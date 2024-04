Krásné BMW 3 E46 se dá pořád koupit nejeté po 1. majiteli, tenhle kousek je snad světový unikát před 6 hodinami | Petr Miler

Má téměř všechno, co si lze představit. Technicky je to absolutní vrchol a vizuálně verze zkrášlená divizí Individual. Nabízí kombinaci vlastností, jaké vám dnes žádné auto nenabídne, také ale podle toho stojí.

Možná jsme už moc staří nebo pošahaní, ale obáváme se, že už asi nikdy nevyženeme z hlavy vzpomínky na léta strávená s BMW řady 3 generace E46. Podle nás šlo o auto, pro které se sešla ta nejlepší myslitelná konstelace hvězd, která jak ze strany automobilky, tak ze strany okolního prostředí dala prostor ke vzniku mimořádného automobilu ve všech ohledech.

Troja E46 je vizuálně konzervativní a přesto líbivá, je mimořádně kvalitní a trvanlivá, technika byla na svou dobu správně bavorská i řidičská a věcí, které nadšenci v autě mít nemusí, vám vnucovala minimum. A ta pestrost nabídky... Skoro cokoli bylo tehdy možné. Zejména vrcholné šestiválcové verze standardního provedení a sportovní M3 představují dodnes mimořádné automobily, které bychom znovu chtěli mít nové. Vrátit čas nejde, přiblížit se něčemu takovému ale pořád možné je.

Snazší je to s M3, kterou si nadšenci hýčkají. Tedy snazší... Ano, pořád není těžké najít v prodeji velmi zachovalý kus, musíte na něj ale vysázet na dřevo miliony, dnes už skoro dva. Standardní provedení jsou levnější, ale sežeňte hezký kousek v té správné specifikaci. Je to skoro nemožné, pokud ale po takovém dlouho pasete, dnes přišel váš den.

V prodeji v Německu se totiž objevila trojka E46, která od roku 2001 až dosud měla jediného majitele. A ten s ní najel mrzkých 37 tisíc km. Taková auta se ještě vídají, obvykle to ale jsou verze typu 318i s výbavou Holobyt Ultra. Tento kousek je úplně jiný, byť svůj německý původ pořád dává najevo.

Jedná se o obecně raritní verzi 330xi, tedy model s motorem 3,0 R6 a pohonem všech kol (a zvýšeným podvozkem, to tehdy by u xDrivu standard i s paketem M). Tenhle je navíc s manuální převodovkou, což se opravdu nevídá. Aby toho nebylo málo, má M paket, vysokou výbavu a úpravu od divize Individual, kterou dává najevo hlavně přitažlivá modrá metalíza. Něco takového musí být světový unikát, zvlášť v tomto stavu. Řeknu to znovu - možná jsme nemocní, ale tohle auto nás pořád bere u srdce.

Občas je ale třeba opustit sny a být trochu realista, takže teď ty horší zprávy. První je úsměvná - auto má halogenové světlomety a ne příplatkové xenony. To legračně připomíná onu pestrost nabídky, však je naprosto absurdní, že si někdo pořídí vrcholnou 330xi s paketem M, koupí si i navigaci, nacpe snadno 100 nebo 200 tisíc do individuální designové úpravy a pak... nepřikoupí xenony. Buď na to majitel zapomněl, nebo to je fanda halogenů ad infinitum.

Horší je, že auto, byť má jasnou historii, není v úplně muzejním stavu uvnitř. Je vidět, že byť se s ním jezdilo málo, nasedalo se do něj hodně. A citlivější části interiéru typu bočnice sedadel, vnitřní prahy nebo volant to dávají znát. Finální smutný aspekt je pak cena - majitel má představu, že za vůz dostane 28 900 Eur, tedy asi 732 tisíc Kč. Jsme velcí fandové trojky E46, ale jestli bychom za takový kousek dali takové peníze... Spíš ne, ale třeba to právě vy uvidíte jinak.

