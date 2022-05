Levné „americké Ferrari” s mocným V8 srovnali s evropskou konkurencí, vlastně zklamalo před 6 hodinami | Petr Miler

V poměru výkonu a ceny je to pořád pozoruhodný stroj, navíc zní daleko lépe než cokoli z dnešní evropské produkce srovnatelného ražení. Nelze ale přehlížet, že zejména oproti jednomu německému soupeři je prostě neefektivní.

Už pár let sledujeme skoro vše, co se šustne okolo nové generace Chevroletu Corvette. Ikonický americký sporťák přešel ve své osmé iteraci na motor umístěný uprostřed, čímž se přiblížil nejvyšší lize supersportů od značek jako Ferrari, Lamborghini nebo McLaren. Navíc si ponechal točivý (a ve verzi Z06 ještě točivější) osmiválec bez turba, který se na rozdíl od většiny moderních motorů projevuje velmi jadrně.

Autu se tak začalo říkat levné americké Ferrari, neboť jako Ferrari i trochu vypadá. A oproti originálu stojí pakatel. Ceny v USA momentálně startují na 60 900 dolarech, tedy asi 1,4 milionu Kč, což je docela směšná suma uvážíme-li, co dnes stojí obyčejné nové vozy. Corvette C8 je navíc skutečně velmi rychlá, potrápí a dokáže i porážet Ferrari 458 Speciale, které stojí mnohonásobně víc. Ale ruku na srdce, model 458 má svá nejlepší léta za sebou.

Je to dodnes úchvatné, výjimečné auto, ale dynamika nových vozů se posouvá mílovými kroky vpřed. Takové Ferrari F40 je též stále mimořádný stroj, ale ve sprintu bychom si na něj nevsadili možná ani ve srovnání s něčím jako Audi RS3 (či jiným ultra-hothachem), natož pak ve srovnání s moderním supersportem. To prostě není fér. Mat Watson z Carwow tak tentokrát postavil základní C8 proti základnímu novému Porsche 911 a vlastně též nejjednoduššímu, ne úplně modernímu Audi R8 s pohonem zadních kol. A pro Corvette už to tak dobře nevyznívá.

Máme tu 482 koní a 613 Nm na 1 655 kg v americkém rohu, 385 koní a 450 Nm na 1 509 kg u Porsche a 570 koní a 550 Nm na 1 609 kg u Audi. Ingolstadtská R8 je zjevně jinde, je to v podstatě převlečené Lamborghini, a tak jasně vítězí. Ale základní 911 by měla Vette smáznout, což se jí prostě nedaří. Má o skoro 100 koní a 300 Nm více, to je velký rozdíl, navíc hmotnost poslední dobou zase tak moc v těchto soubojích neznamená a rozdíl 146 kg není propastný. Ale ve sprintu z místa Vette vítězí naprosto nepatrnými rozdíly. A při letmém startu dokonce prohrává, takže to není tím, že by 911 s motorem vzadu lépe odpálila z místa, v tomto ohledu je paradoxně spíše pozadu. Když se k tomu navíc přidá, že 911 jasně vítězí na brzdách...

I když je Corvette nejlevnější - optikou britských cen je to asi 2,24 vs. 2,54 milionu Kč oproti 911 - není to v těchto sférách a v evropských reáliích zase takový rozdíl, aby si někdo řekl, že si vůz koupí jen kvůli ceně. A Porsche je pořád Porsche. Řekli bychom, že Američané dostali od Němců lekci z efektivity, ale posuďte výsledek celého klání sami. Vette pořád má čím zaujmout, už její zvuk stojí za to. Kdysi královsky znějící R8 byla téměř totálně umlčena filtrem pevných částic...

Corvette C8 proslula jako levné americké Ferrari a nevede si špatně. Foto: Chevrolet



Ve srovnání se základním Porsche 911 ale více prohrává než vyhrává, i když německý sok má jen 385 koní. Foto: Porsche



Audi R8 je i s jen zadním pohonem jinde, také ale stojí daleko víc. Foto: Audi

