Muž najel s jedním autem 2,4 milionu km, potřeboval ale několik motorů i převodovek před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dodge

Když někdo najede s jedním autem 1 milion km nebo dokonce 1 milion mil, je to velká věc. Tady jsme ještě úplně jinde, zapomeňte ale na to, že by se to obešlo bez starostí.

Současná auta by z podstaty měla být kvalitnější než ta starší, stále kvalitnější materiály i přesnost výroby by se o to měly postarat. Jenže souběžně se staly vozy komplikovanějšími, zejména pak po stránce jejich elektroniky. Není to sice až tak časté, platí však, že v komplexních systémech řídících to či ono stačí drobná závada jednoho senzoru a rázem můžete do práce vyrazit pěšky či městskou hromadnou dopravou. A bez odborné asistence neuděláte s tím nic, ať už je závada jakkoli banální.

Nechceme tím tvrdit, že starší auta jsou dokonalými držáky, u nichž máte každé ráno jistotu, že nastartujete. Nicméně v jejich případě nedochází je elektronika relativně jednoduchá, a tak i méně náchylná k závadám. Ve výsledku to znamená, že s trochou schopností a nějakého toho nářadí sice dorazíte do oné práce se zpožděním, ovšem dopravíte se do ní pořád po vlastní ose.

Přesunout se můžeme do amerického Oregonu k majiteli Dodge Ram 3500. Jmenuje se Gary a tento velký pick-up koupil v roce 1997 jako nový. A provozuje jej dodnes. Vůz má přitom najeto více než 1,5 milionu mil, tedy přes 2,4 milionu kilometrů, což je neskutečné. Zvláště když Ram byl v té době znám hlavně svou ochotou korodovat i v suchém a teplém prostředí, natož pak v chladném a vlhkém.

Na rez nicméně v tomto případě došlo jen měrou minimální, navíc její příchod způsobil majitel sám špatnou instalací jedné ze zástěrek kol. Mnohem větší problémy se odehrávaly pod kapotou, kde byl instalován 5,9litrový šestiválcový turbodiesel Cummins. Gary totiž ústrojí nešetřil, neboť za vozem tahal obytné přívěsy či dokonce přívěsy s loďmi. A to zjevně bylo moc i na původně zemědělský agregát.

Vůz tak od onoho roku 1997 používá již třetí jednotku, respektive druhou, neboť první byla kompletně repasována. Otázkou je, jak dlouho ještě vydrží, neboť dle Garyho již má najeto okolo 800 tisíc kilometrů. Ještě častěji nicméně majitel musel měnit převodovky, pětistupňových manuálů NV4500 odpravil dokonce dvanáct. Nyní však používá šestistupňový typ G56, který je robustnější.

Nový či novější model samotného pick-upu ovšem Gary nechce, a to z výše naznačeného důvodu - u moderních aut kvůli stále četnější elektronice již pomalu není možné, aby si člověk vyřešil problémy sám. Ostatně v případě elektromobilů to již výrobci v mnoha případech ani není umožněno. V extrému pak takovému člověku, jako je Gary, přijde lepší udržovat dále při životě i tak moc ojeté auto - ostatně po tom všem, co si s ním užil, by možná byla škoda přestat...

Druhou generaci Dodge Ram 3500, která se vyráběla do roku 2002, užívá dodnes velké množství Američanů. Jen málokterý vůz však má najeto přes 2,4 milionu kilometrů a přitom nepodlehl korozi. Ilustrační foto: Dodge

Zdroj: Pickup Truck Plus SUV Talk@YouTube

Petr Prokopec