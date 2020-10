Korejský Mercedes třídy S stojí po pár letech zlomek ceny své i svých soupeřů před 2 hodinami | Mirek Mazal

Luxusní korejský sedan nabízí spoustu komfortu i zajímavou techniku, image prestižních limuzín mu ale chybí. Také proto se potýká s až propastnými propady hodnoty.

Mercedes třídy S platí za synonymum luxusních limuzín nejvyšší třídy. Definici přepychu nejlépe charakterizuje několikastránkový seznam sériové či příplatkové výbavy německého sedanu dlouhodobě ovládajícího trh aut tohoto ražení. Bohatí klienti promítají své společenské postavení do trojcípé hvězdy na kapotě a stěží se nechají nalákat na alternativy s jiným, zejména pak nikoli německým emblémem ve znaku.

Kvalitativně zdařilou, ovšem pověstí bitou alternativou podobného automobilové pohodlí je Hyundai Genesis. Bez deseti centimetrů pětimetrový koráb má třímetrový rozvor, který je základem dostatku místa pro pohoštění na vysoké úrovni. Tuzemští zákazníci znají podobu elegantní asijské limuzíny zejména z obrázků, na cestách jich jezdí jen málo. I tak se tady ale pár takových aut prodalo a je lze levně koupit jako ojetiny.

Současné ceny tohoto modelu nejlépe potvrzují, jak složité je vyrovnat se image zejména německých soupeřů. Zatímco Mercedes S podobného ročníku drží ceny v řádu milionů korun, i u oficiálního dealera Hyundai je možné pořídit vůz z roku 2016, tedy jen čtyři roky staré auto, za 549 000 Kč. To je dost málo nejen vedle konkurentů, ale i vedle původní ceny, která se v závislosti činila na specifikaci blížila 2 milionům Kč.

Auto je to skutečně velké i velmi době vybavené. Komfortní výbavu představuje kupříkladu bezklíčové ovládání, vyhřívané elektrické sedačky s pamětí, zadní křesla i s odvětráváním, audiosoustava Lexicon, panoramatické střešní okno, elektrické víko kufru, satelitní navigace a plno senzorů bezpečí nebo pomocných funkcí moderních systémů. Technika je nejčastěji zabalena do šedé či černé karoserie, interiér je plný kůže i kovových či dřevěných dekorů.

Pod kapotou bije ještě objemný atmosférický šestiválec 3,8 GDI s výkonem 232 kW (315 koní) a 397 Nm točivého momentu. To stačí na 6,8 sekundy zrychlení do stovky pomocí pohonu 4x4 a osmistupňového automatu, maximální rychlost činí 258 km/h. Rozumné parametry za nízkou cenu odrážejí především nedostatečnou image nové značky, o to lepší koupí může tento vůz fakticky být, pokud se tedy dokážete smířit s tím, že vás lidé nejspíše budou považovat za někoho chudšího, než kým jste, nikoli naopak.

Jen čtyři roky starý Hyundai Genesis dnes stojí zlomek své původní ceny i ceny rivala od Mercedesu, nejdostupnější kusy v ČR stojí okolo 550 tisíc Kč. Ilustrační foto: Hyundai

