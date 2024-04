Max Verstappen vstoupil na tenký led, vymezil se proti umělému zvýhodňování žen v motorsportu před 4 hodinami | Petr Miler

A nepřímo se tak postavil jedné z nejnesmyslnějších agend současného světa - kvótám uměle instalující ženy do pozic, o které se svými schopnostmi mohly, ale také nemusely zasloužit. To se dnes odpouští málokomu.

Jestli něco dobře definuje současný „západní svět”, pak je to umělé ohýbání reality ve prospěch čehokoli. Věříme, že se tak obvykle děje s dobrými úmysly, těmi je ovšem dlážděna každá cesta do pekla. Na různé dílčí agendy se můžeme dívat různě, vždy ale platí, že pokud začnete ignorovat realitu a čemukoli dávat přednost na základě toho, co nebo kdo to je, nikoli na základě toho, co skutečně dokáže, je to zdrojem zbytečné neefektivity.

Proto odsuzujeme nařizování elektrických aut, je to přesně z tohoto ranku. Někdo vybral nějakou technologii a říká, že ji máme všichni používat bez ohledu na to, jak skutečně funguje vedle jiných řešení. Kdyby byla tak dobrá, prosadí se sama, protože ale musí být vnucována, konkurenceschopná není. Pak se můžeme bavit jen o tom, kolik toho takovým jednáním zkazíme, v tomto případě se ale obáváme, že velmi. Rozdíl mezi efektivitou používání spalovacího a elektrického auta je v klíčových smyslech těchto slov propastný.

Prakticky to samé v bledě modré je umělé dosazování žen do určitých pracovních pozic. Nejsem šovinista ani v těch nejbujnějších fantaziích kohokoli o mé osobě. Naopak celý život pohrdám předsudky a jsem přesvědčen, že na každého máme hledět s čistým štítem a udělat si o něm obrázek podle toho, jak se chová, co dokáže, nikoli na základě toho, jestli je mladý, starý, černý, bílý, je to žena, muž nebo je „přešitý” třeba na koně. To jsou podružné věci. Z úplně stejného důvodu ale pohrdám jakýmkoli umělým zvýhodňováním lidí na základě stejných aspektů - to je přece také „rasismus”, šovinismus, jen nepřímo směrem ke všem, kteří zvýhodňováni nejsou. Aneb jak říká klasik: Pozitivní diskriminace je pořád diskriminace.

Jakkoli mi to přijde jasné jako facka, i v Česku se blížíme momentu, kdy tu něco takového bude zavedeno - kvóta třeba 40 % žen v určitých pozicích. Jak absurdní to je? Jako žena bych se styděl, že mě někdo do takové pozice dosadil nikoli za zásluhy, ale za to, jak jsem se narodil(a). Ve výsledku je to navíc jen zdrojem oné neefektivity. Dělám v rámci mé práce v IT pro některé německé firmy, kde takové kvóty mají. A ve vedení kvůli nim sedí (také) dámy, které jsou ve společnosti zaměstnány jen kvůli oněm kvótám a fakticky nemají žádnou pravomoc. Profesionální žena? Páral se musí obracet v hrobě...

Je to to samé jako ony elektromobily. Místo jedné dieselové sanitky s jedním řidičem by musely jezdit třeba tři se třemi řidiči, aby zastaly to samé. Ono to funguje, ale za cenu ohromných nákladů navíc. Desetičlenné představenstvo se čtyřmi „papírovými ženami” také funguje, ale místo 6 manažerů platíte 10 lidí, z nichž 4 nedělají prakticky nic.

K ženám chovám obrovskou úctu a bil bych každého, kdo je omezuje v rozletu kvůli jejich pohlaví, jejich umělé dosazování kamkoli ale nic neřeší. Říci takovou věc se dnes ovšem moc netoleruje, stejně jako se moc netoleruje odporovat jiným nařízením podobného ražení. O to více musí překvapit, že přesně to udělal Max Verstappen v rozhovoru pro nizozemský Limburger, kde stíhačka z Hasseltu a vítěz posledních asi 19 z 21 závodů zaujal k této věci úplně opačný postoj než Lewis Hamilton, který naopak zmíněné agendy hlasitě podporuje.

Verstappen je přitom striktně racionální a říká v podstatě to samé, co říkáme my - proč by si někdo nevybral do týmu ženu, pokud by byla rychlejší než muži? Byl by blázen, připravil by se o možnost více uspět, nikdo soudný to neudělá, nikdo. Přesto jsme svědky toho, jak jsou ženy uměle podporovány a aktuálně mají - naprosto absurdně - vlastní závodní sérii F1 Academy, kam nikdo jiný nesmí. Jak by se asi kdo tvářil, kdyby vznikly formulové závody jen pro bílé, jen pro muže, jen pro lidi nad 180 cm, cokoli takového? To by byla Formule Rasista, nikdo by to neakceptoval, a tohle je najednou skvělé? Verstappen to tak nevidí, navíc říká, že to je stejně k ničemu a ženám to reálně na cestě do F1 nepomáhá.

„Šéfové týmů nehledí na to, jestli je někdo kluk nebo holka. Jde o to, jak je kdo rychlý. Je fajn, že Formule 1 nyní s F1 Academy věnuje ženám v motorsportu víc pozornosti, ale mám pochybnosti o tom, jak to dělají. Auta, která řídí, jsou moc pomalá. Pokud je někdy chcete dostat do Formule 1, musí se to dostat na vyšší úroveň. Je hezké a milé, že ženy jsou nyní sponzorovány týmy Formule 1, ale s čím jim vlastně pomáháme? Není před nimi žádný další krok, i rozdíl oproti Formuli 4 je už moc velký,” řekl Verstappen a připomněl, o co tu jde - ženy mají obvykle fyzický problém zvládat zátěž potřebnou k řízení tak silných a rychlých aut vystavujících pilota hodiny trvajícímu extrémnímu přetížení.

Co s tím chcete dělat? Až to nějaká žena zvládne, nikdo jí ve vstupu do F1 bránit nebude, marketingový potenciál takového kroku je ohromný. Ale prostě na to dnes žádná nemá (v minulosti se pár dam objevilo) a asi by nebylo špatné se s tím smířit. Od Verstappena také nikdo nečeká, že bude pózovat pro Playboy. A patrně si nepřeje, aby tak mohl činit díky kvótám na mužské model(k)y pánských časopisů...

Problém navíc nebude jen ve fyzické odolnosti. Verstappen má svůj vlastní simracingový tým, kde o fyzičku až tak nejde, stejně se do něj zatím žádná dívka nedostala. A v simracingu je jich obecně málo. „Jsou tam dívky, ale je jich mnohem méně než kluků. Například v našem týmu teď jezdí jen kluci. Ale pokud mezi námi bude nějaká rychlá holka, tak ji samozřejmě chceme taky,” řekl Super Max logicky.

Přijde mi absurdní, že se o tomto vůbec bavíme. A přijde mi ještě absurdnější, že se někdo vystavuje riziku „zrušení” za to, že se k tomu takto logicky vyjadřuje. Verstappena za to z vysokých kruhů nikdo nevyloučí, na to je moc respektovaný a bylo by to u něj obzvlášť absurdní (jeho matka je bývalou úspěšnou závodnicí). Kdokoli jiný ale může za to, že pouze respektuje, že mezi lidmi existují dvě pohlaví, z nichž každé má předpoklady dělat lépe něco trochu jiného, pykat. Odvážný nový svět...

