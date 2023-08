Lidé ve Velké Británii začali ve velkém ničit kamery pokutující starší auta, napodobují někdejší akci Čechů před 8 hodinami | Petr Miler

Pokud si politici začnou myslet, že lidé si nechají líbit všechno a vše uzákoněné je automaticky správné, dříve nebo později narazí na podobný odpor. Ten aktuální ve Velké Británii je docela masivní.

Bývalý britský premiér Boris Johnson přišel ještě jako starosta Londýna v roce 2015 s nápadem, který mu pomohl vysloužit si přezdívku Red Boris, Rudý Boris. Mezi mnohá další omezující opatření přidal i tzv. ULEZ, tedy ultra-nízkoemisní zóny, které dovolují do vybraných částí města jezdit jen s moderními auty s pokročilými anti-emisními systémy.

Smířlivě řekneme, že si dovedeme představit místa, kde podobné opatření má smysl, čistě z hlediska koncentrací škodlivin v ovzduší se ale opakovaně ukázalo, že tyto zóny nejsou absolutně k ničemu. Emise bohužel neznají hranice podobných zón a lokání zplodiny vypouštěné auty tam či onde jsou k z hlediska celkových koncentrací natolik bezvýznamné, že jejich omezování nic hmatatelného nepřineslo a nepřináší.

S podobnými nápady je to ale jako s rychlostními limity - když nové omezení rychlosti nic nepřinese, nezrušíme ono omezení jako kontraproduktivní, přijdeme s dalším omezením, které bude teprve účinné, ne? ULEZ v Londýně jsou tak navzdory faktickým poznatkům z dosavadní praxe nadále rozšiřovány a nástupce Johnsona jménem Sadiq Kahn rozlohu ULEZ rozšířil už na 236 čtverečních mil. Od 29. srpna letošního roku se má ještě zvětšit a snaha zabránit tomu soudní cestou selhala. Tak se ucho utrhlo.

V Británii proto vznikla skupina lidí, kteří si říkají Blade Runners. Ti už ztratili respekt k zákonným cestám a začali ničit, odstraňovat či jinak vypínat kamery, které sledují pohyb aut po městě a posílají řidičům pokuty za neoprávněný vjezd do ULEZ. Síť tisíců (sic) kamer tak dnes skenuje registrační značky každého auta, porovnává je s registrem a zkoumá jejich emisní třídu. Pokud vozidlo nevyhovuje, systém automaticky odešle majiteli pokutu 12,50 GBP (asi 353 Kč). Zní to spíše jako mýto, které funguje 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, jedinou výjimkou jsou Vánoce. Právě s těmito kamerami mají Blade Runners jasný plán - zlikvidovat je všechny do jedné.

„Tohle nechceme. Je to způsob, jak se pokusit omezit náš pohyb. Do háje s nimi. Neudělali jsme nic, čím bychom si to zasloužili,” řekl anonymní člen Blade Runners britskému Daily Mail. A nejsou to jen slova, po síti už koluje řada videí jako to níže přiložené, na kterém jeden z členů Blade Runners kameru jednoduše odšroubuje elektrický šroubovákem. Způsoby se ale liší - některé kamery jsou zničeny kladivem, jiné natřené barvou, další odpojené od elektřiny.

Informace o počtu deaktivovaných, odstraněných nebo jinak poškozených kamer se liší podle toho, koho se na něj zeptáte. Londýnská radnice říká, že do března letošního roku eviduje 43 případů vandalismu spojených s těmito kamerami. Aktivity Blade Runners jsou ale otázku hlavně posledních měsíců a podle samozvaných Robinů Hoodů je zničených zřízení řádově víc. Jeden z členů skupiny, který mluvil s Daily Mail, tvrdí, že jen sám osobně zničil 34 kamer a celá skupina jich má na svědomí už stovky. Podle oficiálních odhadů počet Blade Runnerů přesahuje 100 lidí a působí po celém Londýně, jde tedy o docela masivní odpor, který nebude snadné zastavit, pokud si získá další veřejnou podporu.

„Budeme sundávat každou kameru bez ohledu na cokoli,” řekl dále anonymní člen Blade Runners. „Všechno, co děláme, je pro naše vlastní svobody. Je to špička ledovce. Nežijeme v demokracii. Budeme za naše svobody bojovat vším, co máme,” dodal podle Daily Mail. Něco takového je pochopitelně ilegální, a tak Londýn tyto bojovníky a vandaly v jedné osobě varuje, že jim v případě dopadení hrozí až čtyři roky vězení. Zatím se nezdá, že by je to zastavilo.

Za nás dodáme, že celá akce připomíná aktivity české skupiny zvané Crum Patch Team, která v roce 2008 začala ničit české stacionární radary krumpáčem. Motivace tehdy byla podobná - v Česku se začaly rozmáhat stacionární radary provozované soukromými společnostmi tak, aby měly hlavně vysokou finanční výtěžnost, nikoli primárně pomáhaly bezpečnosti provozu v jakémkoli smyslu těchto slov. Záběry radarů se zapíchnutým krumpáčem rychle obletěly nejen Česko, ale i svět. A přiměly nakonec i české politiky této praxi zamezit - spousta podobných radarů po celé zemi poté zmizela, neboť jejich provoz na místě s dostatečně vysokou výtěžností už nebyl možný a jiný pro jejich provozovatele nebyl ekonomicky zajímavý. Uvidíme, zda Britové dosáhnou něčeho podobného - pokud Londýn k ULEZ nepřistoupí racionálněji, chtějí Blade Runners zničit všechny ony tisíce kamer v ulicích města.

Kamery vybírající „mýto” za vjezd starších aut do vybraných částí Londýna jsou soustavně devastovány skupinou zvanou Blade Runners. Prý zničí všechny, pokud Londýn svůj přístup k tomuto systému nepřehodnotí. Foto: Gatso, tiskové materiály

