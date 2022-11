Luxusní superjachta saúdského prince za 1,6 miliardy chátrá opuštěná v Monaku, prý ji tam zapomněl před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Burgess, tiskové materiály

Tak se o ní dnes mluví, princ Fahd ale na plavidlo za tak obrovské peníze podle dostupných informací nezapomněl, ani jej neopustil. Problém je daleko komplexnější - na refinancování jachty si měl půjčit peníze, ty ovšem zapomněl vrátit.

Nejspíše každému z nás se již stalo, že někde založil to či ono. A následná danou věc dlouho nemohl najít, pokud se mu to vůbec někdy podařilo. Povětšinou se tak ovšem stává v případě brýlí, klíčů, propisky, nanejvýš tak mobilního telefonu či peněženky. Takové auto ale již nezapomene nikdo, tedy za předpokladu, že s ním nevyrazil někam do restaurace, kde se večírek poněkud zvrhl.

Dá se nicméně předpokládat, že něco takového se odehraje jen velmi ojediněle. My si nicméně dnes posvítíme na případ, který skutečně nemá obdoby. Princ Fahd bin Sultan Al Saud, guvernér provincie Tubuk v Saudské Arábii, měl totiž zapomenout v Monaku svou jachtu obrovské hodnoty - je to luxusní superstroj s miliardovou cenovkou v korunách. Ten nyní rezaví, přičemž je jisté, že náklady na jeho znovuzprovoznění nebudou malé. Otázkou však je, zda se vůbec najde někdo, kdo je uhradí. Celý problém je totiž komplikovanější a nebyl způsoben sklerózou či třeba Alzheimerovou chorobou.

Princ se totiž dostal do křížku s bankou Credit Suisse ohledně půjčky, kterou si vzal na refinancování jak zmíněné jachty, tak svého londýnského sídla. Obě položky jsou pak sice vázané na dvě různé společnosti, ovšem princ Fahd ve smlouvách vystupuje jako ručitel. Souběžně s tím byl potvrzen jako ten, kdo má z jachty i sídla přímý a největší užitek. Z právního hlediska je tedy považován za dlužníka. Švýcarům měl přitom již na počátku roku uhradit na smlouvách a úrocích 57 milionů liber (cca 1,6 mld. Kč).

Credit Suisse mimo to dodává, že princ v současné době nemá disponibilní prostředky ani ve výši 18 milionů liber (505,6 mil. Kč), švýcarská bankovní skupina proto již požádala londýnský soud, aby obě sporné položky obestavil. Právě to je podle všeho hlavním důvodem, proč jachta Sarafsa již začíná rezavět v monackém přístavu. A jelikož princ není schopen či ochoten ani platit její údržbu, soud zároveň povolil i její prodej, aby tak ve finále Credit Suisse neskončila u ještě vyšších výdajů.

Sarafsa je tak nyní nabízena za 65 milionů Eur (1,58 mld. Kč), což je proklamováno jako skvělá příležitost. Je otázkou, zda s tím někdo bude souhlasit, neboť několikaměsíční postávání plavidla v přístavu bez jakéhokoli údržby mohlo vést k nemalým škodám. Nový majitel tedy bude muset stoprocentně nechat jachtu odtáhnout do suchého doku, kde dojde především na kontrolu těsnosti kýlu. O komfort a luxus by se nicméně již nikdo nemusel strachovat.

Princ si totiž loď nechal postavit jen pro sebe a svou rodinu, na rozdíl od mnoha dalších majitelů nikdy nepřikročil k jejímu pronájmu. Loď dlouhá 82 metrů je tak koncipována jako plovoucí palác pro 14 hostí, kterým je zasvěceno sedm kajut. O ně se pak stará 23 členů posádky žijící v dalších deseti kajutách. Vedle toho se na šesti palubách nachází takové „nezbytnosti“ jako wellness a fitness centrum, sauna, kino, kadeřnictví či helipad a garáž pro vodní skútry a podobně.

Pohon jachty má na starosti dvojice motorů MTU, z nichž každý produkuje 2 000 koní. Cestovní rychlost činí 13 uzlů (24 km/h), ta nejvyšší pak 15 uzlů (27,8 km/h). Při první zmíněné přitom Sarafsa dokáže urazit až 6 tisíc námořních mil (11 112 km), z Monaka se tedy můžete dostat snadno pomalu kamkoli. Jak jsme ale řekli, bez další investice to možné nebude. Na druhou stranu si ale pak budete jisti, že luxusní jachtu nikde nezapomenete.

Jachta Sarafsa je plovoucí palác luxusu, který je momentálně na prodej. Dosavadní majitel, saudský princ Fahd ji prý zapomněl v Monaku, podle všeho ale jen nemá peníze na to, aby splatil půjčku, za níž jachtou ručí. Foto: Burgess, tiskové materiály

Zdroj: Burgess

Petr Prokopec

