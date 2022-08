K mání je unikátní provedení legendárního sporťáku, cena této vzácnosti může atakovat miliardu před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: RM Sothebys, tiskové materiály

Pro nás bájnou hranici ceny auta tento vůz patrně nepřekoná, rekordní suma z toho ale může být docela snadno. Žádné jiné provedení na celém světě nemá stejná světla, ta i přes nemalý nájezd vyženou cenu do stratosféry.

Příznivci Ferrari 250 GTO či Lamborghini Countach prominou, pro nás je ale největší legendou ve světě aut McLaren F1. Vyroben byl totiž automobilkou, která nikdy dříve a dlouho poté žádný silniční vůz nevyprodukovala. Přesto ihned vystoupal na vrchol potravinového řetězce, když byl jako zapsán do Guinnessovy knihy rekordů zapsán jako nejrychlejší auto světa. Pod vedením geniálního Gordona Murrayho přišel s neskutečnou plejádou výjimečných, převratných či jinak pozoruhodných řešení, které jej dodnes činí nejrychlejším nepřeplňovaným autem historie. Britové vyrobili celkem 106 exemplářů, v což jsou započteny i závodní varianty, stejně jako vývojové prototypy.

Dle zaměření se jednotlivé verze této omezené produkce lišily třeba tvarem zádě či naladěním 6,1litrového atmosférického motoru od BMW. Co je ovšem spojovalo, to byly dvojité kruhové čelní světlomety. Na ty však padala kritika, neboť v noci zajišťovaly jen mizernou viditelno. To rozhodně není vlastnost, po které by kdokoliv u vozu schopného jet takřka čtyřstovkou toužil. McLaren se to rozhodl řešit, v roce 1995 tak došlo u 59. silničního exempláře na instalaci nových světel.

Stejně jako v případě motoru padla i tentokrát volba na komponenty BMW, konkrétně šlo o model Z1. Britové si přitom vypůjčili veškeré „vnitřnosti“, které zasadili do specifického krytu. Viditelnost to vylepšilo, proto došlo na úpravu celé produkce. Nicméně v jejím případě se již vzhled neměnil, kousek s pořadovým číslem 59 tak zůstává naprostým unikátem. A co je v tuto chvíli asi nejpodstatnější, aktuálně míří do dražby, přičemž největší otázkou zůstává, zda stanoví nový rekord.

Prozatím nejvyšší suma vyplacená za britskou ikonu činila 20,5 milionu dolarů (cca 495 milionů korun). Zajímavé je, že k jejímu vyplacení došlo loni v srpnu během aukce v Pebble Beach. Na stejném místě bude letos nabídnut i vůz s unikátními světly, který se má prodat ještě dráž. V těchto sférách letí ceny nahoru snadno a byť dvojnásobně vyšší cenu nečekáme, 700 milionů z toho může být snadno. To už by bylo zatraceně blízko 1 miliardě, za jediné auto. V neprospěch toho letos draženého hovoří daleko vyšší nájezd (26 270 km versus 390 km), na druhou stranu má v technickém průkazu zanesené pouze dva majitele, přičemž ten dosavadní jej vlastnil posledních deset let.

My si ovšem spíše posvítíme na Johna Studholma z britského Bostonu, na jehož jméno byl vůz v květnu 1995 poprvé zaregistrován. Právě on s ním totiž najel většinu z oněch 26 tisíc kilometrů. Sedm měsíců po převzetí navíc F1 poslal na servis k divizi McLaren Special Operations, která zároveň instalovala i aerodynamickou sadu High Downforce Kit a 18palcová litá kola. Obojí je součástí vozu dodnes.

Pro Studholma přitom nešlo o první McLaren F1, verzi s unikátními světly vyměnil za exemplář s pořadovým číslem 17. Kromě toho do jeho sbírky spadalo i provedení F1 GTR 14R. „Troškařem“ ovšem nebyl ani druhý majitel, v jehož kolekci se také nacházely dvou kousky. Na rozdíl od Studholma jej ale nejspíše bral jen jako investici či auto ke kochání, neboť s ním najel méně než 500 kilometrů.

Můžeme už jen dodat, že nabízený kousek je vyveden ve stříbrné Magnesium Silver a uvnitř disponuje černou kůží a Alcantarou. Jeho pohonná jednotka pak produkuje 627 koní, což z dnešního úhlu pohledu není nic závratného. Daný výkon je nicméně spojen s hmotností pouhých 1 138 kg, což si zejména dnes v záplavě vskutku obézních aut zaslouží minimálně potlesk.

McLaren F1 s unikátními světly se bude dražit 18. srpna v Pebble Beach. Loni prakticky nejetý exemplář dosáhl tamtéž aukčního rekordu, letos má dojít na jeho překonání. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály

Zdroj: RM Sotheby's

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.