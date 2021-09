Majitel Tesly ukázal, jak obrovský vliv má pouhá velikost kol na dojezd elektromobilů před hodinou | Petr Prokopec

Že volba kol a pneumatik má vliv na spotřebu, ví snad každý, zajímá to ale někoho? Pokud máte v autě třetinovou „nádrž”, která se doplňuje snadno mnoho hodin, pak to snad ani nelze ignorovat.

V posledních letech nabrala velikost kol aut pomalu až obludných rozměrů. Stačí ostatně zavzpomínat třeba na Škodu Favorit, u které byly vrcholem lité třináctky. Tak titěrné dnes kolikrát nejsou ani brzdové kotouče, ostatně mladoboleslavská automobilka dnes v rámci příplatkové výbavy nabízí dvacítky i jednadvacítky. A protože kola dělají auto, sahá po těchto doplňcích opravdu velké množství motoristů. Ti tak obvykle pomohou vzhledu, komfort však s velkými ráfky klesá a dynamika někdy též. Jednoznačně se zvyšuje jediné - spotřeba.

Z těchto důvodů by dnes na kola měl být momentálně kladen opravdu nemalý důraz, a to aby byla co možná nejmenší. Jenže není. Vzhled prodává, auta s velkými koly vypadají lépe a popravdě řečeno je menší ráfky u některých aut těžké vystát. Designy moderních aut s velkými plochami karoserie potřebují něčím „rozbít” a i taková 16" kola dnes vypadají na většině nových vozů jako zapadlé „nicky”. Energetické nároky na pohyb vozu tak rostou a rostou.

Máte pocit, že to je mnoho povyku pro nic? Že velikost kol vždy řešili leda lidé odkojení „economy runy”? Ano, s tím, jak se ale automobilismus přiklání k elektromobilitě, význam tohoto faktoru stoupá. Nenechte se mýlit, fyzikální zákony platí pro všechny typy aut stejně, takže velikost ráfků či šířka pneumatik mají srovnatelný vliv na hmotnost celé sady či valivý odpor bez ohledu na typ pohonu. Jenže zatímco v případě spotřeby paliva jde o rozdíl, který skoro nikdo nepozná, neboť na doplnění palivové nádrže vám stačí pár minut, u elektromobilů musíte vzhledem k jejich omezenému dojezdu a dlouhé době dobíjení řešit každou drobnost.

V praxi to ukázal nám už dobře známý youtuber s přezdívkou Tesla Canuck, který srovnal dva exempláře Tesly Model Y Long Range. Jeden byl vybaven standardními 19palcovými ráfky Gemini, zatímco u druhého došlo na nasazení dvacítek Induction. Nelze tedy ani hovořit ani o nějakém podstatném rozdílu, je to pouhý jeden palec, ne 21" kola místo 17" či cokoli podobného. Přesto je vliv na dojezd až absurdně velký.

Obě auta vyrazila na zhruba padesátikilometrovou testovací trasu současně, přičemž jedno řídila youtuberova manželka. Ta u svého vlastního vozu vsadila právě na vzhled, s dvacítkami ovšem dosáhla citelně nižší efektivity. V rámci testu se tedy jednalo o rozdíl v dojezdu 3,6 kilometru, který by v případě využití celé kapacity baterií vyústil v 36kilometrové manko. To je až neuvěřitelné - 36 kilometrů je skoro 8 procent dojezdu vozu, pouhým jedním palcem rozdílu ve velikosti kol. A je třeba dodat, že obdobný rozdíl naznačují i papírové údaje, nejde tedy o chybu při tomto konkrétním testu, ten jen potvrzuje očekávání.

Když vezmeme do úvahy, že za dvacítky se u Tesly připlácí 2 tisíce dolarů, tedy nějakých 43 tisíc korun, jde o docela drahý špás, který bychom radili si rozmyslet. Třebaže chápeme, proč dává spousta lidí větším kolům přednost. Především to ale ukazuje, jak elektromobily nelze brát za smysluplnou náhradu spalovacích aut.

Těm, kteří s nimi neměli možnost chvíli žít, by tento rozdíl daný naprostou nicotností mohl naznačit, jaký vliv bude mít třeba osazení vozu celou rodinou i s nákladem, namontování „rakve” na střechu nebo nedej bože rychlá jízda či přesun s pravidelnou intenzivní akcelerací. Fyziku zkrátka neošálíte a pokud mají dnešní elektromobily baterky ekvivalentní nejčastěji 15 až 20 litrům nafty, dojedete s nimi přibližně tam, kolik byste s takovou nádrží dojeli ve svém dnešním srovnatelném voze. Tedy nejčastěji něčem relativně velkém, těžkém a adekvátně výkonném, neboť malých, lehkých a slabých elektromobilů je dnes na trhu minimum.

Velikost litých kol ovlivňuje dojezd elektromobilů neskutečnou měrou. Jediný palec v rozměru znamená 7- až 8% pokles dojezdu na nabití - na papíře i v praxi. Foto: Tesla

