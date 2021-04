K mání je zapomenutá francouzská silniční raketa, jedno z 1 046 aut stojí překvapivě málo včera | Petr Miler

/ Foto: Classicmotorsales.dk, publikováno se souhlasem

Je to velká vzácnost a šance, že spatříte některé z těchto aut v prodeji, je mimořádně malá. Teď se ale jedno z nich prodává v dobrém originálním stavu a vzhledem k současné sběratelské mánii nestojí zase tak moc.

Ani nemusíte být až tak staří, abyste dobře věděli, co to je Peugeot 405. Jedno z prodejně nejúspěšnějších aut přelomu 80. a 90. let bylo na našich silnicích velmi často k vidění zejména díky porevolučním dovozům ojetin ze západu a ještě dlouho po roce 1989 nebylo těžké na ně narazit na silnici každých pár minut. I lidé s čerstvými „papíry” budou tyto chvíle z dětství dobře pamatovat, třebaže dnes je situace diametrálně odlišná.

Čtyřistapětka vznikla ve spoustě verzí, asi jen nadšenci ale budou pamatovat závodní provedení 405 T16. To dorazilo jako ideový nástupce vavříny opředené 205 T16, geniálního to výtvoru Jeana Todta. Na nejúspěšnější model bláznivých časů rallyové skupiny B bylo zřejmě nemožné přímo navázat, a tak se 405 T16 až takové slávy jako závodní stroj nedočkal. Bylo by ale nemístné jej považovat za neúspěšný - vítězství v Dakaru a jeho rekordní představení na Pikes Peak v roce 1988 s Arim Vatanenem za volantem je dnes už pevnou součástí automobilové historie.

To by nebylo pro příznivce silniční aut až tak zajímavé, i pro takové ovšem vůz se stejným označením něco znamená. Vznikl v roce 1993 jako homologační speciál a vyroben byl v pouhých 1 046 kusech. Stroj s jednoduše krásným Pininfarinovým designem nedávajícím příliš najevo, co vlastně máme před sebou, je skoro zapomenutou raketou svého druhu i proto. Jeho 16" litá kola by dnes byla k smíchu a většinu bodykitu známe z obyčejnějšího modelu Mi16, verze T16 tak byla specifická hlavně technicky.

Pod kapotu dostala motor XU10J4TE, dvoulitrové šestnáctiventilové turbo generující výkon až 160 kW (220 koní) při overboostu. Na stovku díky němu vůz akceleroval za 6,9 sekundy a rozjel se až na 235 km/h, a to i díky pohonu 4x4 posílajícím 53 procent výkonu na přední a 47 na zadní osu. Na dnešní supersedany to nejsou ohromující hodnoty, je ale třeba si uvědomit, kdy tento vůz vznikl.

V době, kdy 405 jako taková přišla na trh, BMW ještě ani nevyrábělo model M5 E28, kterému k titulu nejrychlejšího sériového sedanu světa, stačilo 286 koní. A v době úřadování 405 T16 v Mnichově vznikala M5 E34 s 315 koňmi, která na stovku akcelerovala za 6,3 sekundy. Jinými slovy - 405 T16 se řadila jen kousek pod smetánku nejrychlejších světových supersedanů. Proto je také dnešní optikou tak zajímavá.

Netušíme, kolik z těchto vozů dožilo dneška, s ohledem na výskyt verzí T16 v prodeji se ale obáváme, že se jejich počet bude velmi malý. Tento vůz je jedním z těch, které v nabídkách ojetin ze zájmu sledujeme a na prodej jsme žádný neviděli už spoustu měsíců. Jeden z nich je ale teď k mání v Dánsku a je pozoruhodný hned z několika důvodů.

Je to stále originální T16, která je na svůj 27letý věk a navzdory více jako 130 tisícům najetých kilometrů neobyčejně zachovalá. Prodávající přitakává a říká, že je i technicky ve velmi dobrém stavu. Není to voňavka z klimatizované garáže sběratele, je to dekády mírně používané a pravidelně udržované auto, takže je zkrátka původní a fit, i to má navzdory jisté patině velkou hodnotu.

Podívejte se na ní sami, vypadá opravdu dobře. Vzhledem k výše zmíněnému bychom čekali cenu alespoň kolem 1 milionu Kč, ne-li více, vůz ale stojí přijatelných 25 600 Euro, tedy trochu ďábelských 666 tisíc korun. Není to málo peněz, takových ale aut dožilo dneška nanejvýš pár stovek a nepochybujeme o tom, že cena takového exempláře jen poroste. Navíc s ním stejně nepochybně bude zajímavé svezení.

Peugeot 405 T16 patřil v roce 1993 mezi nejrychlejší produkční sedany světa a měl na svou dobu vážně poutavý vzhled i techniku. Dnes vidět nějaký v prodeji je vzácnost, tento je k mání za méně než 670 tisíc navzdory velmi pěknému, originálnímu stavu. Foto: Classicmotorsales.dk, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler