K mání je VW Brouk s tryskovým motorem, to když je třeba „trochu” výkonu navíc

/ Foto: Ron Patrick, publikováno se souhlasem autora

Neděláme si legraci, sám autor tohoto nechvalně známého stroje se jej rozhodl zpeněžit. Je plně funkční, zaručeně provokativní a také velmi, velmi drahý.

Použít v autě jiný než pístový spalovací motor láká konstruktéry odedávna, z rozličných příčin. Častěji se setkáváme s poněkud konvenčnějšími pokusy používajícími plynovou turbínu, která pohání přímo kola vozu ať už kvůli rychlosti nebo schopnosti táhnout těžký náklad. Občas je ale vídáme i auto s reaktivním neboli tryskovým motorem, které se po zemském povrchu pohybuje stejným způsobem, jako trysková letadla.

Nevíme o případu, kdy by se takto seriózně pokoušel vůz rozpohybovat některý z masových výrobců, „podomácku” vyrobené silniční střely, jako třeba nejrychlejší Peel Trident na světě, se ale vídají. Jednou z nich je i proslulé dílo amerického konstruktéra Rona Patricka, který se rozhodl nadělit tento pohon modernímu Volkswagenu Beetle.

Zní to šíleně a... je to šílené, třebaže prakticky nepoužitelné takové auto není. Ron vozu zachoval jeho původní motor 1,6 MPI známý i z prvních generací Octavie, který pohání přední kola přes čtyřstupňový automat. Když je ale potřeba „trochu” výkonu navíc, v kufru se skrývá tryskový motor s výkonem dalších 1 006 kW neboli 1 368 koní - to není překlep. Člověk se skoro diví, proč VW v době prvního Beetlu vyvíjel Bugatti Veyron, ale co už.

Pochopitelně, ze zavazadlového prostoru kvůli zástavbě druhého pohonu mnoho nezbylo, se zmíněným výkonem ale jistě přibylo dynamiky. Kolik, netušíme, ale velmi pravděpodobně to bude o hodně více, než kolik by zbytek auta byl s to zvládnout. A zcela jistě to bude více než cokoli jiného, co dnes nese logo Volkswagenu.

Tryskový pohon je plně funkční a auto je i s ním k dispozici komukoli, kdo dá na stůl 550 000 dolarů, tedy bezmála 12 milionů Kč. Tím jde o Brouk nejen nejrychlejší, ale také nejdražší. Inzerát je skutečný, autenticitu potvrdil sám Ron Patrick, který si prodejem zřejmě chce vydělat na jiné bláznivé vědecké projekty. S autem si jistě půjde užít dost legrace, ale není mince s jednou stranou. Doktor Patrick říká, že kvůli stavbě vozu byl kdysi prošetřován kalifornskými úřady, zda náhodou nepředstavuje hrozbu pro národní bezpečnost. Něco podobného by někoho jistě mohlo napadnout i u nás, třebaže na silniční homologaci tu lze s takovým autem zapomenout - v USA ji vůz kupodivu má.

Moderní VW Brouk s funkčním tryskovým motorem se opravdu nevidí, tento je nyní na prodej za 12 milionů. Foto: Ron Patrick, publikováno se souhlasem autora

Zdroje: Craigslist, Ron Patrick Stuff

