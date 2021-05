Kylie Jenner ukázala své nové auto, během chvíle tím zaujala 7,3 milionu lidí před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini

Zatímco většina lidí si pořizuje auto, aby se někam dostala, pro některé jde v podstatě jen o zajímavý doplněk image. Tušíme, že v případě Kylie Jenner a jejího Lamba tomu bude právě tak a prvotní reakce ji jistě nezklamala.

O klanu Kardashianů a Jennerů se čas od času zmiňujeme v souvislosti s jeho asi nejznámější členkou Kim. Ta se nyní rozvádí s rapperem Kanye Westem, tento pár však i přes „nepřekonatelné rozdíly“ zůstává nadále v přátelském vztahu. To se ostatně potvrdilo o Vánocích, kdy sice již dvojice byla od sebe, Kim však i přesto dostala hned pětici Mercedesů-Maybach. K nim si pak televizní hvězda již za své pořídila Cadillac Escalade ESV, který si nechala upravit u společnosti Platinum Group.

Na luxusní automobily si nicméně potrpí i její nevlastní sestra Kylie Jenner. Ta byla v březnu 2019 vyhlášena magazínem Forbes nejmladší dolarovou miliardářkou světa, která své jmění nezdědila, nýbrž si ho sama vydělala. O rok později pak sice byla obviněna z falšování některých dokumentů, aby ze sebe udělala bohatší osobu, než jakou ve skutečnosti je, nicméně i s majetkem ve výši 700 milionů dolarů (cca 14,6 mld. Kč) již nemusí nic do své smrti dělat.

Ba co více, mladá podnikatelka může nadále pokračovat ve svých kratochvílích, mezi něž patří získávání obdivovatelů na Instagram. Hned dvěma, které nás zajímají, se pochlubila nedávno ve společnosti luxusního SUV v zářivě oranžové barvě, která si Kylie dost možná pořídila jen kvůli této příležitosti. Nebylo by to totiž poprvé, co měl pro většinu světa nedostupný automobil posloužit jen jako vhodný doplněk.

Její Italské SUV ostatně dostalo do novou příplatkovou položku zvanou Pearl Capsule, s níž značka přišla teprve loni. Příliš majitelů jí tedy ještě nedisponuje, Kylie se tak může opájet pocitem výjimečnosti, a to zvenčí i uvnitř - oranžová je totiž i kabina.

Nejde o jediný odklon od série, dále lze zmínit také černě lakovanou střechu či difuzor ve stejném odstínu. Litá kola pak mají 23palcovou velikost a zdobí je taktéž oranžová barva. Jít nicméně mohlo i o žlutou nebo zelenou, neboť paket Pearl Capsule je k mání také v odstínech Giallo Inti a Verde Vantis. Celá tato trojice nicméně ústrojí sdílí se standardem, pod kapotou lze tedy čekat čtyřlitrový osmiválec naladěný na 650 koní a 850 Nm točivého momentu.

Lze pak už jen dodat, že Kylie ještě donedávna vlastnila Rolls-Royce Cullinan, a to dokonce včetně extrémně drahého piknikového kabinetu. Ten nejspíše nebyl nikdy použit, neboť v době pandemie asi mladá podnikatelka nikde po turistických túrách nelítala. A jelikož vůz vlastnila jen pár měsíců, neužila si s ním ani „normálního světa“. Místo toho jí britské SUV posloužilo pro pár fotek a poté putovalo za novým majitelem. Osud jejího nového Lamba může být stejný, pokud ovšem bude, účel splnilo - přes 7,3 milionu „lajků” získaných takovou nicotnou pózu je jistě pozoruhodná věc.

Kylie Jenner si pořídila Lamborghini Urus možná jen kvůli fotkám níže. Italské SUV disponuje paketem Pearl Capsule, jehož součástí je dvoubarevný venkovní lak, 23palcová litá kola a interiér odpovídající svým odstínem karoserii. Foto: Lamborghini

Zdroj: Kylie Jenner@Instagram

Petr Prokopec