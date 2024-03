Luxusní expres mezi králi ztráty hodnoty přišel za pár let na ceně o 3 miliony Kč, 305 km/h s „šáněm” v ledničce jede pořád před 6 hodinami | Petr Miler

Jde o světově unikátní provedení postavené na míru jeho prvnímu majiteli, který je dodnes jediným vlastníkem vozu. Ztrátu hodnoty si tak „vyžral” skoro do mrtě, ovšem s vozem si docela sjel.

Poslední roky udělaly v tomto zažitém pravidlu na chvíli nepořádek, z dlouhodobého hlediska ale bude dál platit, že koupě nového auta nebude tou nejlepší investicí, jakou můžete udělat. Samozřejmě si musíme odmyslet pár vyvolených, kteří si mohou dovolit koupi těch nejvýjimečnějších aut světa, která na ceně klidně hned po představení jen rostou, my běžní smrtelníci ale budeme vlastnictvím vozu o peníze obvykle jen přicházet.

A v případě nových aut to nebývá málo. Tradiční formulka říká, že obyčejné automobily ztrácí během prvního roku vlastnictví okolo 20 % své hodnoty, v průběhu dalších let to bývá okolo 10 % ročně. Po čtyřech letech tak tuctové auto prodáte při přiměřeném nájezdu asi za polovinu původní ceny a z původně vydaných třeba 700 tisíc Kč vám bude dál říkat pane jen okolo 350 tisíc. Zbytek jste prostě projezdili. Či „provlastnili”, pokud jste toho zase tak moc nenajeli.

To zabolí, utěšovat se ale můžeme tím, že někteří vyvolení musí snášet i mnohem větší rány. Existují totiž auta, která navzdory své výjimečnosti ztrácí hodnotu klidně i vyšším tempem a k tomu stojí nominálně nesrovnatelně víc. Obvykle se jedná o velké luxusní limuzíny a SUV s nejvýkonnějšími motory, které mají na trhu ojetin jen velmi omezené portfolio kupců. A a to se v jejich ceně pochopitelně odráží. Jedním z extrémních důkazů tohoto jevu budiž Audi S8 plus předchozí generace.

Konkrétních důkazů bychom našli víc, dnes si ale posvítíme na mimořádný vůz, kterého si všimli kolegové z Auto Bildu. Poprvé byl registrovaný v dubnu 2016, není mu tedy ani 8 let, z továrny navíc vyjel ve výjimečné specifikaci podepsané divizí Audi Exclusive. Pozná se to i podle jména majitele (F.R. Wilbert) vyrytého v obložení vnitřních prahů - chvíli jsme si říkali, zda to není nějaký méně slavný fotbalista, který by dostal tohle auto darem. Ale není, podle prodávajícího jde o byznysmena, majitele firmy na výrobu jeřábů, jenž si vůz takto nechal vyšperkovat na své přání.

A vskutku na sobě nešetřil, prodávající tvrdí, že si jako jediný na světě nechal odít S8 plus do tohoto odstínu červené (Crimson Red zní její obchodní název). A protože přidal spoustou příplatkových prvků všeho druhu, prakticky všechno, na co si vzpomenete (je tu dokonce i lednička na šampaňské pro cestující vzadu), zaplatil za nové auto přes 165 000 Eur, dnešním kursem skoro 4,2 milionu Kč. Není divu, že s vozem spokojeně jezdil až do letoška, jiného majitele totiž neměl a dosud nemá.

U verzí s písmenem S ve znaku je ale vždy důležitá také technika. A ta je tu opravdu parádní. Pod kapotou najdeme čtyřlitrový osmiválec naladěný na 605 koní, které míří přes automatickou převodovku na všechna kola. To autu umožňuje zrychlit z klidu na stovku za 3,3 sekundy a dosáhnout maximální rychlosti až 305 km/h. Na velké auto plné prostoru a luxusu to jsou pořád ohromující hodnoty, o krocení dynamiky se navíc starají jedny z největších karbon-keramických brzd, které se kdy objevily v sériových silničních autech.

Jak už jsme naznačili, první a jediný majitel s autem docela jezdil, třebaže 150 tisíc km za skoro osm let není ani tak moc. Tak či onak je to pořád relativně málo na vůz této třídy, navíc od prvního majitele s pravidelným servisem. Na pohled vypadá skoro dokonale, o zničeném autě není možné hovořit ani omylem, přesto je na prodej za 45 590 Eur, tedy asi 1,14 milionu Kč.

Absolutně to samozřejmě pořád není málo peněz, ale za takové auto? Navíc v unikátní specifikaci? Majitel jeho vlastnictvím přišel o víc jak 3 miliony Kč, což se vám už nepodaří zopakovat - můžete si koupit tři takové vozy a pořád dopadnete lépe. To nakonec jen připomíná, že člověk musí být opravdu bohatý, aby si takovou sportovně-luxusní limuzínu mohl dovolit. Možná jsem v mládí neměl nechávat stavění jeřábů z Merkuru, ale po životní bitvě je každý generál...

Audi S8 plus předchozí generace dnes jako ojetina pořád zaujme svou kombinací luxusu a dynamiky. Je to ale i expres ztráty hodnoty, utopit na autě přes 3 miliony Kč během jednotek let je pořád kumšt. A to se bavíme pouze o poklesu ceny, nikoli kompletních provozních nákladech, ty budou ještě jinde. Jen na palivu mohlo 150 tisíc najetých km přijít snadno na milion. Foto: Automobile Narek, publikováno se souhlasem

