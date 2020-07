„Kreativní účetnictví” Tesly slavilo úspěch, její zisk je ale ve skutečnosti obří ztrátou dnes | Petr Miler

Očekávané se stalo skutkem, když Tesla po skončení obchodování na newyorské burze vykázala zisk ve čtvrtém po sobě jdoucím kvartálu. Detaily ale odhalují, jak se moc se kvůli tomu musela „snažit”.

Včera jsme poměrně obsáhle probírali, proč a jak Tesla dosáhne zisku i za druhý letošní kvartál. Ačkoli analytici vesměs předpokládali ztrátu, konstatovali jsme, že pokud bude mít Elon Musk dostatečný důvod, aby firma zůstala zisková (a tím důvodem se zdálo být možné zařazení firmy do amerického akciového indexu S&P 500), tak zisková bude. Proč? Protože účetnictví Tesly má daleko k tomu, aby „závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky”, jak praví české zákony.

Američané tomu říkají „vařit účty” nebo „kreativní účetnictví” a zejména pro veřejně obchodované firmy nejde o nic až tak výjimečného. Každý chce vypadat před investory dobře a protože Tesla je dlouhodobě živa hlavně z jejich peněz, nic jiného ji ani nezbývá. Možností, co dělat, aby „to vyšlo” je bezpočet a v zásadě sestávají z různých způsobů evidence některých příjmů a výdajů a jejich posouvání do různých časových období, neboť je v některých případech na vás, jak s nimi naložíte. Například jako automobilka můžete, pakliže se to hodí a okolnosti to dovolují, zaevidovat část aut jako vyrobených a nedodaných na konci jednoho kvartálu (a tím v něm mít pouze náklad) a jako dodaných skladových v jiném (a tím v něm mít pouze příjem). To jsou ale nevinné operace, které mohou mít větší nebo menší základ v realitě, možnosti Tesly jsou mnohem širší.

Když se na výsledky podíváme bez hlubšího zkoumání, můžeme zapět jen: „Všechno je to boží!” Tesla za druhý kvartál čistý zisk před zdaněním 104 milionů dolarů, tedy asi 2,37 miliardy korun. Pravda, na nejhodnotnější automobilku světa to není žádný zázrak a zisk na akcii 0,5 dolaru je v poměru k ceně jedné akcie tristní, na poměry Tesly je to ale skvělý výsledek. Jak ho lze dosáhnout v době, kdy prodeje meziročně poklesly (-5 %), vysokomaržové Modely S a X firma už téměř nevyrábí (6 326 aut za kvartál, meziročně -56 %) a bilance neautomobilových aktivit je ztrátová (hrubá ztráta 50 milionů dolarů)? „Podržte mi pivo,” řekl by asi Elon Musk.

Tesla jen jednou v historii dosáhla kvartálního zisku, za který by nevděčila jen a pouze , prodeji jakýchsi emisních povolenek, šlo o třetí loňský kvartál (10 milionů dolarů). Ten nedávno skončivší nepatří mezi takové, neboť automobilka vykázala neskutečných 428 milionů dolarů (9,74 miliardy Kč) na příjmech právě z toho (říká tomu „regulatory credits”). A to není část obratu, to je v podstatě čistý zisk, který nemá nic společného s tím, jak efektivně firma vnitřně funguje.

Je to dotace, grant, peníze z nebe, které Tesle dávají jiné automobilky za to, že nevyrábí dostatečné množství elektromobilů, jak jim někdo předepisuje. Je to jen žití na úkor jiných a probírali jsme to detailně už před 7 léty, neboť ještě déle se Tesla nechá takto dotovat. Kdyby jen tyto peníze zmizely, Tesla je hned v multimiliardové ztrátě, kterou absolutně nemá jak odvrátit, možná ale řeknete, že takové jsou zákony, a tak ji peníze prostě náleží. Budiž, otázkou ale je, kde se vůbec vzaly.

