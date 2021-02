Lidé díky koronaviru objevili zapomenutou vášeň, pomáhá i sblížit generace před 4 hodinami | Petr Prokopec

Na každou minci se dá podívat ze dvou stran a bude záležitostí vašich preferencí, která z nich více ovlivní její celkové hodnocení. Pokud hoříte pro stavby modelů aut, koronavirové restrikce vám proti srsti být nemusí.

Každá krize má své vítěze a poražené, a ta koronavirová není výjimkou. Je nám líto těch, kteří žili pro své hotely či restaurace a už skoro rok se potácí jen od problému k problému, některým ale minimálně po ekonomické stránce pomáhá. Rozmach totiž zažívají výrobci zmenšených modelů autíček, vlaků, letadel či tanků, stejně jako autodráh a železnic. Důvod je prostý - lidé jsou ve spoustě zemí nuceni zůstávat po většinu dne doma a vyrážet mohou víceméně jen na nákupy či do práce. Není tedy divu, že si museli najít koníčky, které lze provozovat ve svém vlastním bytě či domě.

„Je to únik. Když stavíte model nebo dioráma, ponoříte se do toho. Vše ostatní ztrácí na významu, a v aktuálním kontextu lze mluvit o skutečné pomoci,“ říká Maxine Fannoy z Belgie, kterého stejně jako jeho rodinu koronavirus uvěznil doma. A aby se nezbláznil, jednoduše staví zmenšené modely jako zamlada. Není přitom rozhodně sám, jak dokládají tržby firmy Hornby, pod kterou spadá i značka Airfix. Ta se totiž teprve po příchodu pandemie stala znovu ziskovou.

Dobrou zprávou pak je, že znovu objevené hobby začíná sbližovat i generace, které by si jinak nerozuměly. Zejména starší lidé totiž nemohli najít společnou řeč se svými vnoučaty, jenž již nevyžadují houpání na koleni, nýbrž videohry. Po celém dni stráveném u počítače kvůli distanční výuce si však od umělé inteligence rády odpočinou. A právě v té chvíli přichází na scénu modelařina jako koníček, kterému se může věnovat každý bez ohledu na věk.

Potvrzuje to i sedmdesátiletý Guy Warein z Francie, který oprášil svou někdejší sbírku vláčků, které nyní dává zpět do kondice se svým šestnáctiletým vnukem. Ten prý vždy ze školy přichází za ním se slovy: „Honem dědo, jdeme se podívat na vláčky a znovu je zprovozníme.“ Něco takového Wareinovi nejen vyplňuje čas, ale zároveň zlepšuje náladu. „Pokud si totiž zapnete televizi či rádio, nemluví se o ničem jiném než o viru a neštěstí, které přinesl.“

Tady to tedy máte, dámy a pánové. Pokud hledáte lék na trudomyslnost a raději již nehodláte přihlížet stále trapnějším politickým výstupům, vrhněte se na modelařinu. Jen nesmíte být překvapeni, že na některá autíčka, letadýlka či vláčky budete čekat pomalu déle než na ty skutečné. Zájem o nově nalezené hobby je vskutku enormní, načež se zmiňované Hornby vůbec poprvé ve své 71leté historii dočasně ocitlo bez skladových zásob.

Podobný nápor ovšem zažívají i ostatní výrobci, třeba britské Peco eviduje na několika klíčových trzích již několikaměsíční obrat zvýšený o 50 procent. Firma tak již musela dokonce najmout nové zaměstnance, aby rostoucí poptávku vykryla. Číšníci a provozní by tak možná měli na nějaký čas změnit své pracoviště. Minimálně do doby, než se svět vrátí alespoň v nějaké formě do starých kolejí a lidé opětovně modýlky vymění za sklenku piva.

Do detailu vyvedený model si můžete pořídit i u Rolls-Royce. Jakkoliv k vám ovšem Cullinan dorazí sestavený a v plastovém boxu, vůbec bychom se nedivili, kdybyste jej kvůli restrikcím z nudy rozložili a poté zase složili. Můžete si přitom změřit čas a zjistit, zda vše zvládáte rychleji než zaměstnanci značky, jimž vše zabralo 450 hodin. Foto: Rolls-Royce

Zdroj: AP

