Los Angeles chtělo olympiádu v roce 2028 uspořádat jako tu první „bez aut”, absurdní plán se zhroutil jako domeček z karet

Jakkoli směšně to zní, Los Angeles to myslelo vážně a po vzoru Paříže chtělo uspořádat tamní olympiádu jako „aut zbavenou” událost. Bylo hned jasné, že se to nestane, v roce 2024 je to jen jasnější.

Letošní olympijské hry se měly stát jedním z vrcholů kariéry mnoha sportovců. Sportovní úspěchy přichází, ne že ne, jejich oslavy ale získaly poněkud hořkou pachuť kvůli kontroverzím daným zejména zbytečným zpolitizováním celé události. Stačilo vidět část slavnostního zahájení, které si bralo na paškál Kristovu poslední večeři, abyste pochybovali o tom, zda chcete vidět něco dalšího. A některá klání, jako dnes už slavný boxerský zápas mezi Angelou Carini a Imán Chalífa, též nepomohla.

Sport ale není naše primární zaměření, a tak se dnes olympiádou budeme zabývat už jen z automobilového hlediska. Paříž se totiž v minulých letech rozhodla, že město i samotné hry učiní „k lidem přátelským“. To v mluvě politiků znamená snahu vymýtit auta, francouzská metropole tak investovala miliardy mj. do výstavby nových prostor jen pro pěší čí víc než tisíce kilometrů cyklistických stezek.

V roce 2028 má hry pořádat Los Angeles. Město andělů bylo bylo Mezinárodním olympijským výborem vybráno ve stejnou dobu jako Paříž a podobně jako Francouzi se i Američané zavázali k tomu, že se L.A. v době konání olympiády obejde bez aut, dokonce zcela. Jenže co jde s obtížemi poblíž Seiny, to není proveditelné na pobřeží Pacifiku. Pokud jste v L.A. někdy byli, nejspíš víte, že na chodce a cyklisty narazíte jen na promenádách, nikoli v běžných ulicích. Ta jsou vyhrazena především automobilům, za velmi krátkou část provazu tahá i hromadná doprava.

Právě proto někdejší losangeleský starosta Eric Carcetti podepsal dohodu se „šéfkou“ Paříže Anne Hidalgo, aby stejné iniciativy a postupy jako ve Francii mohly být implementovány také v L.A. Městská rada navíc již v roce 2018 schválila plán Twenty-Eight by 28, který již dle názvu počítal s 28 dopravními projekty, které budou hotové do roku 2028. Tedy právě na zahájení olympiády. Na realizaci projektu pak město získalo 900 milionů dolarů (cca 21,1 mld. Kč) z federálních fondů.

Dosavadní výsledky těchto snah nyní rekapituluje Dwell a za vše hovoří už rétoriky lokálních politiků. Hry již nejsou titulované jako „car-free“, tedy „automobilů prosté”, nýbrž jako „transit-first“. Z oněch osmadvaceti projektů byla dokončeno jen hrstka, jiné pak sice jsou ve výstavbě a budou dokončené do roku 2028, na 100 procent ale někdejší závazek splněn nebude. Zda federální vláda bude požadovat návrat části investice, nebylo potvrzeno, bylo by to ale logické.

Pro radnici je to ovšem problém, neboť občané si v nedávném referendu odhlasovali, že na realizaci původních záměrů trvají. Zvláště proto, že jedním z opatření, která realizována budou, je zmenšení parkovacích ploch v okolí her. To ovšem znamená, že lidé se na ně jinak než hromadnou dopravou, pěšky či na kole těžko dostanou. Jak ale bylo zmíněno, zrovna s tím v L.A. nepochodíte. Absurdní plán se tedy hroutí jako domeček z karet a rýsuje se nám tu další olympijské fiasko. Jen trochu jiné než to, s jakým je nyní spojována Paříž.

Zdroj: Dwell

