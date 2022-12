Kolik kilometrů může mít najeto 2 roky stará Škoda? Podívejte se na tuto Octavii, zastavila ji až nehoda před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Baja Autos, publikováno se souhlasem

Nebudeme říkat, že to je nevhodné auto na najíždění extrémního počtu kilometrů, ideální vůz pro takový účel to ale pořád není. Leckdo by tak dvouletou Octavii považoval za nutně pořád zánovní auto, o téhle to ale určitě neplatí.

Volkswagen Passat nebo Škoda Superb jsou ti nejtypičtější adepti na statisícové kilometrové proběhy během několika málo let, však se podívejte se na výše odkazovaná auta. Jsou to vozy střední třídy, které takové využití obslouží s velkým nadhledem a pořád přijatelnými náklady, Škoda Octavia je přece jen o třídu níž. K vysokým nájezdům je používána též, přesto při výběru ojetiny nikdo neočekává, že by před sebou mohl mít vůz, který byl každý den ráno v Aši a večer v Ostravě. U dva roky staré Octavie je tak 30 tisíc najetých kilometrů norma, 100 tisíc km hodně a 150 tisíc km mimořadně hodně.

Není to špatný předpoklad, většinou tomu tak bude, jenže věřit tomu automaticky u ojetiny s nedostatečně zdokumentovanou historií by bylo velkou chybou. Může totiž mít najeto také 253 tisíc kilometrů jako kousek, který máme před sebou tentokrát. První registrace této tmavě šedé Octavie z konce výroby její třetí generace se odehrála zkraje roku 2020 a už delší čas stojí, protože byla havarována a pojišťovna nějaký čas váhala, zda ji nechá opravit nebo vůz raději odepíše jako totálku. Zdá se to nesmysl, jenže co když auto jezdilo přes 10 tisíc kilometrů každý měsíc? To už rázem smysl dává, jeho zbytková hodnota je relativně malá.

Je to šílená porce, která mimo jiné znamená, že tato „oktávka” musela každých pár týdnů do servisu kvůli pravidelným servisním zásahům. To už si tam snadno uděláte známé. Pod kapotou je - nepřekvapivě - dieselový čtyřválec o objemu 1,6 litru a výkonu 115 koní, levněji takovou kilometráž neobsloužíte s ničím. Není to tedy žádná hitparáda po stránce rychlosti, ale kombinovaná spotřeba 4,0 litru byla jistě tím nejdůležitějším parametrem při výběru.

Podle prodávajícího je auto navzdory svému proběhu ve velmi dobrém stavu, ostatně by prý takto jezdilo dál, nebýt oné nehody. Ta způsobila několik menších poškození na pravém boku, které by vyžadovalo výměnu obou dveří, prahu a několika dalších částí, tedy aspoň v autorizovaném servisu. Jinak prý jezdí bez potíží a předpokládáme, že šikovný mechanik auto spraví za drobné možná i bez jediného nového dílu. Zbytek skutečně nevypadá ani pořádně poškozeně, kdyby vůz někdo pořádně vypucoval, může pořád působit i zánovně. Na stroj, který jezdil okolo 500 kilometrů každý pracovní den, je opravdu velmi zachovalý.

Jeho cena je 13 006 Eur (sic), zhruba 260 tisíc korun, přičemž možné je i odečíst DPH. Na dvouletou Octavii Combi TDI to je velmi nízká cena, pochopitelně, oproti jiným kusům ji dolů tlačí velký kilometrový proběh. Jestli takové auto má smysl koupit nebo ne, posoudíte sami, ukazujeme vám ale z jiného důvodu - Octavie je stále velmi vyhledávaná ojetina a zdaleka ne všechny jsou nabízeny s takovou historií, která by jednoznačně dokumentovala předchozí způsob zacházení. Slepě tedy předpokládat, že zachovale vyhlížející dvouletý vůz s nejasnou minulostí musí mít najeto nanejvýš těch 99 tisíc km, jak uvádí prodávající, protože i to je dost... To prostě nebude chytré. Jak vidno, mohl klidně i více jak šestkrát objet zeměkouli.

Tato Škoda Octavia najela během dvou let a něco přes čtvrt milionu kilometrů. A nepřihodit se jí nehoda, jezdí tak dál. Teď může být levně vaše, ukazujeme vám ji ale spíš jako varování před nevyzpytatelností možných nájezdů některých aut. Foto: Baja Autos, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.