Kdo ještě „valí v naftě, když lůza čeká u nabíječek”? V přeregulovaných zemích je to i policie, ukazují data včera | Petr Miler

/ Foto: Audi

Naftové vozy mívaly image aut pro šetřílky, kteří by si nechal vrtat koleno pro korunu uspořenou díky nižší spotřebě. Jak moc se časy změnily. V Nizozemsku jsou to teď auta pro bohaté. A také pro policii.

Bude to do jisté míry generační záležitost, ale vyrostl jsem v době, kdy naftová osobní auta měla image těch zapáchajících kouřících lenochů, kterou v očích některých mívají dodnes. Lidé je ale přesto už tehdy kupovali pro jejich velmi nízkou spotřebu paliva.

Můj strýček si hned po revoluci jako správný kamioňák inkasující diety ve valutách přivezl z Německa „západní auto”. Nepřekvapivě šlo o VW Golf, ale jaký... Červený hatchback druhé generace s motorem 1,6 D. Tedy atmosférickým nafťákem o objem 1,6 litru, který měl 54 koní výkonu. I Škoda Favorit 136 vedle něj byla raketa, auto to bylo nesmírně líné, hlučné, po startu se z něj vyvalilo víc dýmu než z Jana Husa v Kostnici a v tuhé zimě (tehdy ještě byly...) ani nešlo nastartovat. Ale to víte, bylo mimořádně úsporné, a to stačilo.

V jeho případě bylo samozřejmě úsporné na druhou, neboť takový kamion nikdy reálně nebere tolik paliva, kolik se řidiči svým zaměstnavatelům snaží namluvit, že? Bylo to prostě auto jezdící optikou spotřeby paliva skoro zadarmo a to... A to stačilo k velmi uspokojivým pocitům, třebaže ve mě tehdy už jako v mladém klukovi vyvolávalo rozpaky. Koupil bych si v tu dobu v Německu BMW 325i E30 nebo něco na ten způsob, ne podobné pojízdné zoufalství. Jak moc se situace od té doby změnila.

Nafťáky dnes dávno nemají vlastnosti, které mívaly, a nakonec i u nás platí v nových autech za motory pro relativně bohaté lidi, protože do levnějších modelů je vůbec nekoupíte. A pokud jsou pořád k dispozici pro něco jako Škodu Octavia, jsou o dost dražší než benzinové alternativy. Pokud tu budete chtít najít typické naftové auto, bude to něco jako Audi A6 (loni 75 % nově prodaných vozů), žádná láce. Nic to ale není ve srovnání s tím, jakou image si tyto modely vydobyly v mé druhé současné domovině, v Nizozemsku.

Už jsem o tom psal, když kolegové právě z této země vtipně popisovali, jak „lůza čeká u nabíječek, zatímco borci valí v naftě”. Protože tak to dnes v této zemi je - maximum řidičů je zejména daňovými opatřeními tlačeno do elektrických aut, která málokdy někam dojedou, naopak od koupě dieselových aut s téměř nekonečným akčním radiem jsou zrazováni extrémně vysokými daněmi placenými při pořízení i v rámci provozu. Většina dieselových aut se tak v zemi vůbec neprodává, protože kdo by si koupil základní Octavii 2,0 TDI za milion a ještě za ježdění s ní každý měsíc odváděl majlant? Ale když jste dost bohatí na to, aby vám to bylo jedno?

Právě hrstka takových lidí si v Nizozemsku kupuje zejména dieselová BMW a Mercedesy, relativně extrémně drahá auta, u kterých si ale kupci nemají problém připlatit za „luxus dojezdu”. Bavíme se o skutečné smetánce, neboť podle dat RDW se loni u 380 tisíc nově prodaných vozů prodalo s naftovým motorem pouze 0,3 procenta aut. Konkrétně jde o pouhých 1 237 vozů a pro představu podobný podíl, jakého u nás dosahuje na trhu značka Porsche. A to už jsou auta pro bohaté, co říkáte?

Tohle ale víme, co zarazí, jsou data o tom, jaké vozy to jsou. V tom se povrtali znovu kolegové z Autoblogu, kteří došli k pozoruhodnému závěru - vedle oněch luxusních libůstek typu Mercedesy E a GLE nebo BMW 5 a X5 jde totiž v 35 případech o Audi A6, ve 200 případech o Mercedes B 200d a v 91 případech o Volkswageny Touran 2,0 TDI.

Říkáte: A co? Odpovíme: A nic, akorát se ani jeden z těchto modelů v dieselové verzi do Nizozemska oficiálně nedováží (i Audi diesely zcela vyřadilo z nabídky) a všechny byly dodány v bílé barvě. Modří už vědí, těm ostatním to napovíme starším článkem o pokrytectví státu při vnucování elektrických aut.

Jde do jednoho o policejní vozy, které byly do země dovezeny speciálně kvůli kontraktu se státem, který si pro policii nové diesely výslovně vyžádal. A byť jde někdy o historické kontrakty, není to žádný historický manýr, protože znovu Autoblog informuje o tom, že přežité naftové á-šestky 3,0 TDI určené primárně pro stíhání silničního neřádstva nově policie nové nahrazuje Mercedesy E 450 d. Ani hybridní E 300 de nebyly dost dobré, budou to čisté (mild-hybridy nepočítáme) diesely.

Musíme k tomu něco dodávat? Máme pocit, že to není třeba. Státy se tváří, jak jsou elektromobily tím nejlepším pod sluncem a jediná budoucnost, kterou je třeba vynutit nejlépe už včera, když jde ale o jeho potřeby, znovu a znovu sahá po naftových autech. Proč asi? Protože „lůza čeká u nabíječek, zatímco borci valí v naftě”. A oni chtějí být za borce, ne si lámat hlavu s dojezdem, dokonce na váš účet. A i kdybychom chtěli být dokonale smířliví, stát tím zcela jednoznačně potvrzuje námi už dekádu opakovanou tezi, že prostě existují využití, pro která se elektrická auta nehodí. Tak proč všechny alternativy zakazovat?

Stát je už v Nizozemsku fakticky oklikou zakazuje, ani naftovou Škodu tam nekoupíte jedinou. Ale to platí to vás, pro „lůzu”, stát si vyhoví. Po-kry-tec-tví. Je to živoucí definice pokrytectví jako z výkladového slovníku.

Nizozemská policie se stará o prodej asi čtvrtiny nových dieselů v Nizozemsku, kde byly běžnému lidu téměř zakázány. Bohatí si je dál koupit mohou, vedle nich už jen policie, která si dokonce na přání nechává dovážet stovky jinak nedostupných modelů ročně. O čem to asi vypovídá? Foto: Politie Infra Assen, CC0 Public Domain

Zdroje: RDW, Autoblog.nl poprvé a podruhé

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.