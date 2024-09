„Mr. Bean” prodává další ze svých výjimečných aut. Nenajel s ním ani 500 km, i když do něj mohutně investoval před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Classic Car Auctions, tiskové materiály

Nadšení Rowana Atkinsona pro auta ne nesporné, jeho přízeň je ale zjevně vrtkavá. Před třemi roky neodolal možnosti chopit se jednoho z nejslavnějších hot hatchů historie a řádně si jej vypiplal. Teď ho ale prodává, aniž by s ním něco velkého najel.

Peugeot 205 GTi patří mezi skutečné automobilové legendy, přičemž Francouzi s ním poprvé přišli v roce 1984. Tehdy u toho byla jedna-šestka naladěná na 105 koní, jenž o tři léta později dostala novou hlavu a dopředu tak posílala o 10 koní víc. Kromě toho ovšem klientela mohla sáhnout také po 1,9litrovém motoru, jenž produkoval 128 koní. Posléze se nicméně tato jednotka kvůli emisím dočkala katalyzátoru, což výkon o 6 koní snížilo. Ovšem i tak bylo francouzské GTi laťkou nastavenou pro mnohou konkurenci.

V důsledku toho asi nepřekvapí, že ani ne 3,8metrový hatchback okouzlil opravdu širokou klientelu. Jedním z majitelů se přitom stal i Bernard Arnault, nejbohatší Evropan a jeden z nejbohatších lidí na světě. Ten si svůj exemplář nechal pancéřovat, což pochopitelně mělo negativní vliv na dynamiku. Něco takového ale majiteli konglomerátu LVMH nevadilo, neboť sám s oblibou usedal za volant. Prodal jej až v roce 2009, přičemž jím kdysi vlastněný kousek se před pár dny znovu objevil v prodeji.

Není to nicméně jediné výjimečné „Gé-Té-í“, které je aktuálně k mání. Britská síň Classic Car Auctions totiž nově nabízí exemplář vyrobený v roce 1989. Pod jeho kapotou je silnější verze jedna-šestky, která má na starosti standardní hmotnost. I když ale tentokrát na instalaci dodatečných ocelových plátů nedošlo, vůz se rovněž může pochlubit slavným majitelem - z pohledu nadšenců ještě zvučnějším jménem, než je to Arnaultovo. Původně si jej totiž pořídil Rowan Atkinson.

Britský komediant známý hlavně díky kultovní postavě Mr. Beana přitom v posledních letech posílá do světa jeden kousek ze své sbírky za druhým, pročež se člověk musí ptát, co přesně za tím stojí. Aukční síň pouze zmiňuje, že Atkinson si Peugeot pořídil před třemi lety, za jeho volantem se tedy opravdu příliš neohřál. Ostatně z najetých 71 tisíc mil (114 tisíc kilometrů) se zasloužil o pouhých 300 (483 km). Spíše než cokoli jiného tak investoval do jeho technického stavu, do kterého měl nacpat pětimístnou cifru v librách.

Ve finále nicméně z jeho příkladné péče a nedostatku času spíše než zájmu o vůz můžete profitovat vy. GTi je totiž nabízeno v opravdu špičkovém stavu, což koneckonců potvrzuje i platná technická. Překážkou pro většinu kontinentálních kupců ale pravděpodobně bude usazení volantu na pravé straně. Nejspíše i proto aukční síň odhaduje, že vůz by měl majitele změnit za 15 až 20 tisíc liber (cca 447 až 596 tisíc korun), což jsou na dané poměry vlastně malé peníze.

Lze už jen zmínit, že aukce se koná 28. září letošního roku, tedy na tuzemský svátek, pročež si v případě zájmu ani nemusíte brát dovolenou. Navíc můžete přihazovat i online. Počítat pak kromě již zmíněného můžete s bílou barvou karoserie, zatímco dovnitř se nastěhovalo specifické látkové čalounění sedadel nahrazují někdejší polokožené. Společnost mu pak dělají křiklavě rudé koberečky nebo příplatkové střešní okno.

Tento Peugeot 205 GTi po poslední tři roky vlastnil Mr. Bean. Spíše než řízením se ale bavil jeho ne zrovna nenákladnou údržbou, nyní jej navíc posílá dále do světa. Foto: Classic Car Auctions, tiskové materiály

Zdroj: Classic Car Auctions

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.