Lewis Hamilton se usvědčil z pokrytectví, nachytali ho v autě, ve kterém prý už nejezdí | Petr Prokopec

A jistě nejde o jediného „bojovníka za lepší svět”, který je k nám podobně „upřímný”. Kdyby se to alespoň pokusil skrývat, Lewis Hamilton ale své sliby porušuje před zraky všech.

Jedním z lidí, kteří o elektrifikaci a udržitelné mobilitě mluví od rána do večera, je Lewis Hamilton. Sedminásobný šampion Formule 1 se přitom snaží, aby za svými slovy nezaostával také svými činy. Proto ostatně prodal svůj soukromý tryskáč a stal se prý veganem. Mimo to loni oznámil, že svou garáž se supersporty zavírá na několik západů a z jejího osazenstva se stanou svým způsobem motorizované sochy. Místo nich chtěl totiž Hamilton používat pouze svůj elektrický Mercedes-Benz EQC, případně pak Smart ForTwo osazený taktéž elektrickým pohonem.

Těžko říci, jestli je horší s takovými auty jezdit, nebo si nechat vyrobit a pak s nimi nejezdit, víme ale, co je zaručeně nejhloupější - výše zmíněné říkat a ve skutečnosti dělat něco úplně jiného. Přesně to nyní platí v Hamiltonově případě.

Formule 1 má aktuálně obvyklou letní přestávku, a tak se Lewis H. i ostatní jezdci vrátí do kokpitů až na konci srpna. Do té doby mají volno, čehož britský pilot využil k přesunu do Monaka. To považuje za svůj domov, jakkoliv vlastní nemovitosti po celém světě. Na tom by nebylo nic podivného, kdyby se po městečku na pobřeží Středozemního moře pohyboval třeba zmiňovaným Smartem.

Hamilton si ale místo toho střihl nemalou ostudu. A ukázal, že stejně jako mnoha politikům i jemu více šmakuje víno, ačkoliv káže o vodě. Monakem se totiž proháněl svým zakázkovým Pagani Zonda 760 LH. A co je ještě pozoruhodnější, Hamilton se za to ani nijak nestyděl - do vozu nastoupil před slušným davem, který jej pak následně natáčel ještě v ulicích a dokonce i v tunelu.

Samozřejmě, my jsme ti poslední, kteří by Hamiltonovi ježdění s tímto autem jako takové zazlívali, nebo měli problém jej pochopit. Také ale nikomu nevyprávíme, jak jsou podobná auta špatná a že už s nimi nebudeme jezdit. Jde bohužel o typickou ukázku upřímnosti podobného „aktivismu” - ten se má obvykle týkat všech, jen ne toho, kdo o něm mluví.

Lewis Hamilton mluví o tom, kterak používá jen svůj elektrický Mercedes, v Monaku však neskrývaně usedl do svého Pagani s motorem V12 a manuální převodovkou. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Exotic Carspotters@YouTube

Petr Prokopec