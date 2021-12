Kdysi nechtěný ostrý kombík BMW je dodnes posledním svého druhu, krásný je teď raritou za miliony před 4 hodinami | Petr Miler

Podle nás ideál svého druhu se s velkou odezvou u zákazníků nesetkal a zdálo se, že podobné auto už nikdy znovu neuvidíme. To se nakonec nestane, BMW M5 E61 Touring ale v tuto chvíli stále platí za poslední kombík divize M a je pořádně vzácný.

BMW vyvinutá divizí M jsou obvykle sedany nebo kupé, kombíků v historii mnoho nevzniklo. V tajné garáži divize M dodnes stojí M3 Touring E46, kterou si doma postavil i pád nadšenců, jinak jsme se ale ničeho takového nedočkali. Až současná generace em-trojky přijde jako sériový kombík, než se tak ale stane, platí za jediná produkční eMka tohoto ražení M5 E34 Touring a M5 E61 Touring. Ta první kdysi, ta druhá vlastně ne až tak dávno. Právě ta dodnes platí za poslední sériově vyráběný ostrý kombík divize M.

BMW totiž s vozy typu kombi velkou díru do světa nikdy neudělalo a po léta jsme si mysleli, že už se o to ani znovu nepokusí. V Evropě se sice tyto karosářské verze prodávají slušně, zachází však na úbytě. A jinde o ně není zájem prakticky vůbec. V USA se tak ani nová em-trojka jako kombík neobjeví, i když se vyrábět bude, to už automobilka potvrdila. Prostě jí nestojí ani za americkou homologaci existujícího auta, aby se za velkou louží pokusila s něčím takovým uspět.

Zmíněná M5 Touring E34 také hitem nebyla, dodnes platí za druhé nejvzácnější M po M1. Montovala se ještě ručně a vzniklo ji ani ne 900 kusů. I proto po dvě generace nedostala nástupce, v případě pětkového kombíku generace E61 to ale BMW s verzí M bůhvíproč zkusilo znovu. A znovu narazilo - mezi léty 2007 a 2010 se prodalo pouhých 803 exemplářů s levostranným a 222 kusů s pravostranným řízením. Všechny pro Evropu, pochopitelně.

Už proto se dalo čekat, že se z tohoto vozu stane docela rychle cenný sběratelský artikl a vskutku. Na trhu se dnes najde už jen pár pěkných kousků a jejich ceny mají daleko k nízkým. Jeden z nich jsme vám chtěli ukázat, jakkoli na velké ježdění už to nebude - vedle vysoké pořizovací ceny lze čekat i vysoké provozní náklady. Pod kapotou má tohle auto pětilitrový desetiválec, který je proslulý svým projevem a hladem po otáčkách, ne však spolehlivostí.

Nicméně Jeremy Clarkson se o BMW M5 E60 kdysi vyjádřil ve smyslu, že to je jedno z nejlepších aut na světě. Tehdy testoval sedan a kombík, ač možná trochu odlišný v rozložení hmotnosti a torzní tuhosti, mu jistě nebude daleko. Má ale větší zavazadelník, který se leckomu může hodit a nezaměnitelný styl auta spojujícího dva zdánlivě nespojitelné světy.

Pokud tedy chcete luxusní vůz s návykovým desetiválcem a zároveň s velkým kufrem, který v jiném exempláři na silnici hned tak nepotkáte, zářivě modrý vůz na fotkách níže by vám mohl učarovat. Má za sebou jen 78 tisíc kilometrů a vypadá téměř perfektně zvenčí i zevnitř. Kompletní servisní historie je samozřejmostí a prodejce slibuje bezchybný technický stav bez investic. Takových už bylo, pro tentokrát mu ale zkusme věřit - při ceně 56 900 euro, tedy bezmála 1,5 milionu korun, by to přinejmenším měla být pravda. Na poměry poslední doby je to přitom ještě docela dobrá nabídka - méně jeté kusy, které jsou občas též k vidění, se v prodeji objevují i za sumy překračující 2 miliony Kč.

Dodnes stále poslední kombík divize M a skoro jistě poslední M5 Touring byla svého času nežádaným autem, prodalo se jen něco málo přes tisíc aut. Dnes je to ve stavu podobném tomuto ceněná rarita. Foto: German-Car.Net, publikováno se souhlasem

