celém světě nedal za vznik takovému vozu. Prý pro Italy nebylo jednoduché, aby výsledek navazoval na originální styl zakulacených tvarů se sportovním nádechem. Autoři tak byli nuceni radikálně zasáhnout do konstrukce vozu odstraněním velké části střechy. Později přimontovali nové nosné části, které mohly nést díly zvětšeného zavazadelníku včetně bočních oken.

Na základě počítačových návrhů se podařilo vymodelovat vytoužené zkosení boční linky směřované k zadním světlometům. Nejtěžší část projektu se týkala elektrické soustavy, která ve výsledku počítá i s dálkovým ovládáním pátých dveří. Provedení všech úprav trvalo zhruba 1 500 hodin čistého času. Výsledek zpracováním odpovídá standardům samotné automobilky, která nikdy nic podobného nevyrobila. Prototyp dostal ocelový lak Gunmetal Grey, černá dvacetipalcová kola Mercurio a čtveřici leštěných koncovek výfuku podle klasické verze. Interiéru vévodí temný kožený interiér doplněný černou dýhou. Před řidičem vynikají jen chromové lemy budíků rychloměru a otáčkoměru.

Auto bylo dokončeno a registrováno v roce 2016 s láskyplným označením Cinqueporte a od svých prvních dnů najelo jen 14 024 kilometrů. Pod kapotou nikdo neúřadoval, proto zůstalo osazení třílitrovým vidlicovým šestiválcem produkujícím 202 kW (275 koní) výkonu a 600 Nm točivého momentu. Současný majitel jej nabízí k prodeji údajně v perfektním stavu, cena je odhadována na 75 000 až 85 000 liber, tedy asi 1,6 až 1,8 milionu korun. To není zase tolik, na splněný sen Čecha. Smířit se je ovšem třeba s drobným ale - volantem vpravo, neboť vůz vznikl původně pro britského zákazníka. A nebo jej nechat předělat na levostranné řízení, u Carrozzeria Touring vám jistě neřeknou ne...

Maserati Quattroporte Shooting Brake je jediné svého druhu. Dokáže přepravit pět dospělých s jejich zavazadly pod rouškou italské elegance, za klapotu naftového motoru. Foto: Historic Auctioneers

