Mercedes zkusil odhadnout, jak budou vypadat velká města po roce 2040. Obáváme se, že je opět mimo

Jestli něco třícípé hvězdě v posledních letech opravdu nejde, pak je to odhad budoucnosti čehokoli. Kdyby tomu bylo jinak, nevsadili by Němci hned na několik řešení pohonu aut, která většinu zákazníků leda odrazují. Ani odhad budoucí podoby velkých měst podle nás moc věrohodně nepůsobí.

Jak bude vypadat svět a místa v něm za pár let? To je otázka, kterou se zabývá kdekdo, automobilky nevyjímaje. Což na první pohled může působit překvapivě, jenže zrovna výrobci aut mají pádný důvod se po něčem takovém pídit. Pokud by se totiž radní všech měst řídili příkladem Paříže, dle jejíž starostky Anne Hidalgo musí lidem vystačit hlavně vlastní nohy a čerpací stanice bez paliva, pak budou produkty automobilové branže znovu hříčkou hrstky vyvolených. Elektromobily se totiž na delší trasy nehodí, a když je nebude možné využívat ani na ty krátké, většina lidí dá při občasných výletech budou přednost vlakům či autobusům.

Neříkáme, že se tak stane. A pokud by na něco takového opravdu došlo, těšit nás to nebude. Je ale třeba vzít v potaz stále větší touhu politiků omezit nás na svobodě pohybu, aniž bychom pro to viděli smysluplný důvod. I kdyby ale zákonodárci nakonec skutečně mysleli primárně na běžný lid a nikoli na sebe, je více než jisté, že v případě velkých měst, hlavně pak těch evropských, s jejichž výstavbou se začalo před mnoha staletími, kdy auta ještě neexistovala, bude muset dojít na změnu. Jejich silnice totiž nezvládají již stávající vozový park.

Co tedy přijde? Odpověď nikdo nezná, Mercedes se ale aktuálně pokusil odhadnout budoucí podobu Los Angeles, Londýna a Šen-čenu po roce 2040. Třícípá hvězda počítá s tím, že Město andělů v budoucnu najede na zásobování s pomocí dronů či autonomních dodávek. Umělá inteligence pak za lidi z masa a kostí zaskočí i u osobních aut, u kterých již bude jako jediný pohon užit ten elektrický, byť na silnice budou moci i klasické vozy se spalovacím ústrojím. Separovány by pak měly být chodníky i cyklostezky, přičemž nad obojím mohou být kvůli vedru zbudovány kryty.

Automobilka zároveň počítá s tím, že s horkem má pomoci také zelená výsadba, stejně jako se mají proměnit třeba fasády budov. Ovšem i tak nejspíše bude docházet na požáry, jež budou hašeny shora, tedy s pomocí již zmíněných dronů. Podobná vize je pak spojena i s Londýnem, kde ale logicky již vedro jako v pekle Mercedes neočekává. Místo toho největší město Velké Británie spojuje s možnými záplavami, jež mají vyřešit náspy s otevřenými schody podél řek, které se v podstatě skrze ně vylijí do okolní krajiny.

Mercedes v Londýně počítá s ještě větší digitalizací než v L.A., přičemž daná technologie má nahradit klasické semafory, přechody a podobně. Zásobování zajistí autonomní dodávky, ty však budou moci zaparkovat jen na vyhrazených místech - balíček přímo před dveře vám přinesou malí roboti. Ti pak budou zapojení také v Šen-čenu, ovšem v daleko větší míře. Třeba v restauracích již na normálního číšníka nenarazíte, což vám ušetří spropitné. Roboti ale mají i vařit, pročež se dost možná chutně už nenajíte.

Naplní se takové prognózy? Znovu platí, že nikdo neví, po naše soudu je ale Mercedes znovu mimo. Bez pár dnů 15 let je dlouhá doba, ale ne zase tak dlouhá doba. Však si vzpomeňte, jak vypadala Praha v roce 2008 a jak vypadá dnes - o žádné dramatické změně nelze mluvit. A ani v případě větších měst o ní nelze mluvit optikou násobně delší časové perspektivy.

Třeba v 50. letech minulého století si lidé představovali, že v současné době bude doprava realizována létajícími auty. K těm se ale během několika málo let dostanou jen ti nejbohatší, ovšem i tak půjde spíše než co jiného o zábavu. Autonomie, digitalizace a elektromobilita jsou dnes mnohem reálnější záležitostí, ale povedou k zásadním změnám podoby měst? Nemyslíme si to, půjde spíš o dílčí proměny, žádné revoluce.

Němci budoucnost v poslední době netrefují ani trochu. A i v případě podoby velkých měst jsou podle nás hodně mimo, svět se zase tak rychle nemění. Foto: Mercedes-Benz

