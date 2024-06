Krach Fiskeru musí přijít každou chvíli, nesplatil už ani krátkodobý úvěr z května na pouhých 3,5 milionu dolarů před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fisker

Takové peníze jsou pro automobilky drobné, nedá se za ně pořídit skoro nic. Fisker přesto ani tak malou sumu nedokáže splatit, a to si ji půjčil před pár týdny. Odpočítávejme hodiny, maximálně dny do hořkého konce.

Chápu Henrika Fiskera, že se nehodlá vzdát bez boje a již několik měsíců zoufale bojuje o přežití své druhé automobilky. Zvláště poté, co již jedno takové „dítko“ musel pohřbít. Jenže aktuálně je už pomalu na 100 procent jisté, že tento výrobce elektrických aut zkrachuje. Výroba SUV Ocean se totiž zastavila již v březnu. Původně se mělo jednat pouze o šest týdnů, které si dánský designér vzal na restrukturalizaci firmy. Nicméně společnost Magna Steyr, v jejíž rakouské továrně montáž probíhala, následně naznačila, že s opětovným rozjezdem výroby již nepočítá.

Před měsícem nicméně Fiskeru svitla alespoň malá naděje naděje. Firma totiž 10. května uzavřela dohodu s finanční společností CVI Investments, která jí poskytla krátkodobou půjčku ve výši 3,456 milionu dolarů (cca 78,3 milionu Kč). To jsou v automobilové branži drobné, Fiskeru však mohla umožnit, aby se odrazil ode dna. Navíc tu byl příslib jejího možného navýšení na 7,5 mil. USD (asi 169,8 milionu Kč). Jenže na tento krok již nedojde, místo toho spíše očekáváme, že Fisker během několika málo dní definitivně kapituluje.

Ona půjčka byla totiž jistou formou prioritního dluhopisu. To znamená, že ten, kdo je jeho držitelem, má právo na přednostní vypořádání. Kromě toho bylo součástí dohody, že CVI Investments budou pravidelně hrazeny úroky, přičemž na první takovou splátku mělo dojít ještě onoho 10. května. Jenže požadované peníze neležely na účtu investora ani týden poté. Fisker byl přitom následně vyzván, aby do 20. května dodal dokumentaci, ve které by vše vysvětlil a možná si tak zachoval jisté naděje. Jenže i v tom selhal.

CVI Investments tedy 29. května automobilce oznámilo, že kvůli jejímu pochybení odstupuje od dohody. Zároveň požaduje okamžité stoprocentní splacení půjčky, stejně jako všech úroků a nákladů spojených s veškerými nezbytnými právními kroky. A takové peníze Fisker samozřejmě nemá, když neměl ani na úhradu úroků, vyhlášení bankrotu tak může už kvůli této věci přijít kdykoli.

Firma navíc minulý měsíc oznámila, že Ocean ve verzi Sport je již vyprodán a na skladech zůstávají poslední kusy elektrického SUV ve variantách Extreme a Ultra. Ty jsou po masivních slevách nabízeny velmi levně (za 37 499 USD/849 tisíc Kč a 34 999 USD/792 tisíc Kč), o nekvalitách vozu si ovšem šuškají už i vrabci na střeše. Bude tedy velmi těžké je někomu udat. A to je v podstatě jediný potenciální významný příjem firmy, který může vyhlížet.

Za popsané situace může automobilka zapomenout na to, že by s ní chtěli mít něco společného další investoři. Zvláště když pomalu všichni ti, kteří do firmy vložili peníze v předchozích letech, nyní ostrouhají. Jakmile totiž dojde na vyprodání skladů, nemá Fisker v podstatě žádná aktiva. Jak se tedy zdá, i příběh druhé Fiskerovy automobilky se chýlí ke svému smutnému konci.

Elektrické SUV Ocean sice nyní startuje hluboko pod milionem korun, ovšem protože jde o neskutečný ohňostroj marnosti, zájemci se ani tak nehrnou. Foto: Fisker

