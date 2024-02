Král ztráty hodnoty od Audi připravil majitele o 3,4 milionu Kč, aniž by ho nějak zvlášť povozil, dnes stojí jako Octavie před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autohaus Klann, publikováno se souhlasem

Je to auto doslova přeplněné luxusem, za který jeho první majitel musel dát plnou a vpravdě tučnou cenu. Vy jej ale sotva pořádně využitý můžete dostat s 80procentní slevou. Nebude to bez rizika, ale podívejte se jen na ten „pokojíček” vzadu.

Pokud je vám blízká značka Audi a přesouvat se chcete v čemsi jako v pozemním ekvivalentu soukromého tryskáče, nezbude vám než sáhnout po vrcholné limuzíně jménem A8. Levný špás o nebude, á-osmička dnes startuje s cenou na 2 780 900 Kč. A lepší technika či vyšší výbava cenu snadno vyšroubují až k 5 milionům. Na podobné peníze svého času přišly i vrcholné verze předchozí generace tohoto modelu poháněné dvanáctiválcovým motorem, který dnes už ani u Audi nepřekvapivě nekoupíte - vrcholem je osmiválcová S8. Pokud byste ale po autě s motorovou šlechtou svého druhu pod kapotou zatoužili, v bazarech dnes uspějete snadno. A nakupovat můžete velmi výhodně.

Audi A8 L 6,3 W12 generace D4 bylo v rámci nabídky značky absolutním vrcholem a jeho kupci museli být velmi bohatými lidmi. Nejen proto, že šlo o drahé auto, ale hlavně proto, že museli být připraveni snášet extrémní ztrátu hodnoty takových specialit. Vlajkové lodě Audi, BMW a Mercedesu jsou na tomto poli obecně premianty, však od Audi jsme tu kdysi měli kousek, který během 16 tisíc najetých km pozbyl na ceně 2,7 milionu Kč. Dnes vám ukážeme jiný exemplář, který ztratil na ceně ještě víc. Liší se ale nakonec hlavně něčím trochu jiným - výše zmíněné auto bylo pořád drahé, cena tohoto se pomalu blíží nule.

Nejde o žádný vrak, ale roky pravidelně udržovanou „dwanáctiwálcowou” limuzínu, na níž jen místy najdete známky zřejmého opotřebení. Auto to není vysloveně zánovní, nájezd 126 tisíc kilometrů je ale vzhledem k jeho potenciálu velmi omezený, zvlášť po dekádě existence. Její technická i elektronická výbava je pořád blízko špičce vývoje, ovšem její cena odpovídá leda lepší nové Octavii. Prodávající hovoří o mimořádně dobře udržovaném autu po velmi pečlivém majiteli a nic nenasvědčuje tomu, že by realita byla podstatně odlišná. Přesto je dnes vůz nabízen za 34 999 Eur, tedy asi 885 tisíc. Oproti původní cenovce víc jak 170 tisíc Eur (přes 4,4 milionu Kč) je to zlomek někdejší hodnoty a propad o víc jak 135 tisíc Eur, tedy přes 3,4 milionu korun.

Navíc je to opravdu výjimečné provedení. Tahle A8 D4 přetéká luxusem a doplňkovou výbavou, jsou tu i věci jako elektrické dovírání dveří, odvětrávané masážní sedačky s pamětí, elektrická zadní sedadla, vyhřívaný volant, okenní roletky, televizní tuner pro cestující vpředu i vzadu, čtyři zóny automatické klimatizace, panoramatická střecha nebo vzduchové odpružené všech čtyř poháněných kol. Všechno ostatní berte jako standard.

O noblesní a přitom rychlou jízdu se tu stará 6,3litrový atmosférický dvanáctiválec naladěný na 500 koní výkonu a 625 Nm točivého momentu. Hladkou změnu převodů má v péči osmistupňový automat, který zvládá akceleraci na stovku za 4,7 sekundy. Klasický německý omezovač zasahuje při 250 km/h, i když by náhrada soukromého tryskáče jistě mohla zrychlovat dál.

Nenucené přesuny si někdo užíval jen zřídka, zmíněný nájezd není na takové auto skoro nic a znát na něm viditelně není. Každý kilometr jízdy v krémovém luxusu tak někoho přišel na víc jak 27 Kč, což nemusí znít jako moc, dokud si nedáte dohromady účet za obyčejnou cestu z Prahy do Brna a zpět - nějakých 11 tisíc korun je za 4 hodiny jízdy opravdu soda, vedle toho i luxusní hotel za 20 nebo 30 tisíc korun na den vypadá jako láce.

Nízká současná cena ale má pochopitelně svůj důvod - je dána obavami druhých a třetích majitelů z vysokých provozních nákladů, které mohou být velmi oprávněné. Ale také nemusí. Kdo si ale troufne, ten může vyhrát jackpot, v tomto autě je nepochybně mnohem víc faktické hodnoty, než kolik mu přisuzuje trh. Jen to zkrátka není koupě bez rizika.

Audi A8 L W12 předchozí generace je jedním z králů ztráty hodnoty. Tento kousek z roku 2013 stojí po najetí 126 tisíc kilometrů velmi málo, z původních milionů zbyly jen statisíce. Foto: Autohaus Klann, publikováno se souhlasem

Zdroj: Autohaus Klann@Autoscout24 přes Auto Bild

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.