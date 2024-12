Lamborghini začalo potichu používat motory od Mercedesu, tedy od firmy, kterou ovládá včera | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini

Pod kapotou italských supersportů by člověk techniku s německými kořeny tak nějak čekal, však Lamborghini už nějaký ten pátek ovládá Audi. Jenže tady je řeč o konkurenčním Mercedesu, to nutně překvapí.

V posledních dekádách Mercedes proslul také jako dodavatel motorů, však skrze AMG zásobuje Pagani dvanáctiválci, Aston Martin osmiválci nebo Lotus čtyřválci. Třícípá hvězda ale překvapivě dodává tuto techniku také Lamborghini. To spadá pod koncern Volkswagen, konkrétněji pod Audi, v jehož skladech se nachází řada solidních pohonných ústrojí, odkud si také občas něco vybere. Člověk by tedy opravdu nečekal, že Italové vyrazí s dvoukolákem na nákupy také do Stuttgartu, jenže právě to se děje.

V současné době totiž automobilová branže klade velký důraz na elektrifikaci. Na tomto poli se zkusili profilovat jak Mercedes, tak i VW, ovšem zatím bezúspěšně. První zmíněná automobilka má ovšem jistou výhodu, neboť v roce 2021 převzala britskou společnost YASA Limited. Tu v roce 2009 založil Tim Woolmer, který setrval v roli technického ředitele. A protože na jeho jméno je navázán bezpočet patentů, vyhazovu se asi bát nemusí - ostatně bez něj by se firma nestala špičkou v oboru axiálních elektromotorů.

Jak si všimli kolegové z Motor1, novinky Lamborghini, tedy dvanáctiválcové Revuelto a osmiválcové Temerario, právě tyto jednotky vždy po páru usazeném na přední nápravě používají. V obou případech má motor YASA na tloušťku jen 70 milimetrů a v průměru měří 295 mm. Jeho hmotnost pak činí 17,3 kg, točit zvládá 10 tisíc otáček a produkuje 150 koní výkonu a 300 Nm točivého momentu. V čistě elektrickém režimu pak zvládají i samotnou jízdu, načež jsou vlastně Revuelto a Temerario při takové jízdě předokolkami.

Zajímavé je, že zatímco menší model disponuje motorem YASA také na zadní nápravě, ten větší dostal má vzadu jednotku od Mahle. Provozní ředitel britské firmy Graeme Cook nicméně naznačil, že do budoucna se zjevně půjde už jen jedním směrem. O partnerství totiž mluví jako o „vyvíjecím se“, přičemž elektromotory i přes stejné parametry prošly dalším laděním, aby co nejlépe doplnily osmiválcový agregát, který na rozdíl od dvanáctiválce není atmosférický, nýbrž přeplňovaný.

Jsme zvědavi, jakým způsobem se technologie posunou u dalších variant obou Italů, případně co YASA nabídne Italům za pár let v případě faceliftu. Aktuálně můžeme už jen dodat, že první značkou, která elektromotory britské firmy začala používat, byl v roce 2016 u modelu Regera Koenigsegg. Poté přišlo na řadu Ferrari a jeho SF90 Stradale či 296 GTB. Zrovna v tomto ohledu je spojení opravdu úsměvné, neboť Scuderia se s Mercedesem pere ve Formuli 1.

Lamorghini Revuelto překvapivě používá motor, ve kterém má prsty Mercedes. Foto: Lamborghini



Ten spalovací to ale není, pro Lamborghini (stejně jako Ferrari či Koenigsegg) dodává elektromotory jejich hybridům firma sídlící v britském Oxfordu, kterou ovládá Mercedes. Foto: YASA Motors, tiskové materiály

Zdroje: Motor1, YASA Motors

Petr Prokopec

