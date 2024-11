Manažer Rivianu říká, že tlačítka v autě jsou chybou, ne vlastností. Asi s žádným nikdy nejel včera | Petr Prokopec

Softwarový šéf značky svým novým prohlášením jen potvrdil, že mu chybí kontakt s realitou a možná i se samotnými auty. A i kdyby ne, zákazníci opakovaně najevo, že pro nejpoužívanější věci chtějí neprůstřelné ovládání. Nebylo by lepší jim naslouchat než utrácet miliardy za nechtěné?

Pokud vlastníte moderní vůz vyrobený v posledních dvou třech letech, nejspíš sami velmi dobře víte, že výrobci dali fyzickým tlačítkům více či méně sbohem. Z jejich úhlu pohledu je to pochopitelné, dotykové displeje pro ovládání čehokoli v autě jsou v prvé řadě levným a nekonečně univerzálně použitelným řešením. Problém však je, že se nikdo z nich neptal zákazníků, zda o něco takového stojí.

Výhody pro zákazníka jsou seznamem o nula položkách, pokud se tedy někdo nevyžívá v „čistším” designu interiérů. Ovládat dotykové displeje za jízdy je jedno velké utrpení, a to musí zrovna dokonale fungovat. Zkuste si třeba krátce po startu v moderních Audi pustit vyhřívání sedadel nebo změnit nastavení ventilace - nestane se často nic, systém teprve nabíhá, displej nereaguje, vy mrznete a stojíte.

I tak by šlo displeje snést, kdyby automobilky zachovaly aspoň pár tlačítek pro funkce nejpoužívanější za jízdy, nejspíše by na jejich adresu nepršela taková kritika. Koneckonců, jak často potřebujete poštelovat cokoli mimo rádia, klimatizace, vyhřívání či ventilování sedadel nebo nastavení jízdních režimů? Není toho mnoho. Jenže výrobci si řekli, že když už fyzické prvky kosí, budou u toho důslední. Již to samo o sobě vedlo k nemalému množství stížností, o další se pak zasadil stále větší počet asistenčních systémů, které mají k dokonalosti daleko. Pročež je vlastně pokaždé chcete raději deaktivovat.

Dokud k tomu sloužila dedikovaná tlačítka, šlo o několikasekundovou záležitost. Jenže pokud dnes musíte do nitra palubního systému, zdržení jde do desítek sekund nejméně. A navíc se soustavně opakuje, neboť elektronické berličky jsou nastaveny tak, aby se při každém nastartování vozu znovu aktivovaly. Právě odsud pramení ona frustrace, neboť až do úmoru musíte neustále vypínat prvky, které si vymínila hlavně Evropská unie a které vás často přivedou do potíží, než aby vám prospěly. Kvůli absenci tlačítek to ale nejde snadno.

Ovšem Wassym Bensaid, který má u Rivianu na povel vývoj softwaru, považuje fyzické ovládací prvky za přežitek. „Je to vada, není to vlastnost. Ideálně chcete s vaším vozem komunikovat skrze hlasové ovládání. Problémem dneška ale je, že tyto asistenční systémy jsou špatné,“ uvedl Bensaid pro Tech Crunch. Čímž vlastně jen dokázal, jak moc je odtržený od reality a neexistující problém chce řešit s pomocí mnoha miliard.

Softwarový šéf Rivianu totiž naznačil, že brzo čeká branži změna. Cílem automobilky pak není pouze to, aby její zákazníci mohli ovládat hlasem rádio či třeba klimatizaci, ale úplně každou funkci, která je součástí dotykového displeje. Vše by přitom mělo zajít tak daleko, že budete moci palubnímu systému sdělit, že máte hlad, a on vám navrhne třeba nejbližší restauraci. Což na první pohled vypadá lákavě, jenže opravdu je něco takového prvkem, po němž zákazníci touží?

Ani v nejmenším, kritika hlasového ovládání je podobná, jako je tomu u dotykových obrazovek. A to přichází i od lidí, pro které je angličtina rodný jazyk. Přesto jim auto nerozumí, načež není divu, že nereaguje na pokyny těch, kteří hovoří třeba s přízvukem. Navíc je často zapotřebí stisknout příslušné tlačítko, abyste systému zadali pokyn, že chcete ztišit hlasitost audio systému. Něco takového lze ale snáze udělat s pomocí klasického fyzického ovladače hlasitosti.

Aby Rivian něco takového překonal, bude muset do vývoje systému investovat opravdu hodně peněz. Automobilka se navíc hodlá spolehnout pouze sama na sebe, takový Apple CarPlay diametrálně odmítá. K čemu ale to všechno? Opravdu lze čekat, že to zvýší prodeje? Stěží, to spíš vzroste frustrace zákazníků a bujet bude jen odpor publika k ní, tedy pokud vše nebude fungovat, jak bylo přislíbeno.

Fyzická tlačítka? U Rivianu na ně zapomeňte, tato značka chce veškeré ovládání všech funkcí řešit pouze skrze dotykový displej či hlasem. Její systém navíc má být vlastní a nadřazený všem na trhu. Je ale něco takového vůbec možné? A především, opravdu to zákazníci chtějí? Foto: Rivian

