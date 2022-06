K mání je už zapomenutý luxusní propadák Audi. Předčasně skončil po prodeji pouhých 21 tisíc aut včera | Petr Prokopec

Audi má marketing v malíku jako málokdo. Jen zřídka se tak stává, aby přišlo s modelem, který lze označit za vyložený neúspěch, v tomto případě se mu to ale „povedlo” skoro dokonale. Už se na něj zapomíná, teď je jeden pěkný k mání ve skoro dokonalém stavu.

V roce 1969 se začala psát historie Audi ve Spojených státech. Německá automobilka zpočátku na americkém trhu nabízela pouze model Super 90, už o pár měsíců později přišla také s vlajkovou lodí zvanou jednoduše 100. Velký úspěch nicméně přišel až s Audi Fox, které bylo k mání od roku 1973. Následovala výraznější expanze, jenž nakonec v roce 1985 vyústila v představení třetí generace modelu 100. Ten byl v Americe znám pod označením 5000 a postaral se o velký skandál, který znamenal téměř konec působení značky za velkou louží.

Problémem se ukázalo být nechtěné zrychlování vozů, za kterým stála problematická konstrukce pedálů. Kvůli tomu řidiči s většíma nohama šlapali na plyn i brzdu současně, což nakonec skončilo 700 haváriemi, během kterých přišlo o život 6 lidí. Audi tak místo zvyšujících se prodejů muselo řešit jeden soudní spor za druhým.

Audi 100 třetí generace v tuto chvíli můžeme opustit a místo toho se přesuneme k limuzíně V8, která byla světu představena v roce 1988. Pro německou automobilku šlo o jeden z vůbec nejdůležitějších vozů vůbec, neboť ji měl posunout do teritoria BMW a Mercedesu. Proto se jako první firemní model dočkal osmiválcového motoru. Mimo to pak poprvé došlo také na spojení pohonu všech kol quattro s automatickou převodovkou. A aby toho nebylo málo, šlo o první plnohodnotný luxusní model Audi rozmazlující posádku vepředu i vzadu. Firma čekala velký úspěch, nic takového se ale nedostavilo.

Značka totiž velkou měrou sázela na zájem Američanů, ovšem ve Státech byla reputace Audi výše zmíněným skandálem výrazně otřesena. Ač tedy model V8 představoval obrovský technologický pokrok, a to nikoliv jen pro samotné čtyři pruhy, ale pro celou branži, dealeři vyhlíželi zákazníky marně. I proto nakonec od října 1988 do listopadu 1993 vzniklo celosvětově jen 21 tisíc exemplářů, z čehož ovšem většina byla prodána v Evropě. O ničem jiném než o obrovském propadáku nelze hovořit, nakonec už pouhých 5 let trvající výroba hovoří za vše.

I přes tak malý odbyt ale hrstka V8 přežívá dodnes a u jednoho z německých prodejců jsme narazili na kousek, který vám nemůžeme neukázat. Není to nijak mimořádně málo jetý, vůz z roku 1991 má na tachometru 224 tisíc kilometrů, jedná se ale o modernizované provedení ve verzi Exklusiv (sic), které vzniklo v pouhých 500 exemplářích a zjevně mělo po celých 31 let péči, jíž se nemohlo dostat snad žádné jiné V8 používané jako docela normální auto.

K dispozici je kompletní servisní historie, všechny dobové dokumenty, brožury, klíče... A na stav auta se podívejte sami, oněch 224 tisíc km byste mu zdaleka nehádali, není z čeho. Karoserie s klasickou stříbrnou metalízou skrývá 3,6litrový atmosférický osmiválec. Pohonná jednotka má produkovat pořád stejných 250 koní a je v tomto případě spojena s čtyřstupňovým automatem - k dispozici byl tehdy i pětistupňový manuál.

Dvojici pedálů doprovodila vyhřívaná sedadla, z nichž to řidičovo se pyšní i pamětí. Dále je tu automatická klimatizace, elektrické ovládání oken a zpětných zrcátek či tempomat a ABS. První majitel se rozhodl si připlatit i za roletky na zadních oknech a nejlepší audiosystém. Má to prostě být vůz v bezvadném stavu a rozhodně je ve skoro dokonalé specifikaci - může jít o jednu z nejzachovalejších a nejrozmařileji specifikovaných V8, které stále existují.

Cena 25 900 Eur rozhodně není lidová, znamená asi 640 tisíc Kč. Na současného nástupce v podobě modelu A8 byste ale potřebovali ještě tak čtyřikrát víc a pokud vaše srdce bije spíše pro starší vozy... Lze už jen dodat, že nebýt onoho amerického skandálu, nejspíše by dnes nabídka Audi vypadala jinak. Ona kauza problematických pedálů Audi v zámoří vrátila v podstatě zpět na startovní čáru, přišla s nově pojmenovanými vozy a na přípravách si dala dvakrát záležet. První generace A8 se tak v USA objevila v prodeji až v roce 1996, tři roky poté, co si neúspěšná V8 musela balit fidlátka.

Tohle Audi V8 vypadá na svůj věk a kilometráž skoro dokonale, podobný kousek v prodeji abyste pohledali. Foto: Auto Center Biesdorf, publikováno se souhlasem

