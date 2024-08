Majitelé Fiskerů si po krachu začali vzájemně podomácku opravovat svá auta. Doufají, že jim nezůstane v rukou jen šrot před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fisker

Po druhém pokusu Henrika Fiskera o vlastní automobilku nezůstaly jen miliardové dluhy, ale také víc než 6 tisíc lidí, kteří si koupili auta s milionovými cenovkami a teď nemohou spoléhat na žádné tovární zázemí. Situaci tak začali řešit na vlastní pěst.

V polovině letošního června došlo k tomu, co se už pár měsíců zdálo být nevyhnutelné. Fisker vyhlásil bankrot a byť se nějakou chvíli tvářil, že by jej rád vyřešil restrukturalizací, fakticky dochází leda k likvidaci toho, co z automobilky zbylo. Její miliardové dluhy tak jsou řešeny primárně rozprodejem aktiv, mezi nimi i poměrně velkých skladových zásob neprodaných aut. Ty v červenci získala společnost American Lease, která tím sice nemálo riskuje, ovšem při ceně 320 tisíc korun za kus si to může dovolit. Navíc nezískala jen 3 321 kusů elektrického SUV Ocean, ale také práva na software, který je pro tento vůz klíčový.

Soud, který má bankrot Fiskeru na starosti, schválil, že automobilka z utržených peněz získá přístup k 750 tisícům dolarů (cca 17,6 mil. Kč), zbytek ze sumy 46,25 mil. USD (1,08 mld. Kč) půjde na uspokojení věřitelů. Fisker za takové peníze mnoho parády nenadělá, v zásadě se jen postará svolávací akce, které jsou s SUV Ocean spojené, a odpovídající modernizaci software. Nic většího už od Fiskeru čekat nelze, třebaže společnost American Lease říká, že je ochotna postarat se i o stávající majitele a servis jejich aut. Ovšem se svým působením jen v New Yorku a okolí jich mnoho neobstará.

Pro stávající majitele Fiskerů, kterých je něco přes šest tisíc, je to další špatná zpráva. Velká část z nich dala za Ocean přes 1,6 milionu korun, ze kterých jim v ruce nezůstává mnoho, auta jsou dnes s obtížemi prodejná i za pár set tisíc Kč. A může být jen hůř. Bez podpory automobilky hrozí, že jim v rukou zůstane nepojízdný šrot, který se rychle stane téměř bezcenným leda jako zdroj náhradních důl.

S tím se majitelé nechtějí smířit, a proto se jich už asi polovina sdružila do organizace zvané Fisker Owners Association (FOA), jak informují L. A. Times. Ta má jednak zastupovat jejich společné zájmy, postarat se má ale také o zajištění servisu a dodávek náhradních dílů svépomocí. Jinými slovy, majitelé aut si budou vlastními zásobami náhradních dílů případě svou šikovností a zkušenostmi se stejnými problémy vzájemně pomáhat s opravami existujících vozů. Tomu se říká moderna.

Dalším úkolem FOA bude zajištění nepřetržitého přístup ke cloudovému softwaru, bez nějž by auta byla pravděpodobně vůbec nebyla schopna fungovat. „Naší nejvyšší prioritou je zajistit, aby tato auta, za která lidé ještě před pár měsíci lidé platili velké peníze, nebyla za rok jen drahými kusy šrotu,” řekl k věci Daniel Shamah, právní zástupce skupiny FOA. A první akce se rozjíždí: „V brzké době dosáhneme toho, aby telefon fungoval jako klíč, neboť jsme si nemohli k autu pořídit víc než jeden klíček, což byla jedna z jeho Achillových pat,“ uvedl Jens Guthe z Norska, který si Ocean pořídil již loni v srpnu.

„Naše auta milujeme, to je důvod veškerých těchto snah,“ dodal další z majitelů Brandon Jones. Radost ale oběma jistě poněkud kazí slova Forresta Cadama, ředitele servisu Pat's Garage, která se věnuje údržbám plug-in hybridu Karma. Za tím stála první automobilka Henrika Fiskera, ovšem i ta zkrachovala. I po ní zůstalo přes 2 000 majitelů, kteří se neměli kam obrátit, neboť servisy neměly ani potřebné nářadí. „Rozhodně to nebyla procházka růžovou zahradou. Občas jsme museli opravdu zoufale hledat, ale nakonec se nám povedlo většinu potíží vyřešit,“ uvedl Cadam, podle nějž byl klíčový přístup k diagnostice, což je totéž, s čím se potýkají i majitelé Oceanu. Těch je sice víc, oproti Fiskeru Karma však mají tu nevýhodu, že dřívější Fiskerovo dílo používalo řadu komponentů od koncernu General Motors.

Je tedy vskutku otázkou, zda Ocean bude v příštích letech k vidění už jen v ulicích zmíněného New Yorku díky přece jen komplexnějším možnostem American Lease, nebo zda se vlastníkům povede malý zázrak. Před sebou rozhodně nemají snadnou cestu.

Stávající majitelé elektrické SUV Ocean milují natolik, že jej chtějí udržet při životě svépomocí. To ale nebude snadné v žádném ohledu. Foto: Fisker

Zdroj: Los Angeles Times

Petr Prokopec

