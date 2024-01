Legendární Porsche má dokonale skrytý úložný prostor, ve kterém by šlo leccos pašovat, skoro nikdo o něm neví před 4 hodinami | Petr Miler

Tohle auto je tak „profláklé”, že by člověk čekal, že o něm přinejmenším automobiloví fandové budou vědět všechno. I když ale existuje skoro dvě dekády, skoro všem unikla existence tohoto skrytého úložného prostoru v něm. Tak moc dobře je schovaný.

Když se dekády intenzivně zajímáte o auta a hltáte magazíny všeho druhu, víte přinejmenším o nových vozech vaší doby skoro vše. A co teprve, když o nich začnete psát. Dokud jste „jen” fanda, přirozeně se zajímáte o to, co vás, hm, zajímá, ale jakmile se z toho stane práce, do hlavy vám začne téct nespočet v podstatě zbytečných informací o autech, která vás jinak míjejí. A už je z ní nedostanete.

Věřím, že pokud se autům s nadšením věnujete, víte o nich spoustu věcí, ale namátkou: Vyjmenovali byste z hlavy kompletní nabídku motorů Kie Picanto SA z roku 2003 včetně jejich kódových označení? Spíš ne, ale osobně ji v hlavě najdu, z nějakého důvodu jsem se o ni svého času zajímal a v hlavě mi to zůstalo stejně jako tisíce dalších podobných faktů.

Tím vůbec nechci říci, že automobilový novinář je nějaký vševěd, před kterým se mají všichni klanět, naopak - víme na jednu stranu „všechno” a na tu druhou nic, takže pokud se někdo s nadšením opravdu detailně zajímá o jeden vůz, vždy o něm bude vědět detaily, které novinář nemá šanci vstřebat. Protože relativně dost informací v hlavě držíte o stovkách, ne-li tisících modelech, to pak nutně musí být více či méně povrchní. Přesto - a možná i proto - se stane, že vám uteče zajímavý detail zajímavého auta, který by měl být dávno legendární. Ale z nějakého důvodu se to nestalo.

Musím tedy pokračovat podobně jako kolega Daniel Golson z Jalopniku, který si všiml zajímavého detailu na jinak legendárním Porsche Carrera GT nabízeným v aukci firmy Bonhams. Brzy 20 let stará ikona Porsche s úchvatně znějícím motorem V10 je jedním z aut, o které se rádi zajímají všichni, nadšenci i novináři. Sami jsme o něm napsali nespočet článků a Daniel též konstatuje, že v hlavě nosí absurdní spoustu informací o nespočtu nových aut. Přesto nikdy nezaznamenal, že Carreře GT u Porsche nadělili dokonale skrytý úložný prostor ve dveřích.

Přiznám se narovinu, že jsem o něm dosud nevěděl ani já. A krátkým průzkumem v mém automobilovém okolí jsem zjistil, že o něm neví téměř nikdo, ani většina velkých fandů Porsche. Přitom je to vlastně docela triviální věc - Carrera GT má z podstaty své konstrukce a zaměření velmi široké prahy, taková auta pak musí mít i značně široké dveře. Ty zdánlivě jen zabírají místo, a tak konstruktéry Porsche napadlo, že by prostor v dutých dveřích jinak nepříliš praktického roadsteru mohli využít. V jejich horní části se tak pouze při otevření objeví kus černého plastu, na jehož pravou polovinu stačí zatlačit a voila - otevře se vám tajný úložný otvor.

Do něj pasuje jakýsi kožený pytlíček (v barvě čalounění interiéru, samozřejmě, jsme v Německu) se stahovací šňůrkou, který není velký, ale může být šikovný. Asi do něj nenacpete nákup z Lidlu, pokud jste si tedy nekoupili jen tamní falešné Lentilky, které do něj vysypete, ale dokážeme si představit, že by se v něm dalo leccos pašovat. Protože když o něm neví automobiloví fandové, takovým celníkům bude stěží známý. I když teď to možná pomáháme kazit...

Zajímavé je, že výplně těchto prostorů, ač jsou malé, nejsou ani trochu levné. Katalog náhradních dílů Porsche říká, že kožený pytlíček jako z fotek Bonhamsu, který nabízí jednu černou Carreru GT registrovanou ve Francii k prodeji, vyjde na necelých 23 tisíc Kč. Pokud ale máte odlehčenou verzi s karbonovým paketem Weissach, připravit si musíte už 91 tisíc korun. Možná i proto se o tomto úložném prostoru neví. Však kdo by riskoval ztrátu takových drahých pytlíků, jejichž využití je - vzhledem k nemožnosti vyndat je za jízdy - velmi omezené?

Jako vždy potěšující Carrera GT na prodej tentokrát ukázala víc než obvykle. Všimněte si vychytávky ve dveřích řidiče, tatáž se nachází i ve dveřích spolujezdce, jen už bez onoho pytlíku. Foto: Bonhams, tiskové materiály

