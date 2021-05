Majiteli naftové mašiny z Piëchovy éry VW naměřili 208 km/h, u soudu zkusil novou výmluvu před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Od majitelů rychlých aut už jsme slyšeli různé výmluvy, proč na tom či onom místě jeli více, než by jet měli. Dosud jsme se ale nedozvěděli o případu, že by to někdo zdůvodňoval probíhajícím servisem auta.

Nemá smysl věšet si bulíky na nos, lidé si nekupují rychlá auto proto, aby s nimi jezdili pomalu. Jinou otázkou je, co pro koho znamená „rychle”, když si ale někdo pořídí vrcholnou verzi toho kterého modelu, nebudeme mu věřit ani na sekundu, že si ji koupil pro parádu na ježdění 50/90/130, prostě ne. Pochopitelně, ježdění vyššími rychlostmi nese svá rizika, ta ale rozumný člověk akceptuje předem a když je přistižen při činu, přijme adekvátní trest a jede - nebo také nejede - dál. Výmluvy jsou jen cestou, jak ztratit poslední zbytky cti.

Nemáme tedy větších pochybností o tom, že majitel auta na fotkách níže jel rychle proto, že měl rychlé auto, které to bez větších potíží zvládá. Jedná se o docela neobvyklý stroj, vrcholný VW Touareg R50, specialitu ze začátku minulého milénia. Koncernu VW tehdy vládl Ferdinand Piëch, který si liboval v lecjakých zvláštnostech od Bugatti Veyron po Volkswagen XL1. Mezi tyto dva extrémy lze dosadit mnohé jiné a mezi nimi také obří naftové motory 6,0 V12 TDI a 5,0 V10 TDI.

Byly v podstatě k ničemu a dostaly se v prvním případě do jednoho a v druhém do dvou aut, v nichž velkou kariéru nenadělaly. Ten první je dokonce dodnes nejsilnější motor TDI a ten druhý stále fascinuje svou neobvyklou koncepcí. Objevil se ve Phaetonu, s nímž byl vůbec nejsilnějším naftovým osobním autem světa. A dostal se právě i do SUV Touareg, když VW napadlo něco, co se módou stalo až o mnoho let později. Postavil tedy na jeho základech „sportovní verzi” s označením R50. Spousta lidí si ani nevzpomene, že takové auto též existovalo, je to ale škoda - byla to poslední štace V10 TDI, zde v silnější verzi, která dává 350 koní a 850 Nm. Stovka za 6,7 sekundy a maximálka 235 km/h jsou dnes na superSUV málo, tehdy to ale bylo něco.

A i nyní tyto parametry stačí na zásadní porušení rychlostních limitů, jak ukázal v pátek jeden španělský řidič na dálnici A21 nedaleko Monrealu. Kolem radaru projel 208 km/h v místech, kde je povolena stodvacítka a soudě podle rozsvícených brzdových světel jel o chvíli dříve ještě rychleji. Skončil tak před soudem a na rozdíl od našich představ o gentlemanském řešení takové situace nějakou tu výmluvu přece jen zkusil.

Řekl že zbavoval motor karbonových usazenin, což... by nakonec nemusela být lež. Tzv. italská údržba v těchto případech skutečně zabírá, jen vysoká teplota zbaví motor usazenin, které vznikají jeho provozem při nižší zátěži, nutně kvůli tomu ale nemusíte jezdit až tak rychle. Beztak předpokládáme, že to pravda nebyla a soudce si to myslel též, nebo mu to bylo jedno. Řidič proto dostal tučných 600 euro pokuty (asi 15 500 Kč) a 6 trestných bodů. Tušíme, že příště bude své auto opravovat jinde a jinak...

VW Touareg R50 je zajímavé auto, které si jistě zaslouží péči. Zkoušet jej udržet fit jízdou 208 km/h na stodvacítce ale dobře nedopadlo, ať už to řidič skutečně dělal, nebo nikoli. Ilustrační foto: Volkswagen

Declaró que "quería quitarle la carbonilla al motor". Multa de 600€ y 6 puntos en la A21, infracción muy grave.#PatrullaRadar#SeguridadVial pic.twitter.com/nQfe70Oqln — Policía Foral - Foruzaingoa (@policiaforal_na) May 1, 2021

Zdroj: AS

