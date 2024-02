Majitel najel s VW Touareg s motorem 5,0 V10 TDI přes 500 tisíc km, musí to být král servisů před 6 hodinami | Petr Miler

Tohle auto se na pravidelné dlouhé cestování hodí, o tom žádná, ostatně SUV obecně nepatří mezi krále garáží. Přesto se s nimi obvykle nejezdí tak moc, zvlášť ne s tak velkým, silným a navíc poruchovým motorem. Tohle prostě musí být král autoservisů.

V době, kdy koncernu Volkswagen vládl Ferdinand Piëch, vznikaly pod taktovkou německé automobilky velmi pozoruhodné věci. Piëch nebyl jen geniální stratég a protřelý obchodník, byl to i schopný technik posedlý extrémy všeho druhu. Měl sice na povel toho tehdy nejmasovějšího z masových výrobců aut, přesto za jeho éry vzniklo leccos od VW XL1 s minimální spotřebou paliva po Bugatti Veyron s maximální rychlostí přes 400 km/h.

Kdesi mezi tím se našly i praktičtější věci, byť ne vždy o tolik. Jednou z nich byl diesel 5,0 V10, který dodnes patří mezi nejsilnější TDI historie. Samozřejmě, i tento motor byl podobně jako XL1 a Veyron „k ničemu”, Piëch ale na rozdíl od šéfů řady jiných značek dobře chápal jednu věc - že o slušnou část z 99 % prodejů obyčejných aut se nepřímo postará zdánlivě nechtěné 1 % nabídky výjimečných verzí, které jsou samy o sobě nezřídka ztrátové a zdánlivě opravdu zbytné. Kde kdo bude chtít „to auto”, které se dělá také „s tím motorem”, i když si ho sám koupí s tuctovým 3,0 V6 TDI. Málokdo dokáže využít jeden z nejsilnějších dieselů všech dob, líbí se mu ale image auta, které takový motor také může mít. Je to znak nadřazenosti, jedinečnosti, pokroku.

Tak vznikl Volkswagen Touareg 5,0 V10 TDI, který se v jednu chvíli prodával i v bizarní sportovní verzi R50. Byly to popelky nabídky, nakonec i dnes najdete na velkém Mobile.de jen 78 ojetých Touaregů V10 ze skoro 5 tisíc aut celkem. Nedá se říci, že by s nimi majitelé nejezdili, málokdo si ale na opravdu velké kilometrové nájezdy koupí SUV. A když už, tak nesáhne po verzi s jedním z nejsilnějších motorů, protože tahat s sebou přes 2 tuny „železa” nevyjde levně nikdy a s velkým motorem to bude ještě dražší. Výjimky ale přesto existují.

Na tu nejpozoruhodnější se právě díváte. V Itálii se totiž objevil na prodej Touareg V10 TDI s mimořádnými 518 175 km. To z vozu dělá nejen daleko nejojetější verzi V10 TDI v aktuální nabídce (jiné kusy v prodeji se obvykle nedostanou ani k polovině), ale i jeden z nejvíce ojetých Touaregů vůbec - ostatní se pochopitelně rekrutují z typů s motorem 3,0 V6 TDI, jak bylo řečeno výše.

Tomu se říká odhodlání, byť za 20 let existence tohoto vozu to vychází na nějakých 26 tisíc za rok. Úskalí je jinde - verze V10 TDI platí za poruchovou a její opravy jsou velmi drahé už kvůli omezenému místu v motorovém prostoru. Majitel tak skoro jistě musí platit za krále servisů, byť je patrné, že se o vůz dobře staral. Fotek nemáme k dispozici mnoho, na takový nájezd ale auto vypadá velmi dobře. Ani zvenčí, ani zevnitř nedává najevo žádnou větší újmu, byť „leštěnka” to opravdu není. Ale bavíme se o 20 let staré ojetině, dávno 10krát objela zeměkouli, takže nelze čekat perfektní vůz.

Cena přesto není úplně nízká, 6 000 Eur znamená asi 150 tisíc Kč, není problém koupit Touaregy ve verzi V10 TDI levněji s mnohem menší kilometráží. Ale tenhle je holt asi zocelen žárem asfaltových bitev... Pokud byste o tento vůz měli zájem, může být váš - nevíme, jak moc si s ním ještě užijete, majitelem světové rarity se s ním ale stanete zcela nepochybně.

VW Touareg V10 TDI s víc jak půlmilionem najetých kilometrů se v prodeji vážně nevidí, dostat ho k takovému nájezdu muselo chtít hodně péče. Foto: Thomas Gschnell, publikováno se souhlasem

