Marketingový šéf VW a autor sloganu Das Auto to asi přehnal s propagací Phaetonu, vyhostili ho z Číny po testu na drogy

/ Foto: Volkswagen

Němcům v Číně teče do bot a tohle je to poslední, co potřebují. Marketingový guru automobilky se měl postarat o to, aby se její vozy líbily i nastupujícím generacím čínských zákazníků, s marihuanou a kokainem v těle na něj ale Číňané nejsou zvědaví.

Pro Volkswagen je čínský trh extrémně důležitý, v zemi s 1,4 miliardou obyvatel platil po dekády za absolutní jedničku. Loni se však jeho pozice poprvé začala otřásat, hlavně kvůli místním automobilkám, které domácí publikum začínají oslovovat stále úspěšněji. Navíc se stále větší kupní silou začínají stávat mladší ročníky, pro které již VW není takovou modlou jako pro jejich rodiče. I proto byl v roce 2022 do Číny vyslán marketingový manažer Jochen Sengpiehl, jehož hlavní misí bylo oslovit nastupující generace zákazníků.

Právě kvůli němu má ovšem automobilka nyní na kontě slušný skandál, jak informuje Wards Auto. Sengpiehl byl totiž po svém návratu z dovolené v Thajsku čínskými úřady požádán, aby se podrobil testu na přítomnost drog v těle. Ten byl pozitivní, načež byl manažer nejprve na 10 dnů zadržen, než došlo na jeho vyhoštění ze země. Souběžně s tím mu byl zapovězen opětovný návrat do Číny, a to doživotně. Podle některých zdrojů se tak stalo na přímé pokyny čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, což vede ke spekulacím, zda místní vláda nemá s německou automobilkou nějaký problém.

Abychom pochopili důvod tvrdého postihu za něco, co by se v Evropě mlčky přešlo, pokud by drogy neovlivňovaly vaše chování v práci, je třeba se seznámit se zákony obou zemí. Thajsko bylo totiž ještě pár let zpátky poměrně silně zaměřeno proti marihuaně. Vše se ale změnilo s příchodem koronaviru, který v nemalé míře narušil jeden z hlavních příjmů tohoto království, a sice turismus. V roce 2022 proto země otočila o 180 stupňů a „trávu“ učinila legální. To pochopitelně vedlo k opětovnému ruchu, i když třeba ostatní drogy jako kokain jsou i nadále postaveny mimo zákon.

Čína je na tom docela jinak. Ani tam sice drogy nebyly nikdy legální, nicméně ještě před nějakými 20 lety nebyl problém zapálit si jointa na veřejnosti. Ovšem v roce 2008 se v Pekingu konaly Olympijské hry a dvě léta na to přišlo šanghajské Expo. Čína se při té příležitosti rozhodla adaptovat mezinárodní pravidla, především pak na veřejných místech. Jakmile se ovšem v roce 2013 dostal k moci Si Ťin-pching, začalo docházet na další utahování šroubů.

V roce 2017 pak bylo rozhodnuto, že poněkud hedonistický životní styl se neslučuje s image „čínského snu“. Drogy tak byly postaveny mimo zákon v jakékoli podobě, není tedy legálně možné ani jejich užívání. Policie pak v Šanghaji a Pekingu provedla řadu razií, přičemž protidrogovým testům byly podrobeny stovky návštěvníků místních klubů. Kdo jej měl pozitivní, musel úřadům sdělit jména a adresy ostatních uživatelů. A pokud se jednalo o cizince, došlo na jeho vyhoštění. K vysoce postaveným manažerům zahraničních firem se ale Číňané obvykle chovali velkoryseji.

Buď se v mezičase změnilo, nebo je Sengpiehl výjimkou. Právě to vede ke spekulacím, zda není jen malou figurkou ve větší hře. Byť je vlastně otázkou, proč by k ní Čína přistupovala, neboť VW v zemi strádá stále více (prodeje za třetí kvartál jsou dole o 15 procent) a jeho další pád se zdá být neodvratný. Spíš než to se ale zdá, že marketingový šéf se v Thajsku choval jako utržený ze řetězu, nebo měl užívat i onen kokain, čímž si vysloužil pozornost tamní policie.

Strážci zákona pak měli uvědomit své kolegy v Pekingu, kteří již na Sengpiehla čekali s oním protidrogovým testem. V Číně totiž není nelegální pouze to, když zakázané látky vlastníte či užíváte přímo v zemi, dojít nesmí ani na jejich konzumaci v zahraničí, což je skutečně pozoruhodný přístup. Minimálně čínská část profesní kariéry člověka, který vymyslel slogan Das Auto, tak zjevně končí. Jak s ním naloží samotný VW, ukáže až čas, automobilka se zatím k věci odmítá vyjádřit. Pokud to ale byl zpackaný pokus o vskutku globální propagaci Phaetonu (říkají ovšem drogám „fet” také někde jinde než u nás), mohla by k němu být velkorysá...

Jochen Sengpiehl byl marketingovou hvězdou německé automobilky, jeho kariéra ale zjevně skončila, přinejmenším v Číně. Foto: Volkswagen

Zdroj: Wards Auto

Petr Prokopec

