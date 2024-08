Mercedes pořád nechápe, jak moc vedle se svými novinkami šlápnul, zapomíná na základní obchodní poučky 9.8.2024 | Petr Miler

V momentě, kdy automobilka s novými modely šlápne vedle a její reakcí je, že nejste dost chytří, abyste pochopili, jak skvělé auto stvořila, je to nekonečně špatně. Přesto Mercedes přesně tento postup razí - nejen k novinářům, ale i k zákazníkům. A ti mu to teprve dávají sežrat.

Jedním z velmi nosných témat tohoto týdne se stal opět Mercedes a jeho produktové eskapády. Roky trvající tažení za čistě elektrickou budoucností asi do pěti let tedy už skončilo, zde sám nejvyšší šéf firmy kapituloval a dokonce přiznal, že je místo prodeje elektrických aut připraven nakupovat „emisní povolenky”, pakliže je lidé dál nebudou chtít. Preference zejména bohaté klientely jsou zkrátka neúprosné a už i Mercedes pochopil, že tváří v tvář úplně odlišným představám zákazníků o jejich příštím autě nemůže dál koukat jinam.

Prozření je to ale pouze částečné, neboť je tu ještě jiné „subtéma”, které se celým týdnem táhne jako červená nit. Je to fiasko pokusu nahradit motory V8 modelů divize AMG čtyřválcovými hybridy, které si vybírá svou daň prakticky všude, kde se s ním Mercedes vytasí. Naposledy to bylo v USA, kde též nechápou, co Mercedes zkouší, téměř současně také v Austrálii. I tady bylo dávno na místě sklapnout podpatky, omluvit se a zkusit to znovu a lépe, automobilka ale zjevně pořád nechápe, jak moc vedle se svými novinkami šlápla.

Nejnovějšími projevy toho jsou hned několikerá vyjádření manažerů automobilky v tom duchu, že technika je to skvělá, zákazník ji jen nepochopil, ale zvykne si a bude z toho úspěch. Vážně, v případě zájmu si přečtěte třeba vyjádření Jaimeho Cohena pro Car Sales nebo Drive, dle nějž se v Austrálii propadly prodeje C63 AMG mezigeneračně asi o 73 procent, a to v momentě, kdy je spousta kusů novinek nakupována jako prezentační auta dealerů. Přesto ze strany zástupce Mercedesu padly věty jako: „Je naším úkolem vysvětlit zákazníkům, jak tohle řešení funguje a jak skvělý výkon podává,” nebo: „Každý přechod vyžaduje čas a my zde narušujeme paradigma, a to vždy vyžaduje trochu přesvědčování a času. Sebepřesvědčování ze strany zákazníků.”

Je to současně hloupé i trochu drzé, ale ještě jsme to tolerovali, když se o totéž pokoušel Mercedes směrem k nám. Pamatuji si živě, jak mi bylo tvrzeno, že tomuto pohonnému ústrojí nikdy nedojde „štáva”, i když z velké části spoléhá na baterie s relativně malou kapacitou. Prý se hned doplní. Jaký nesmysl. Zeptal jsem se tedy: Proč tuto skvělou věc nepoužíváte také ve Formuli 1, kde jim baterie dokola dochází a podle toho je musí dobíjet buď při brzdění nebo pomocí spalovacího motoru, popř. obojím, a pochopitelně ji nepoužívat při každé akceleraci? Proč baterky zřetelně dochází také AMG One za desítky milionů? Odpovědí jsem se samozřejmě nedočkal, protože to prostě co? No protože to nejde. Energie v akumulátorech se musí z něčeho brát a má-li vůz jediný stálý zdroj výkonu v podobě dvoulitrového benzinu. Asi třetina výkonu (pocitově snad i víc) mu tedy dojde buď tak, že baterie prostě nemá, nebo část výkonu spalovacího motoru použije na dobíjení místo „na jízdu”. Takhle prosté to je a neexistuje kolem toho cesta.

Přidejte si k tomu, že auto má takto nestálý maximální výkon, ale stabilní pohotovostní hmotnost skoro 2,2 tuny. K tomu přišel o zvuk, noblesu, přišel onou hmotností o komfort jízdy, na autě na okruhu začnou sténat i jindy skoro nezdolné karbon-keramické brzdy, je na hranici možností zřetelně těžkopádný, trpím tím ovladatelnost a ke všemu je nejdražší z konkurenčních vozů? Je to nesmysl, je to selhání, zákazníci to vnímají a auto nekupují. A co na to Mercedes? Nepochopili jste, vysvětlíme, zvykněte si, přesvědčte se sami. Nebude to fungovat.

Vlastně nechápu, kdo dnes Mercedes vede. Jak se mohl firmy ujmout s takovou mírou nekompetence a diletantsky jedná i na obchodním poli. V prvním ročníku ekonomické školy vás při studiu marketingu či jemu blízkých oborů naučí elementární obchodní poučku, že pokud jako jste prodávající dokola nuceni marně obhajovat kontroverzní pojetí produktu, který nabízíte, dostáváte se do momentu, kdy musíte uznat, že problém není v zákazníkovi. A to je přesně ten moment, ve kterém Mercedes dávno je.

V případě elektromobilů už to uznal, v případě nesmyslných hybridních AMG pořád posílá další „liščátka”, jako je pan Cohen, aby nám vysvětlili, že problém je v nás. Jenže není, problematický je produkt a Mercedes ho musí změnit, pokud chce uspět. Je naprosto absurdní, aby takto udělal zrovna auto kalibru AMG v momentě, kdy ho do toho nikdo nenutil. Z trhu je zjevné, že zákazníci podobných vozů se dostali do pozice, kdy mají pocit, že si mohou koupit „poslední pořádné auto”. Nemyslíme si, že to je až tak žhavé, ale trh je takto nastaven a proč se s ním prát?

Této poptávce ze strany často bohatých lidí mohl vyjít Mercedes vstříc novými osmiválci a sklízet zisky. Místo toho přišel s nesmyslnou hybridní velrybou a ztrácí u dalších a dalších zákazníků nejen zájem, ale i respekt tím, že se je marně pokouší přesvědčovat, že osmiválec vlastně nemají důvod chtít. Oni ho ale chtějí a se zákazníky se o některých věcech nevyplatí diskutovat.

Jak dlouho Mercedes v této pozici vydrží, nevíme, ale vsadili bychom se, že další novinka i na platformě současného Céčkového AMG dostane motor V8. Protože Mercedes teď zažívá jen dvojitou prohru - nasypal spoustu peněz do složité hlouposti a výměnou za to získává méně peněz, než kdyby v podstatě jen zopakoval recept, podle kterého vařil minule. I když mám velké pochybnosti o soudnosti lidí, kteří dnes tuto automobilku řídí, pořád věřím, že se v ní najde aspoň jeden člověk s mocí, který řekne: „Jste normální? Jděte a udělejte to tak, jak lidé chtějí, potřebujeme to prodávat.” Takhle prosté to je.

Nový Mercedes C 63 S jako sedan i kombík dostává jeden palec dolů za druhým od tisku i zákazníků. AMG ale říká, že to je skvělá věc, o jejíž skvělosti se nakonec přesvědčíte sami. Nefunguje to a fungovat to nebude - jednoduše proto, že to skvělá věc není. Foto: Mercedes-Benz

