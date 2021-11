Na nejzachovalejší BMW M3 E46 v prodeji je úžasný pohled, i z jeho podvozku by se dalo jíst včera | Mirek Mazal

/ Foto: TCG CC, publikováno se souhlasem

Jen mlčet a žasnout se dá při pohledu na tento parádní kousek s manuální převodovkou a bez střešního okna. Navzdory tomu, že bylo mírně používáno, je jeho originální stav téměř dokonalý.

BMW řady 3 generace E46 ve vrcholné verzi M3 dodnes fascinuje tím, co mnichovská automobilka nechala propadnout minulosti. Přes veškerou úctu k moderním modelům značky jsou tyto vozy jen odvarem stroje, který kdysi udával tempo vývoje podobných aut. Dvoudveřové kupé dnes rychlostně překonávají i přeplňované dvoulitrové kompakty, o řidičské atraktivitě podle nás nejlepší a určitě nejkomplexnější em-trojky historie si ale mohou nechat jen zdát.

V současnosti se M3 E46 už nekupuje k řádění na okruhu nebo mezi okreskami, spíše se zbylé hezké kusy schraňují kvůli charakteru pečivě vyladěného GT. Vzácné prvky jako nádherný zvuk řadového šestiválce s komunikativním řízením přes dokonale kulatý volant, tuhou převodovkou a pohon zadních kol svázaných mechanickým samosvorným diferenciálem jsou zapomenuté ingredience receptu na úsměv v každé zatáčce.

Zážitek v tomto autě nepřichází s pohledem na tachometr, rychlost si tu řidič musí odpracovat prostřednictvím všech ovládacích prvků. Největší odměnou je mu pak projev řadového šestiválce o objemu 3,2 litru a výkonu 252 kW (343 koní) při 7 900 otáčkách. Je to pila s parádním zvukem, omezovač zasáhne až na hranici 8 200 otáček za minutu. Točivý moment 365 Nm graduje u 4 900 ot./min, což dohromady umožňuje zrychlovat na 100 km/h za 5,2 sekundy. Papírové hodnoty jsou dávno překonané a dostupné i v moderních turbokompaktech, ale jen málo aut může nabídnout takový příval radosti po hladkém podřazení bez automatického meziplynu.

Bohužel, tohle auto je dnes už nejméně 15 let starou historií a koupit zachovalý kus je stále těžší. A stále dražší. I velmi drahé, klidně přes 1 milion Kč stojící exempláře nemusí být žádné vypiplané voňavky, ale prostě jen hezké, tuningem, zacházením ani kilometry nezničené vozy. To, na co jsme narazili v Nizozemsku, se ale i takovým nabídkám vymyká. Je to dodnes mimořádně zachovalá M3 E46 v klasické stříbrné barvě Titansilber

Na tachometru má 47 998 km, takže prostě jezdilo, ale popravdě řečeno nevíme, kde se to stalo. Asi v nebi řidičských radostí, kde nikdy neprší, protože spodek dodnes vypadá, že nepoznal ani mokrou silnici, natož pak sníh se solí. Kolega s prodávajícím hovořil a ten uvádí, že vůz je téměř kompletně originální, měněn byl jen spotřební materiál a pár prvků v interiéru, jinak jde o dílu ohleduplného používání a pravidelného čištění. Je třeba smeknout, na částech podvozku byste si mohli prostřít.

Jde o nepochybně nejzachovalejší exemplář s manuálním řazením v současném prodeji. Kdo měl kdy času s M3 E46, ví, jak se projevuje opotřebení některých věcí a detailní fotografie, které jsme dostali k dispozici, neodhalují téměř žádné takové. Jen na koženém sedadle řidiče, jenž je obecně poněkud přecitlivělé, je vidět, že šofér se během řízení tohoto vozu nevznášel, ale to je tak vše, opotřebení je sotva v souladu s udávanou kilometráží, která je zdokumentována nespočtem návštěv servisů a technických kontrol, jak ukazuje historie vyjetá z Car Passu.

Je to opravdu stav mimořádný kousek, přičemž jeho cena pořád není až tak šílená. Ano, 54 995 euro, tedy asi 1,4 milionu Kč, je spousta peněz na dnes 19 let starou M3, ale na současné poměry na trhu to není bláznivá cifra. O 100, 200 tisíc levněji se prodávají vozy, které do takového stavu jako tento dostat snad ani nelze, to se prostě někdo musel průběžně starat. Navíc je sympatické, že auto většinu času jezdilo, pouze stojící exempláře nebývají zase taková výhra, jak se z fotek může zdát.

Jak praví prodávající: „Tohle auto je připraveno ukázat dalšímu majiteli, co to byla Ultimate Driving Machine dříve, než se z těchto slov stala pouhá marketingová fráze.” Trefné a optikou dosavadního i pravděpodobného budoucího vývoje možná k nezaplacení. I pohled na tento exemplář ale stojí za to, dopřejte si jej níže.

V pozoruhodném stavu někdo zachoval do dnešních dnů BMW M3 generace E46 z roku 2002 s manuálním řazením. Na svůj zřetelně excelentní stav nestojí až takový nesmysl. Foto: TCG CC, publikováno se souhlasem

Zdroj: AutoScout24

Mirek Mazal

