Kupec kýčovitého Mercedesu za rok a půl vlastnictví prodělal kalhoty, každý ujetý kilometr ho stál přes 374 Kč včera | Petr Miler

/ Foto: Thomas den Houdijker, publikováno se souhlasem

Jen si to představte - vyjedete z domu, urazíte 10 km, 3 740 Kč je v háji a už se nikdy nevrátí. Jsou auta, u kterých to snad i snesete, pokud na to tedy máte, ale v tomto případě nám to nepřijde jako dobrý obchod.

Mercedesy jsou auta pro kolotočáře, říká se. Je to klišé jako všechna podobná tvrzení, stejně jako v jiných případech ale i tady platí, že se nevzalo z ničeho. „Světští” lidé, kteří si potrpí na kýčovitých symbolech společenského postavení, ze všech německých prestižních značek obvykle nejvíc tíhnou právě k Mercedesům, a tak nakonec nepřekvapí, že právě třícípá hvězda s úspěchem nabízí auta, jako je to na fotkách níže.

Zrovna v této specifikaci se drží ještě při zemi, jinak se ale jedná o jedná o Mercedes-Maybach GLS, který umí nabrat tak kýčovitých podob, že je to moc i na Rusy. Jde o skutečně nápadně opulentní symbol bohatství, k jehož image nutně patří také cena, kterou si nikdo normální nemůže dovolit zaplatit, protože pak by ho chtěl také, že? Auto, na nějž se koukáte, přišlo jeho kupce v listopadu 2022, kdy bylo pořízeno, na 342 841 Eur. A ne ceníkové ceny, bavíme se o cifře na faktuře, kterou musel zaplatit, protože jde o nizozemské auto, kde jsou kvůli extrémnímu zdanění reálné ceny aut zanášené do veřejných databází kvůli zamezení daňovým únikům.

Je to tedy stroj za 8,6 milionu Kč, to opravdu není vůz pro každého. Na poměry Mercedesu až brutální cenovku stvořila volba vrcholné verze GLS 600 s dvakrát přeplňovaným osmiválcem o 557 koních v kombinaci s maximem dostupných příplatků. A jejich ceny jsou někdy tak tučné, že cifru na konečné cenovce vozu posílají o další a další miliony výš jako nic. Proč ne, když na to máte, že? V případě podobně nepřiměřeně drahého a opulentního Mercedesu se ale musíte smířit s tím, že si ho kupujete pro sebe a musíte ho opravdu milovat, protože nikdo další ho za srovnatelnou částku nekoupí.

O tom se majitel tohoto auta přesvědčuje dosyta, neboť vůz posílá dál do světa. Vlastnil ho rok a půl a najel s ním 6 253 km, čímž stvořil jednoho z králů relativní ztráty hodnoty. Aktuální nabídková cena auta je pořád vysoká, 249 500 Eur znamená asi 6,25 milionu Kč. Ale je to také o 2 340 000 Kč míň, než kolik tohle auto reálně stálo jako nové. Už to je hodně, pokud to ale přepočteme na ujeté kilometry, stál jeden každý majitele přes 374 Kč jen na ztrátě hodnoty - bez benzinu či čehokoli dalšího.

To je další brutalita svého druhu, však si představte tu ekonomiku provozu: Praha-Brno? Žádný problém, maximum luxusu zajištěno. Cena? 74 800 Kč za cestu tam. A 74 800 za cestu zpátky, bez tankování či oběda, prostě jen optikou ceny „železa”, tedy samotného auta. Brno pro vás opravdu bude muset být zlatá loď, aby se vám taková cesta vyplatila. A to pořád platí, že se vůz bude muset za oněch 6,25 milionu korun prodat, o čemž si trochu dovolíme pochybovat. Pořád to není nic výhodného a i pro druhého a dalšího majitele bude ježdění tímto vozem extrémně drahým špásem. Kolik lidí si něco takového může dovolit? A současně nemá problém koupit si ojetinu? To bude velmi, velmi malá množina...

Díváte se na jednoho z historických králů ztráty hodnoty, cena 374 Kč/km jen touto optikou je extrém svého druhu. Foto: Thomas den Houdijker, publikováno se souhlasem

Zdroj T. den Houdijker@Marktplaats

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.