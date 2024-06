Na prodej je auto, které si těsně před svou tragickou smrtí koupil Paul Walker, už ho nestihl dát do pořádku před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mecum, tiskové materiály

Slavný herec byl na filmovém plátně znám hlavně jako milovník japonských aut, v osobním životě ale neholdoval zdaleka jen jim. Díky tomu si koupil i klasické Camaro, které začal renovovat. Dokončit jej ale již nestihl, rozpracovaný projekt tak možná čeká právě na vás.

Letos v listopadu uplyne již jedenáct let od smrti Paula Walkera. Ten proslul hlavně svou rolí v sérii Rychle a zběsile, která z něj definitivně udělala automobilového nadšence první kategorie. Nezačínal zdaleka od nuly, populární herec měl vysokooktanový benzin v krvi, neboť jeho dědeček v 60. letech minulého století závodil za tovární tým Fordu. Paul přitom později v rozhovorech zmiňoval, že jeho dětství bylo prosyceno natolik nadšeným vyprávěním, že jednoduše neměl na výběr a musel rychlosti propadnout rovněž.

Své vášni Walker popustil uzdu naplno po úspěchu prvního Rychle a zběsile. Jakožto člen kalifornského závodního klubu se seznámil s Rogerem Rodasem. S tím si velmi rychle padl do noty, a to nejen proto, že rodák z El Salvadoru řídil Porsche, které Walker dříve vlastnil. Rodas byl tehdy rovněž chváleným finančním poradcem. A kromě toho oba spojovala jak vášeň k automobilům, tak k oceánu. Společně tak nejprve založili nadaci Reach Out Worldwide.

Posléze ještě za pomoci Erica Davise přišla řada na další společný projekt, a sice společnost Always Evolving, která se specializovala jak na modifikace závodních aut, tak na samotné závodění. Pod hlavičkou této firmy si pak Walker a Rodas pořídili kolekci zhruba 30 aut. Když ovšem oba společně osudného 30. listopadu zahynuli na palubě Porsche Carrera GT, došlo na její rozprodání. Povětšinou šlo o BMW, Ferrari a Porsche, nechyběl však ani Nissan Skyline či Toyota Supra.

Nyní se ukázalo, že do sbírky patřil i Chevrolet Camaro RS Z/28 z roku 1969. Tento muscle car byl jedním z vůbec posledních aut, které Walker koupil, přičemž v té době byl vůz v horším stavu. Něco takového ale oběma nadšencům nevadilo ani v nejmenším, místo toho začali na kupé ihned pracovat. V rámci renovace se však bohužel dostali pouze k interiéru, na karoserii či techniku kvůli oné nešťastné havárii nedošlo.

Vůz původně patřil známému sběrateli Chevroletů Merlemu Dupreymu. Ten jej nakonec odkoupil zpět, muscle car však ponechal v rozestavěném stavu. V mezičase se pak vlastníkem stala společnost Solo Speed Shop, která jej v srpnu skrze aukční dům Mecum posílá do dražby. Fanouškům Walkera se tak nabídne unikátní příležitost dokončit jeho poslední projekt. Zda pak Camaro zamíří na závodní dráhy, je v tuto chvíli ve hvězdách.

Jakkoli ovšem muscle car na první pohled nevypadá příliš vábně, zdá se, že došlo především na vyblednutí modrého laku Le Mans Blue. Některé panely pak sice pokrývá rez, zub času se ale nestihl prokousat skrz na skrz. Pro milovníky historické hodnoty je pak ještě lepší zprávou, že původní jsou nejen rallyová kola, ale také 4,9litrový osmiválec. Ten byl původně naladěn na 290 koní, o které se staral čtyřstupňový manuál roztáčející zadní kola.

Protože Camaro má nasazené původní pneumatiky BF Goodrich Radial T/A, musíme doufat, že nový majitel je v rámci renovace vymění a nevyrazí na projížďku na těchto. V té chvíli by totiž nejspíše nedotáhl Walkerův projekt do konce, nýbrž by spíše slavného herce napodobil při odchodu z tohoto světa. Z policejního vyšetřování nehody totiž vyplynulo, že na nehodě má vinu jak příliš vysoká rychlost, tak fakt, že Carrera seděla na 7 let starém obutí.

Toto Camaro si těsně před smrtí pořídil Paul Walker, který jej hodlal zrenovovat. Dále než k interiéru se ale bohužel nedostal, projekt tak za něj můžete dotáhnout do konce třeba vy. Foto: Mecum, tiskové materiály

Zdroj: Mecum Auctions

Petr Prokopec

