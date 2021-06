Muž po svatbě musel zavřít do garáže Bondův sporťák, objevili ho až po 42 letech před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Aston Martin

Osudy některých aut jsou neskutečné a něco nám říká, že za příběhem tohoto stroje bude třeba hledat ženu. Ať už přímo nebo nepřímo se postarala o zrod skvostu za více jak 10 milionů.

Možná máte štěstí a za životní partnerku jste pojali ženu, která hoří pro auta podobně jako jiné pro šminky a oblečení. Ale ruku na srdce, moc pravděpodobné to není. Život s většinou dam nutně znamená přinejmenším omezení automobilového veselí, neboť - i kdyby nic jiného - nerady vidí, jak blázníte za volantem, ať už na okreskách nebo okruzích. Bývá těžké jim vysvětlit, že neděláte nic až tak riskantního, neboť svůj vůz ovládáte, a tak se z ohledů k nim raději některých kratochvílí vzdáte.

Nevíme, zda se právě toto zasloužilo o „vznik” auta, o kterém dnes bude řeč, je to ale velmi pravděpodobné. Jde o Aston Martin DB5, tedy ikonický sporťák proslavený hlavně účinkováním v nespočtu bondovek, včetně těch nejnovějších. Tento vůz pochopitelně nemá přímo s filmem nic společného, jsme si ale zatraceně jisti, že jeho majitel si jej užíval i s vědomím jeho bondovské image. A dělal to docela dlouho, DB5 původem z roku 1965 používal až do roku 1980, do soudného dne.

Ne nebojte, tehdy nezemřel, to se stalo až nyní. V roce 1980 se oženil a s autem jel i na svatbu, po ní jej ale zavřel do roku garáže. A už jej nikdy nikam nevytáhl. Nevíme, jestli ze strany manželky padl kategorický zákaz, i kdyby ale ne, nebudeme věřit ani na chvíli, že obě události nemají spojitost. Vášeň pro sporťáky a rodinný život se dávají dohromady obtížně.

Okolí majitele ani nemělo tušení, že auto stále vlastní, protože jej skutečně nechal zaparkované po celých 42 let. Až po jeho smrti bylo objeveno v jeho pozůstalosti a předáno do péče firmy Artcurial, která o něm informuje ve své tiskové zprávě. Postarala se nejprve o jeho „osvěžení” (protože 42 let stání neudělá dobře žádnému autu) a nyní jej nabídne k prodeji. A to si pište, že jde o něco mimořádného.

Auto je pochopitelně výjimečné už svým příběhem, malým (ale blíže neupřesněným) nájezdem, dnes neobvyklým „vysoce originálním” stavem a také tím, že má svého času neobvyklý automat. Ten pracuje s výkonem bez 4 cm3 čtyřlitrového řadového šestiválce a pochopitelně se ukrývá v úchvatném kabátu od Carrozzeria Touring.

Tento DB5 můžeme vidět zatím jen na jedné fotce, přidáváme ale i ilustrační záběry jednoho z Bondových aut, abyste měli představu, oč se tu jedná. Cena bude odpovídat výjimečnosti a Artcurial předpokládá, že tento Aston se vydraží za 400 až 600 tisíc euro, tedy asi 10 až 15 milionů Kč. Tučná suma, druhý takový ale zaručeně neexistuje.

Tento vůz byl jistě ne zcela dobrovolně schován do rohu garáže v roce 1980 po svatbě jeho majitele. Po dalších 42 let stál tamtéž, objeven byl až letos. Foto: Artcurial Motorcars



Takto vypadá z dalších úhlů, James Bond v mnoha filmech jezdil prakticky stejným, akorát o něco vybavenějším. Foto: Aston Martin

Zdroj: Artcurial Motorcars

Petr Miler