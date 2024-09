Kolabující továrnu Audi v Belgii skutečně mohou převzít Číňané, byla by to další lekce pro místní autoprůmysl včera | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Zatímco se zavíráním domácích fabrik musí Němci zacházet velmi citlivě, se svými aktivitami v Belgii si takovou hlavu dělat nemusí. Továrna u Bruselu to tak má podle všeho spočítané, otázkou je, co s ní bude dál. Pokud by skutečně připadla Číňanům, bude to velmi symbolické.

Evropskou unií zvýšená cla na dovoz čínských aut tamní automobilky v expanzi na starý kontinent zatím nezpomalily. A paradoxně se mohou postarat o opak. Nelze totiž čekat, že by to Číňané prostě vzdali - spíš se nyní začali zajímat o to, jak by svá auta mohli montovat přímo v Evropě, čímž by se clům vyhnuli a etablovali se tu tím snáz.

Stále víc výrobců z Říše středu proto mluví o výstavbě továren na starém kontinentu. BYD takto již nějakou dobu zmiňuje Maďarsko, ta samá automobilka nebo konkurenční Nio si pak mohou udělat druhý domov také z Belgie, konkrétně z Bruselu. Domov EU sice není zemí, ve kterém by podnikání bylo bůhvíjak snadné, jenže v tomto případě mohou Číňané přijít takříkajíc k hotovému, což současné zelené politice EU dává zase o něco víc hořkou příchuť.

Volkswagenu totiž teče do bot a bude zavírat továrny na několika místech světa. Ta ležící nedaleko Bruselu to má zřejmě spočítané, ačkoli do ní koncern v posledních letech nalil nemalé peníze, aby byla schopna vyrábět elektromobily. Co s továrnou bude dál, je otázkou, o jejím možném převzetí Číňany se ale mluví už pár dnů. A jak nyní informují Brussels Times, tahle možnost je skutečně na stole, přičemž se mluví o dvou zmíněných automobilkách.

Vrcholní manažeři Nia si prý již podnik, ve kterém se stále vyrábí Q8 e-tron, byli obhlédnout. A měli být připraveni učinit nabídku na převzetí celé fabriky. Šéf Nia William Li takovou možnost podle CN EV Post odmítá s tím, že si stěží může dovolit provozovat továrnu, kterou si nemůže dovolit provozovat Audi, ale to může být jen projevem snahy o zlepšení vyjednávací pozice.

Podle Belgičanů je totiž na stole podpora od tamní vlády, která by byla pro zemi levnější než potýkání se s tisíci nově nezaměstnaných. Bylo by to s ohledem na celou situaci paradoxní („jeden Brusel” si kupuje přítomnost Číňanů, zatímco „jiný Brusel” jí hází klacky pod nohy), ale buďme realisté. Management Audi už sdělili odborům, že nenašel ekonomický schůdný způsob, jak továrnu zachránit. Převzetí Číňany se tedy zdá být jedinou možností, jak v místě zachovat aktivitu srovnatelnou s tou dosavadní.

Že nejde o zbytečné strašení, dokládá pondělní protest, kterého se zúčastnilo více než pět tisíc lidí. Uzavření továrny by totiž nevedlo pouze ke konci pracovních míst přímo v podniku, zasaženy by byli rovněž dodavatelé, stejně jako třeba místní gastro služby. To jen připomíná, jak daleký sekundární dopad automobilový průmysl má. Upřímně - i my poznáme, když automobilový průmysl trpí, reklamy firem z tohoto oboru tvoří dlouhodobě podstatnou část příjmů, bez kterých nemůžeme magazín rozumně provozovat.

Smutné je, že jakkoli má vedení EU tuto továrnu pomalu na dohled a jasně tak vidí, k čemu opravdu nesmyslné zelené tlaky vedou, nehodlá v nich ustat. Stále více tak začíná být patrné, že k obratu začnou europolitici velet až ve chvíli, kdy hráz bude protržena a na Evropu se bude valit čínská povodeň. Proč to tak musí být, nemáme tušení, extrapolovat a domyslet dlouhodobé dopady dosavadních kroků Unie přece není tak složité.

Výroba Q8 e-tron v Bruselu aktuálně stojí a jednou ustane úplně. Jestli montážní linky budou poté opouštět vozy čínského Nia, BYD nebo jiné automobilky, ukáže čas, podobný výsledek by ale byl pro místní autoprůmysl skutečně tvrdou lekcí. Foto: Audi

Zdroje: Brussels Times, CN EV Post

Petr Prokopec

