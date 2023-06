Lidská hyena za obrovské peníze prodává kusy rozsekaného Porsche, ve kterém zemřel Paul Walker před 5 hodinami | Petr Prokopec

Oblíbený herec zjevně nemá klid ani takřka deset let po svém předčasném a tragickém skonu. Někdo totiž zkouší zpeněžit pozůstatky sporťáku, ve kterém zahynul, a to za pořádný balík.

Pokud se vás zeptám, co jste dělali minulý týden v pondělí ráno, většina lidí nejspíše bude mít s odpovědí značné problémy. Když nicméně stejný dotaz spojím s ránem 1. prosince 2013, dočkám se u mnoha jedinců, i těch nejotrlejších, bledého výrazu a očí zalitých slzami. Právě tehdy se totiž celý svět dozvěděl o smrti Paula Walkera. Pouze čtyřicetiletý herec měl přitom našlápnuto k tomu, aby se stal jednou z největších hollywoodských hvězd. Na rozdíl od svého kolegy Vina Diesela totiž jeho kariéra nestála pouze na sérii Rychle a zběsile, byť právě její první díl z Walkera udělal jak světoznámou celebritu, tak i fanouška rychlých kol.

Právě onen entuziasmus se ovšem sympaťákovi z Glendale stal osudným. Spolu s kamarádem Rogerem Rodasem totiž založili tuningovou společnost AE Performance. A právě s ním se Walker vydal v osudný 30. listopad na projížďku, která skončila tragicky. Rodasem vlastněné Porsche Carrera GT totiž ve vysoké rychlosti narazilo do betonového sloupu lampy a následně se vzňalo. Posádku se bohužel zachránit nepodařilo, obě těla byla bohužel ohořelá k nepoznání. Policie pak konstatovala, že za nehodou nestál ani alkohol či drogy, ani mechanická závada. Spíše šlo o chybu Rodase, který za 8 let nepřezul pneumatiky.

Přesunout se můžeme do současnosti, před pár dny totiž měl premiéru již desátý díl rychlé a zběsilé franšízy. V tom se Walker možná i překvapivě objevuje, ovšem jen díky flashbackům. Prozatím poslední snímek totiž navazuje na pětku, kdy ještě herec byl naživu. Nejspíše i to byl důvod, proč se na americkém Craigslistu objevila poněkud morbidní nabídka. Někdo totiž prodává čelní světlo a několik dalších dílů z onoho rozmláceného Porsche, ve kterém vyhasnul Walkerův život.

„Veškeré tyto položky byly mnou osobně sesbírány na místě činu v noc, kdy se nehoda stala. Všechny jsem sesbíral poté, co policie odstranila žluté pásky a umožnila veřejnosti přístup do celé oblasti,“ uvádí nabízející. Zda věci nabyl legálně, není jasné - i když vůz havaroval a jeho majitel zahynul, stále šlo o něčí majetek. Nezdá se ale, že by zrovna tato část příběhu někoho zvedala ze židle.

Prodávající za onu lampu, část dveří a roztavené táhlo, do kterého byl zapečen i asfalt a karbon vozu, požaduje 75 tisíc dolarů (cca 1 650 000 Kč). Nejde tedy o nic jiného než o lidskou hyenu, která se rozhodla přiživit na jednom tragickém incidentu. Walkerovi fanoušci tak možná doufají, že dojde na cosi podobného, co se odehrálo po smrti Jamese Deana. I ten zahynul ve voze značky Porsche, jednalo se nicméně o model 550 Spyder. Jeho vrak byl však prodán oficiálně.

I přesto ale prakticky kohokoli, kdo s ním následně přišel do kontaktu, stihlo neštěstí. Kupříkladu doktor McHenry při řízení závodního vozu, který se dočkal motoru z Deanova Porsche, zemřel po nárazu do stromu. Při stejném podniku pak byl zraněn i další doktor William F. Eschrich, jehož speciál pro změnu užíval hnací ústrojí z „Malého bastarda“, jak herec svůj Spyder překřtil. Když pak Eschrich zmíněným motorem osadil svůj Lotus, boural znovu.

Stejně jako James Dean i Paul Walker zemřel ve voze z Zuffenhausenu. Zatímco však vrak Porsche 550 Spyder připadl pojišťovně, která Deanovu otci vyplatila nemalé pojistné, a následně jej legálně prodala, v případě Walkera tu v podstatě máme jen lidský hyenismus. Ilustrační foto: Porsche

