K mání je vzácný úkaz totálního německého luxusu. Jedna z pouhých dvou vrcholných verzí Audi A8 fascinuje technikou i historií

Audi A8, Audi A8L, Audi S8, to všechno si můžete koupit od německé automobilky docela běžně. Pro ty, kterým ani to nestačilo, ale byly vyrobeny pouhé dva kusy generace 4H, které byly protaženy o dalších 45 centimetrů. Tohle je jednen z nich.

Jen hrstka automobilů svým luxusem překonává prodloužené modely nejvyšší třídy německých prémiových značek. Protažená BMW řady 7, Mercedesy třídy S nebo Audi A8 jsou opravdu velká auta a jejich nadstandardní rozvor přináší ještě víc místa i luxusu pro dobře situované majitele sedící nezřídka v pravém zadním sedadle.

I takové limuzíny ale umí překonat provedení Audi A8 od nizozemské společnosti Remetz. Tato firma zkoušela prorazit různě upravenými variantami sériových aut, ale neuspěla - podnik zkrachoval a 5. července 2018 definitivně zanikl. Jako památka na jeho dvaadvacetileté fungování úpravce tu ale zůstalo pár mimořádných aut. A mezi nimi i to, které vám ukážeme dnes.

Jeho jméno je podobně dlouhé jako vůz sám - Audi A8 4,2 TDI quattro Lang Remetz Executive. Dvakrát prodloužená varianta prý ctí kvalitu Audi a všechny spáry mezi dodatečnými díly zůstaly spasované tak, jak se u A8 sluší. Vůz narostl oproti verzi L o dalších 45 centimetrů a dodatečný prostor prospívá pouze zadním cestujícím ve dvou křeslech obklopených volným prostorem a moderní elektronikou.

Řidič se spolujezdcem jsou od cestujících vzadu odděleni masivní přepážkou opatřenou dálkově výklopnými stolky a vyjíždějícími obrazovkami. Mezi zadními sedadly zůstalo klasické ovládání komfortních prvků včetně výdechů klimatizace. Nejvyšší specifikace přinesla mimo jiné chlazenou přihrádku, zesílená skla, zatmavovací okna anebo krémové čalounění s černými plochami jako osvědčenou kombinaci nevtíravého přepychu.

Královské Audi nabízí maximum luxusních vymožeností dostupných v roce 2013, kdy bylo vyrobeno. Toho času byl do auta pozoruhodně namontován osmiválcový diesel s turbem o výkonu 257 kW (350 koní) a točivém momentu 800 Nm. Naftový agregát se pro takové auto hodí, i když by nad ním spousta „lepších lidí” ohrnula nos. Majitel tohoto stroje ne a zdolal s ním neskutečných 435 050 kilometrů, stroj má skutečně mimořádnou historii. Prodejce nicméně říká, že většina nájezdu probíhala v dálkovém režimu, což by odpovídalo výměně brzdových desek až po čtvrt milionu ujetých kilometrech. Veškeré servisní úkony byly provedeny včas se zápisem do přiložené servisní knihy.

Černý jezevčík správně vyniká mezi nadvládou opulentních Rolls-Royců nebo Maybachů. Vskutku nevšední vůz dnes přijde na 44 950 Eur, tedy asi 1,14 milionu Kč. Na auto se 435 tisíci km na tachometru to není málo, ale v kolika jiných vozech za takové peníze budete už zdálky vypadat jako prezident zeměkoule?

