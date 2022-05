K mání je Škoda 1000 MB po 1. majiteli v neskutečném stavu, je to stroj času do roku 1966 včera | Petr Miler

Tohle může být velmi snadno úplně poslední šance si něco takového koupit. Však kolik musí být let prvnímu majiteli, aby si dodnes nechal auto z roku 1966? A jak s ním musí zacházet, aby celou tu dobu přežilo v originálním stavu? Nechceme přehánět, ale je to už teď malý zázrak.

Včera jsme vám ukazovali vskutku působivý nález Škody 100, která od roku 1976 přežívala v rodině jediného majitele. Vlastně ani ne tak v rodině jako v garáži, neboť za 46 let na světě ujela jen 26 900 kilometrů a dneška se dožila v téměř dokonale originálním stavu. To je mimořádná věc, v reakci na tento článek se nám ale ozval jeden německý obchodník s tím, že má něco „etwas besseres”.

Něco takového už jsme párkrát zažili, ne vždy to ale byla pravda. Obchod je hra iluzí a optimismu a prodejci občas s úsměvem nabízejí jako skvělé věci, které vůbec skvělé nejsou. Tentokrát jsme ale mohli jen suše polknout, neboť auto na fotkách níže je naprosto neskutečný exemplář originální „tisícovky”, který už možná v podobném stavu a s takovou historií znovu k mání nebude.

Jde pochopitelně o Škodu 1000 MB, lidově embéčko, dnes už pořádný kus automobilové historie. Pokud tak jako já pamatujete ještě časy, kdy se začátkem tohoto měsíce chodilo povinně do průvodu, na silnicích jste jich mohli potkat ještě spoustu. V posledních letech je to ale ryzí veterán. Na cestách embéčka nepotkáte a když na nějaké narazíte v bazaru, stojí statisíce. To je i případ tohoto vozu, jeho mimořádnost ale cenu podle nás jasně ospravedlňuje.

Je to jeden z exemplářů z pozdějších fází výroby, z roku 1966. Dnes se tedy jedná o více jak 50 let staré auto, skoro neuvěřitelné číslo, pozoruhodné je pak hned několika věcmi. Jednak mu na tachometru svítí číslo 56 039, to za 50 let není moc. Především je ale v originálním stavu, který je udržovaný jen s přiměřenou patinou. Prodávající hovoří o časové kapsli z roku 1966 a jedním slovem nepřehání.

Přesně tím je auto kouzelné - vypadá dokonale originálně a přitom má daleko k jakkoli zničenému či nevratně poškozenému. Je to jemně používaná a většinu svého života garážovaná tisícovka, která působí jako lístek na vlak do historie. A že je to v mozaice historie československého automobilizmu významný kamínek - pozdější modely 100 a 110 byly v podstatě faceliftem embéčka a také modely 120 a spol. dále těžily ze stejného základu.

Podstatné je i to, že jde o auto z rukou prvního majitele, východního Němce, který jej v NDR koupil v onom roce 1966 a až teď jej v SRN míní prodat. Jsou na něm původní značky, má původní papíry, je to... malý zázrak. Dostat jej do vlastních rukou ale nebude levná věc, pochopitelně. Na cenovce je suma 19 900 Eur, tedy něco mezi 490 a 510 tisíci Kč podle toho, jak se zrovna vyspí bankovní rada nebo co prohlásí v televizi budoucí guvernér ČNB.

Tak či onak hromada peněz, ale tady bychom řekli, že není přehnaná. Je to historicky hodnotný kousek a jsme si jisti, že za vydaný půlmilion vzbudíte více pozornosti s novou Scalou. Nemluvě o tom, že za tyto peníze nedostanete ani onu Scalu v bůhvíjaké specifikaci, takovou Octavii už dnes nedostanete dokonce žádnou...

Toto embéčko za půl milionu tisíc uchvátí svým stave, historií i patinou, je to kouzelná věc. Foto: Geisler Classics, publikováno se souhlasem

