Muž si koupil novou Dacii Duster, po letech problémů ji porouchanou prodal za 84 tisíc

Rumunské SUV se veze na vlně popularity jako jasně nejlevnější auto svého druhu, nízká pořizovací cena ale není vše. Své by o tom mohl vyprávět Němec Manfred Märtens, který si s Dusterem užil své.

Dacia Duster aktuálně patří mezi nejžádanější vozy světa. Při pohledu na cenu startující na 270 tisících korun se tomu nelze divit, přeci jen za devítiměsíční průměrný český plat dostáváte opravdu velký kus auta. Otázkou nicméně je, zda do koupě skutečně jít. V rámci studií zaměřených na spolehlivost se totiž rumunská automobilka se svými modely pravidelně usazuje na chvostu všech žebříčků. Míra problémů jasně překonává ostatní výrobce, kvůli čemuž je docela pravděpodobné, že co nezaplatíte na počátku vlastnictví, o to přijdete v jeho průběhu. Tedy, pokud auto neprodáte před koncem záruky.

S těmito hodnoceními příznivci Dacie pochopitelně nesouhlasí a před šesti lety se mezi ně řadil i německý motorista Manfred Märtens. Ten se tehdy rozhodl dát vale své Škodě a vyměnit ji za modernější, ovšem daleko levnější auto. Za Duster TCe 125 4x2 nicméně i tak zaplatil 17 618,90 Eur (cca 481 tisíc Kč), což již nejsou zase tak malé peníze. Na faktuře mu pak rumunská automobilka přála mnoho šťastných kilometrů a bezproblémové vlastnictví. To ho ale naneštěstí nepotkalo.

Poprvé musel Manfred do servisu již v květnu 2015, kdy Duster odstavil ze služby únik oleje, na který došlo po najetí 14 083 kilometrů. Dacia přitom závadu opravila v rámci záruky, ovšem v září 2017 byl její produkt u techniků znovu. Tentokráte přitom bylo třeba vyměnit lambda sondu, což již Manfreda vyšlo na 293,03 Eur (8 tisíc korun), protože se zárukou byl konec. Dalších 1 798,99 Eur (49 tisíc Kč) pak musel zaplatit v srpnu 2018, kdy se po najetí 65 912 km dozvěděl, že na konci životnosti jsou rozvody.

Ohňostroj marnosti tím ovšem neskončil, právě naopak začal teprve pořádně vybuchovat. V únoru 2019 totiž musel Manfred znovu do servisu pro novou lambda sondu, stejně jako pro nový senzor plnícího tlaku. Letos v létě se pak opětovně odporoučel rozvodový řetěz, což 71letého motoristu vedlo k poslednímu možnému řešení - rumunské SUV s 92 732 kilometry na tachometru prodal i s přiznanou poruchou motoru, a to za pouhých 3 100 Eur (84 tisíc Kč).

Během šestiletého provozu tedy hodnota Dacie Duster poklesla o enormních 400 tisíc korun a dalších víc jak 100 tisíc ho stály opravy. Za takovou sumu by si mohl na stejnou dobu pořídit citelně dražší auto, které by se ovšem nestalo učiněnou kasičkou na kolech, která nakonec zůstala nepojízdná.

Suma sumárum jej tak jeden kilometr vyšel na více než 5 Kč jen na ztrátě hodnoty a neplánovaných opravách, výdaje za palivo a běžné servisní náklady nepočítaje. To skutečně nezní jako dobrý kauf na auto tohoto ražení - levnější by nakonec měl i takovou dopravu Uberem. S najatým řidičem a jeho autem by si jednasedmdesátiletý penzista užil daleko více klidu.

Německý penzista se nechal zlákat nízkou cenou Dacie Duster 1,2 TCe. Po šesti letech soustavných návštěv servisních techniků auto raději s porouchaným motorem prodal za desítky tisíc i přes docela malý nájezd. Ilustrační foto: Dacia