Tyto příjmy jsou dnes v podstatě jen eko-kredity za prodej aut v Kalifornii, která předepisuje automobilkám, kolik tam mají prodat „bezemisních” vozů a pokud mandát nesplní, musí za to zaplatit jiným výrobcům, kteří naopak mají takto prodaných aut přebytek. Kde se ale najednou vzalo tolik peněz (+317 milionů USD, +286 % oproti druhému kvartálu 2019), když automobilka meziročně prodala za stejné období prakticky totožné množství aut jako za loňský „Q2”? A v Kalifornii jich bylo registrováno asi o polovinu méně, neboť za srovnatelné prodeje vděčí Tesla jen dodávkám v Číně?

Nevíme o žádném jiném podstatném příjmu Tesly na tomto poli (dohoda s FCA o společném započítávání prodejů aut obou firem ze stejných důvodů v EU má též svou hodnotu, letos by ale finančně neměla znamenat mnoho a opět - ani v Evropě Tesla neprodala bůhvíjaké množství aut), takže je krajně neobvyklé, aby vykázala 728 milionů dolarů, více jak 6násobek svého zisku, za první dva letošní kvartály právě z tohoto zdroje. Pokud tyto peníze vůbec existují, pak je musela automobilka vykázat záměrně opožděně, aby „napravila” své jinak zjevně ztrátové kvartály.

Toto bude muset vysvětlit, je tu ale ještě pochybnější praktika. Tesla přiznává, že do účetnictví zahrnula 48 milionů dolarů odložených příjmů z prodeje systémů plně autonomního řízení (FSD, Full Self-Driving). Americké zákony firmám nedovolují přiznávat jako příjem obraty z prodeje věcí, které nebyly reálně dodány a protože Tesla nabízí zákazníkům za příplatek funkci FSD, která ale pochopitelně neexistuje, nemohou se tyto peníze objevit jako součást zisku - laicky řečeno. Když už se ale vaří, tak proč pořádně nezatopit pod kotlem, že? Automobilka tedy přidala pár polínek, podívala se z okna a svou bilanci napravila zmíněnými 48 miliony dolarů (1,1 miliardy Kč) z dřívějších příjmů za zmíněné s tím, že autonomní řízení je o kus blíže realitě. Že není a možná nikdy nebude, nemusíme dodávat.

Jen velmi povrchní analýza výsledků Tesly tak odhaluje 476 milionů dolarů (10,8 miliardy Kč) jako součást finální bilance, které nereflektují efektivitu vnitřního fungování společnosti a přinejmenším z velké části nemají co do činění s uplynulým kvartálem. Příjmy-nepříjmy spojené s FSD jsou dávnou historií a kde Tesla vzala tolik peněz z eko-kreditů při tak nízkých prodejích v USA, je vůbec otázkou. Pokud bychom tyto příjmy nebrali v potaz, je ze zisku 104 milionů dolarů ztráta 372 milionů (8,5 miliardy Kč), o mnoho méně příjemné číslo. A to vycházíme jen z toho, co jasně vidíme nebo co Tesla sama přiznala, co se skrývá v dalších číslech, netušíme. Detailnější data v minulosti ukazovala např. přehodnocení budoucích nákladů spojených se zárukami na prodaná auta a další kontroverzní praktiky.

Možná i proto byla reakce trhů na tento zdánlivě velmi pozitivní výsledek dosti vlažná, alespoň prozatím. Hodnota akcií firmy se posunula z 1 590 dolarů při uzavření obchodování na 1 657 dolarů v rámci toho dodatečného, tedy asi o 4,2 %. To i o den dříve byla výše. Absurdní hodnota tak či onak, let kamsi k 2 000 dolarů, který byl některými nadšenci očekáván, se ale aspoň prozatím nekoná.

Klíčové výsledky Tesly za druhý kvartál graficky. Zejména rekordní příjmy z prodeje eko-kreditů a více jak miliarda přiznaná v souvislosti s neexistujícím plně autonomním řízení vzbuzují velké pochybnosti. Grafika: Tesla

