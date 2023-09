Lidé musí mít na výběr víc než jen elektromobily, říkají už i Britové, za 12 let se to jasně ukázalo před 5 hodinami | Petr Miler

Je pozoruhodné, jak daleko se s absurdními plány na nařizování elektrických aut musely některé země dostat, aby zjistily to, co každý rozumný člověk musel vidět od samého začátku - že elektromobilita není a v dohledné době nemá šanci být schůdným řešením ani pro většinu lidí, natož pak pro všechny.

Ztráta inteligence, devalvace vzdělání, pozbytí ochoty přemýšlet, zastínění racionality různými ideologiemi... Popravdě řečeno netuším, co primárně změnilo společnost během posledních dekád, ale hledal bych někde v těchto mezích. Protože jinak si nedovedu představit, jak někoho může napadnout něco tak krátkozrakého, jako se předem nevratně vzhlédnout v konkrétní technologii řešení čehokoli. A tu pak tlačit jako jedinou možnost i pro okamžik vzdálený 10, 12 nebo 15 let v budoucnosti. Je to bez pardonu pitomost, mise, která může dopadnout dobře jen shodou náhod. A tak dobře ani nedopadá.

Řeč je o elektrických autech a hlavně jejich nařizování. Tento nápad měl vést ke snížení produkce emisí, měl přinést lepší a levnější auta pro všechny, měl nás zkrátka posunout vpřed pod taktovkou politického diktátu. A pokud to tak zkraje úplně nevypadalo, právě onen diktát to měl nakopnout - přinést více inovací a více efektivity a tím vyřešit staleté problémy. Jak pravděpodobné asi bylo, že realita bude právě taková? No málo a podle toho to končí - z ekologického hlediska nejsou elektromobily ani dnes žádná výhra, uživatelsky jsou o několik tříd za spalovacími vozy, jsou drahé na pořízení, jsou drahé provozně, jsou prostě dalece nekonkurenceschopné. Musíte je zasypat penězi ostatních, aby si je koupilo aspoň pár desítek procent kupců, to je přece fiasko.

Normální člověk - alespoň „normální” mou optikou - by se do toho nikdy nepustil, napůl normální by nyní řekl, že to tedy aspoň zkusil a bude lepší vrátit otěže do rukou staré dobré vědy a technické evoluce. Ne, politici se rozhodli už před pár roky, kdy bylo zřejmé, že věci nejdou a nemohou jít podle plánu, že realitu zkusí zlomit a ještě více zatopí pod kotlem nařízení a přerozdělování. A někteří nosili uhlí po opravdu velkých kýblech. Nejdál to z velkých zemí dotáhli Britové, kteří se rozhodli, že i papež je „loser” a budou víc než on. A tak si ty elektromobily prosadí už od roku 2030.

Nemohlo to vyjít, už před třemi roky stačilo počítat. Až letos na to ale začala přicházet vláda, která nyní z takového cíle otevřeně vycouvává, až teď jsme svědky masivnějšího odporu médií, která měla být těmi prvními, kdo označí nahého císaře za nahého. Ale lepší pozdě nežli později, že?

Mike Rutherford, jeden ze zakládajících redaktorů Auto Expressu, nyní ve svém sloupku jasně říká, že Britové musí mít na výběr víc než elektromobily, které jim měly být už za 6 let, 3 měsíce a 12 dnů nařízené. A nakonec nemusíte ani víc než kriticky vnímat dění kolem vás, abyste na to přišli. „Dvanáct let po příchodu prvního Nissanu Leaf čistě elektrická vozidla dalece selhala ve snaze získat si opatrně skeptické kupující,” říká Mike ve svém sloupku a po výčtu tradičních argumentů od vysokých cen přes mizernou použitelnost až po vysoké náklady vlastnictví pokračuje s tím, že elektromobily dokážou zaujmout při testovací jízdě, dlouhodobě ale prohrávají. „Většině řidičů se technologie v osvědčených a tradičních benzinových nebo naftových vozech, které vlastnili - a po mnoho příštích let budou vlastnit -, prostě velmi líbí.”

Patrné je to na prodejních číslech, ve kterých elektromobily stále hrají několikáté housle, i když jin politicky hraje do karet všechno, co může. „Elektromobily krčící se v koutě prodejních tabulek (jak to dělají už léta) nejsou dobrou vyhlídkou pro výrobce, kteří zoufale hledají další kupce poté, co léta utráceli nespočet miliard na vývoj, výrobu a propagaci těchto aut. Ale navzdory bezprecedentnímu humbuku, osvětovým kampaním a propagačním aktivitám elektromobily nikdy masově neoslovily soukromé kupce,” říká dále.

„Nemůžeme mít elektromobily a jen elektromobily jako monopolní nabídku v showroomech. A když už mluvíme o monopolech, jak, proč a kdy přesně britští politici rozhodli, že ve svém příštím novém autě můžete mít jakékoli palivo, pokud to bude elektřina?” provokuje dále a nakonec říká nevyhnutelné: „Po zvážení všech aspektů, stane se britský smysl pro fair play a svobodu volby skutečně lepším během 30. let tohoto století, kdy mají být elektromobily jedinými novými auty v prodeji? Nebylo by lepší možností pokračovat v kursu 20. let, kdy jsou elektromobily doplněny mnohem všestrannější a cenově dostupnější řadou stále čistších dieselových, hybridních, vodíkových, benzínových, plynových a dalších automobilů? Pro všechny druhy paliv ve všech druzích aut existuje prostor - jak očekávám, že v ten správný čas potvrdí i zatím neznámý britský premiér v roce 2030,” uzavírá.

Je to fascinující, ale i Britové už horují za to (a vlastně to už i očekávají), že zákazy padnou jako neuskutečnitelné a dočkáme se návratu k alespoň trochu racionálnějšímu stavu věcí. Je to zřejmě opravdu nevyhnutelné, akorát to politici buď udělají dobrovolně, nebo k tomu budou donuceni okolnostmi.

Už i Britové začínají chápat, že jen s takovými auty v prodeji si nemohou vystačit. Otázka zní: Proč až teď? Foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Express

Petr Miler

